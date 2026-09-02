Lê Nguyễn Bảo Ngọc góp mặt tại chung kết Miss World 2026, khán giả xem trực tiếp thế nào?

VTC News thông tin, theo Ban tổ chức, chung kết Miss World 2026 bắt đầu lúc 19h ngày 5/9 tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Khán giả không có mặt tại Nha Trang có thể xem trực tiếp cuộc thi qua VTVgo, VTVprime, vtv8.vtv.vn và các nền tảng mạng xã hội gồm Facebook, TikTok, YouTube của VTV8. VTV8 cũng triển khai truyền dẫn tín hiệu quốc tế, đưa chương trình trực tiếp đến khoảng 30 quốc gia trên nhiều châu lục.

Miss World 2026 diễn ra từ ngày 8/8-5/9, với các hoạt động trải dài qua Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa. Đây là lần đầu cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam sau 72 mùa giải.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, thí sinh còn tranh tài ở nhiều phần thi phụ trước khi bước vào đêm chung kết. Đây cũng là căn cứ để một số người đẹp giành suất vào thẳng Top 40.

Chung kết Miss World 2026 được phát trực tiếp trên các nền tảng của VTV8.

Theo báo Khánh Hòa, Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới - Miss World 2026 đã có thông báo phát vé miễn phí cho người dân và du khách xem các sự kiện chính của cuộc thi.

Theo đó, người dân và du khách sẽ được phát vé miễn phí xem sự kiện “Dances of the World - Hello Vietnam, Hello World” (diễn ra tối 2/9) và đêm chung kết Miss World 2026 (diễn ra tối 5/9) tại Khánh Hòa. Mỗi điểm sẽ phát 3.000 vé/đêm. Loại vé được phát là vé đeo ở cổ tay để sử dụng vào xem chương trình trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Khán giả sử dụng loại vé này để đứng xem ở khu vực fanzone.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đại diện Việt Nam góp mặt tại Miss World 2026.

Vòng chung kết Miss World 2026 được tổ chức tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa, với sự tham gia của 111 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đại diện của Việt Nam là thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) 2022. Bảo Ngọc thắng Top Model, giành ‘tấm vé vàng’ vào top 40 Miss World 2026 và góp mặt trong đêm chung kết.

Bảo Ngọc năm nay 25 tuổi, cao 1,86 m, tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM.

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