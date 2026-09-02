3 con nhà Cường Đô la tình cảm bên nhau trong ngày nghỉ lễ

Sutin là con út của Cường Đô la và Đàm Thu Trang, sinh năm 2023. So với anh trai và chị gái, Sutin vẫn còn nhỏ nên thường xuất hiện với hình ảnh một cậu bé tinh nghịch, nhiều biểu cảm và kháu khỉnh. Cậu út được nhận xét có nhiều nét giống bố. Trong những hình ảnh được gia đình chia sẻ, Sutin thường gây chú ý bởi vẻ ngoài đáng yêu và tính cách hướng ngoại. Đàm Thu Trang từng chia sẻ những nét tính cách khác biệt giữa hai con, trong đó Sutin được nhận xét là cậu bé thích giao tiếp và thích đi chơi.