3 con nhà Cường Đô la tình cảm bên nhau trong ngày nghỉ lễ

Khánh Thi luôn cảm thấy 'nhẹ lòng' khi có Phan Hiển ở bênGiải trí -
GĐXH - Khánh Thi có những ngày nghỉ đúng nghĩa trong dịp lễ 2/9 bên gia đình ấm áp. Cô còn tiết lộ được Phan Hiển yêu thương, chiều chuộng từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống.
GĐXH - Khánh Thi có những ngày nghỉ đúng nghĩa trong dịp lễ 2/9 bên gia đình ấm áp. Cô còn tiết lộ được Phan Hiển yêu thương, chiều chuộng từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống.
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