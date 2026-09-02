3 con nhà Cường Đô la tình cảm bên nhau trong ngày nghỉ lễ

Thứ tư, 14:00 02/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Cường Đô la chia sẻ khoảnh khắc 3 con vui vẻ chơi đùa cùng nhau trong những ngày nghỉ lễ. Anh cho biết người ghi lại những hình ảnh đẹp của 4 cha con là Đàm Thu Trang.

3 con nhà Cường Đô la bình yên bên nhau trong ngày nghỉ lễ - Ảnh 1.Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà có bạn gái, thái độ của mẹ gây chú ý

GĐXH - Subeo năm nay tròn 16 tuổi và cậu bé đã công khai bạn gái trong một sự kiện của mẹ. Trước việc, con trai có bạn gái sớm, Hồ Ngọc Hà có chia sẻ đặc biệt

3 con nhà Cường Đô la bình yên bên nhau trong ngày nghỉ lễ - Ảnh 1.

Cường Đô la có một kỳ nghỉ lễ 2/9 bình yên bên gia đình. Trong hình ảnh được chia sẻ, anh cùng các con Subeo, Suchin và Sutin quây quần chơi trò chơi. Đáng chú ý, cậu cả Subeo rất chiều em gái. Cậu kiên nhẫn lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của cô bé.

3 con nhà Cường Đô la bình yên bên nhau trong ngày nghỉ lễ - Ảnh 2.

Cường Đô la có ba người con là Subeo, Suchin và Sutin. Nếu cậu cả ngày càng trưởng thành, kín tiếng thì hai nhóc tỳ của nam doanh nhân lại thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường được bố mẹ chia sẻ. Ba đứa trẻ có hoàn cảnh và độ tuổi khác nhau nhưng đều nhận được sự quan tâm từ bố. Cường Đô la cũng nhiều lần cho thấy anh cố gắng dành thời gian riêng cho từng con, thay vì chỉ quây quần trong những dịp đặc biệt.

3 con nhà Cường Đô la bình yên bên nhau trong ngày nghỉ lễ - Ảnh 3.

Subeo sinh năm 2010, là con trai của Cường Đô la và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Sau khi bố mẹ chia tay, cậu bé vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với cả hai bên gia đình. Ở tuổi 16, Subeo đã có nhiều thay đổi về ngoại hình. Cậu được nhận xét cao lớn, sở hữu nhiều nét giống bố và đôi chân dài thừa hưởng từ mẹ. Những hình ảnh gần đây cho thấy Subeo đã ra dáng một thanh niên, khác hẳn vẻ ngoài của cậu bé năm nào.

3 con nhà Cường Đô la bình yên bên nhau trong ngày nghỉ lễ - Ảnh 4.

Không chỉ quan tâm đến chuyện học tập, Cường Đô la còn sớm cho con trai làm quen với môi trường công việc. Năm 2025, nam doanh nhân chia sẻ Subeo có thời gian thực tập tại công ty gia đình, trải nghiệm nhiều vị trí khác nhau như kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giao hàng và công việc tại nhà hàng.

3 con nhà Cường Đô la bình yên bên nhau trong ngày nghỉ lễ - Ảnh 5.

Nếu Subeo ngày càng kín tiếng thì Suchin lại là gương mặt quen thuộc trên trang cá nhân của Cường Đô la và Đàm Thu Trang. Suchin sinh năm 2020, là con gái đầu lòng của Cường Đô la và Đàm Thu Trang. 

3 con nhà Cường Đô la bình yên bên nhau trong ngày nghỉ lễ - Ảnh 6.

Cô bé thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường của gia đình với vẻ ngoài đáng yêu, tính cách hồn nhiên.

3 con nhà Cường Đô la bình yên bên nhau trong ngày nghỉ lễ - Ảnh 7.

Cường Đô la nhiều lần chia sẻ hình ảnh chơi đùa cùng con gái. Những khoảnh khắc ông bố doanh nhân để Suchin vui chơi, nghịch ngợm hay cùng con tham gia các hoạt động đời thường khiến hình ảnh của anh trở nên gần gũi hơn.

3 con nhà Cường Đô la bình yên bên nhau trong ngày nghỉ lễ - Ảnh 8.

Sutin là con út của Cường Đô la và Đàm Thu Trang, sinh năm 2023. So với anh trai và chị gái, Sutin vẫn còn nhỏ nên thường xuất hiện với hình ảnh một cậu bé tinh nghịch, nhiều biểu cảm và kháu khỉnh. Cậu út được nhận xét có nhiều nét giống bố. Trong những hình ảnh được gia đình chia sẻ, Sutin thường gây chú ý bởi vẻ ngoài đáng yêu và tính cách hướng ngoại. Đàm Thu Trang từng chia sẻ những nét tính cách khác biệt giữa hai con, trong đó Sutin được nhận xét là cậu bé thích giao tiếp và thích đi chơi.

3 con nhà Cường Đô la bình yên bên nhau trong ngày nghỉ lễ - Ảnh 10.Con gái Cường Đô La gây chú ý khi tròn 6 tuổi

GĐXH - Bé Suchin, con gái của Đàm Thu Trang và Cường Đô La ngày càng xinh xắn, đường nét gương mặt thanh tú ở tuổi lên 6.

 

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