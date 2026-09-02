Vợ chồng Hà Anh đưa 2 con ra Hà Nội mừng lễ 2/9

Thứ tư, 15:21 02/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Những hình ảnh rực rỡ của vợ chồng Hà Anh cùng 2 con đón lễ 2/9 tại Hà Nội khiến khán giả vô cùng yêu thích.

Vợ chồng Hà Anh đưa 2 con ra Hà Nội mừng lễ 2/9 - Ảnh 1.10 năm hôn nhân hạnh phúc của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây: Học cách thấu hiểu và chấp nhận

GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây - Olly Dowden - đã có 10 năm hôn nhân êm đềm và hạnh phúc. Để có được cuộc sống viên mãn ấy, nữ siêu mẫu có những bí quyết riêng mà không phải ai cũng làm được.

Vợ chồng Hà Anh đưa 2 con ra Hà Nội mừng lễ 2/9 - Ảnh 1.

Nhân dịp lễ 2/9, Hà Anh và chồng con dành một kỷ nghỉ ở Hà Nội và ghi lại khoảnh khắc đẹp với áo dài cờ đỏ sao vàng.

Vợ chồng Hà Anh đưa 2 con ra Hà Nội mừng lễ 2/9 - Ảnh 2.

Nữ siêu mẫu chia sẻ khoảnh khắc đẹp với dòng viết ý nghĩa: "Mẹ và con đi giữa hòa bình".

Vợ chồng Hà Anh đưa 2 con ra Hà Nội mừng lễ 2/9 - Ảnh 3.

Được biết, Hà Anh và gia đình thực hiện bộ ảnh này tại những góc phố đẹp tại Hà Nội. Nơi đây lưu giữ nhiều dấu mốc lịch sử hào hùng của đất nước và cũng là nơi cô gắn bó tuổi thơ bên gia đình.

Vợ chồng Hà Anh đưa 2 con ra Hà Nội mừng lễ 2/9 - Ảnh 4.

Hà Anh tinh tế chọn những dịp ý nghĩa như thế này để ghi lại những hình ảnh đẹp nhằm giúp các con hiểu hơn về quê hương, đất nước của mẹ.

Vợ chồng Hà Anh đưa 2 con ra Hà Nội mừng lễ 2/9 - Ảnh 5.

Không chỉ có hai mẹ con, nữ siêu mẫu còn khoe chồng và con trai. Trong ảnh, cả gia đình hạnh phúc bên nhau trong ngày Quốc khánh.

Vợ chồng Hà Anh đưa 2 con ra Hà Nội mừng lễ 2/9 - Ảnh 6.

Sau một thập kỷ về chung một nhà, siêu mẫu Hà Anh và ông xã người Anh Olly Dowden vẫn duy trì cuộc sống gia đình bền chặt, trong đó sự tôn trọng, thấu hiểu và đồng hành được xem là những yếu tố quan trọng giúp cả hai giữ gìn hạnh phúc.

Vợ chồng Hà Anh đưa 2 con ra Hà Nội mừng lễ 2/9 - Ảnh 7.

Trải qua 10 năm hôn nhân, Hà Anh cho biết điều khiến cô hạnh phúc và tự hào nhất là hai vợ chồng đã cùng nhau xây dựng được một mái ấm với hai con. Từ những ngày đầu còn trẻ, cả hai đã mong muốn có một gia đình riêng, nhưng chỉ khi thực sự trở thành cha mẹ, họ mới cảm nhận rõ những thay đổi mà con cái mang đến.

Vợ chồng Hà Anh đưa 2 con ra Hà Nội mừng lễ 2/9 - Ảnh 8.

Hà Anh ở tuổi ngoài 40, chị không chỉ có một sự nghiệp ổn định mà còn có tổ ấm viên mãn.

Hà Anh sinh năm 1982, là một trong những người mẫu Việt Nam có nhiều hoạt động nổi bật trên truyền hình. Cô từng đảm nhận vai trò host, giám khảo và huấn luyện viên tại nhiều chương trình, cuộc thi về thời trang và người mẫu.

Đáng chú ý, Hà Anh từng là host kiêm giám khảo Vietnam's Next Top Model 2010, giám khảo Elite Model Look Việt Nam 2014 và huấn luyện viên chương trình Cuộc chiến sắc đẹp 2016. Năm 2022, cô tiếp tục gây chú ý khi tham gia The Next Gentleman – Quý Ông Hoàn Mỹ với vai trò huấn luyện viên. Bên cạnh đó, Hà Anh còn góp mặt trong nhiều cuộc thi thời trang và sắc đẹp với vai trò giám khảo, qua đó khẳng định vị trí và kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, giải trí.

Ảnh: NVC

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