Khánh Thi luôn cảm thấy 'nhẹ lòng' khi có Phan Hiển ở bên

Anh trai Khánh Thi hiếm hoi chia sẻ về em gái GĐXH - Nghệ sĩ violin Nguyễn Xuân Huy mới đây chia sẻ khoảnh khắc chụp hình cùng em gái Khánh Thi, đồng thời tiết lộ đôi nét về tính cách của hai anh em.

Trên trang cá nhân, Khánh Thi chia sẻ, có những lúc cô cảm thấy quá mệt mỏi và chỉ muốn đi đâu đó nghỉ ngơi. Khi cô nói ra điều này, Phan Hiển nói rằng nếu muốn thì anh sẽ cùng cô “đi trốn”. Những lúc cô cảm thấy căng thẳng, stress, anh cũng không làm gì đặc biệt mà chỉ ngồi bên cạnh, nói chuyện và để cô có cảm giác được sẻ chia.

Khánh Thi khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng - Phan Hiển.

Theo Khánh Thi, đôi khi không cần những hành động quá lớn lao, chỉ cần có một người ngồi cạnh, thủ thỉ vài câu cũng đủ khiến bản thân dịu lại giữa những bộn bề, áp lực. Dù cô hài hước thừa nhận rằng Phan Hiển nhiều khi chỉ toàn nói những chuyện “nhảm”, sự có mặt và cách anh ở bên vẫn khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Trong làng dancesport Việt Nam, chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Không chỉ đồng hành trên sàn nhảy suốt nhiều năm, cặp đôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách họ vun vén tổ ấm và dành cho nhau sự quan tâm đầy tinh tế. Đặc biệt, sau nhiều sóng gió, Khánh Thi ngày càng thể hiện rõ hình ảnh một người vợ tâm lý bằng những hành động giản dị nhưng bền bỉ.

Khánh Thi cùng chồng con có chuyến nghỉ ngơi dịp lễ mùng 2/9 từ Đà Lạt đến Nha Trang.

Khánh Thi từng là "nữ hoàng dancesport" nổi tiếng của Việt Nam với sự nghiệp rực rỡ và cá tính mạnh mẽ. Trong khi đó, Phan Hiển là học trò của cô trước khi cả hai trở thành bạn đời. Chênh lệch tuổi tác cùng mối quan hệ cô – trò từng khiến cặp đôi đối mặt không ít áp lực dư luận. Tuy nhiên, theo thời gian, họ chứng minh tình cảm chân thành bằng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và sự nghiệp ngày càng thăng hoa.

Nhiều năm bên nhau, Khánh Thi không ngần ngại thể hiện sự tự hào dành cho chồng. Trên mạng xã hội, nữ kiện tướng thường xuyên chia sẻ hình ảnh Phan Hiển tập luyện, thi đấu hoặc chăm sóc con cái. Cô gọi chồng bằng những lời lẽ ngọt ngào và luôn dành sự động viên mỗi khi anh tham gia các giải đấu lớn. Với Khánh Thi, Phan Hiển không chỉ là người bạn đời mà còn là cộng sự quan trọng trong công việc và cuộc sống.

Khánh Thi luôn được chồng trẻ yêu thương sau nhiều năm gắn bó.

Điều khiến công chúng chú ý là cách Khánh Thi âm thầm đứng phía sau hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp. Dù từng là gương mặt nổi bật hơn trong giới dancesport, cô sẵn sàng lùi lại để Phan Hiển tỏa sáng ở vai trò vận động viên và huấn luyện viên. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Khánh Thi thừa nhận cô cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy chồng trưởng thành, bản lĩnh và đạt nhiều thành tích quốc tế.

Không ít lần, người hâm mộ bắt gặp hình ảnh Khánh Thi chăm chút cho Phan Hiển từ những điều nhỏ nhất. Từ việc chuẩn bị trang phục thi đấu, nhắc nhở chế độ ăn uống đến đồng hành trong các chuyến công tác dài ngày, nữ kiện tướng luôn muốn chồng có trạng thái tốt nhất. Với cô, sự quan tâm không cần quá phô trương mà thể hiện qua từng hành động cụ thể trong đời sống thường nhật.

Không chỉ quan tâm và mặt tinh thần, Khánh Thi còn tặng quà có giá trị vật chất cho Phan Hiển. Năm 2022, sau khi Phan Hiển giành hat-trick 3 HCV tại SEA Games 31, Khánh Thi bí mật tặng anh chiếc mô tô Harley-Davidson Breakout trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cô cho biết đã đặt xe từ trước đó khoảng nửa năm vì biết đây là mẫu chồng mơ ước.

3 con đẹp như tranh vẽ nhà Khánh Thi - Phan Hiển.

Trước đó, nhiều bài báo cũng nhắc việc Khánh Thi từng tặng Phan Hiển một chiếc mô tô khác khoảng 600 triệu đồng vì cùng chung sở thích xe phân khối lớn.

Ở chiều ngược lại, Phan Hiển cũng dành cho vợ sự trân trọng đặc biệt. Anh nhiều lần chia sẻ rằng Khánh Thi là người phụ nữ hy sinh rất nhiều cho gia đình. Sau khi sinh con, cô vẫn duy trì công việc đào tạo dancesport, điều hành trung tâm và chăm sóc tổ ấm. Chính sự đồng hành ấy giúp cả hai giữ được sự gắn kết dù lịch trình bận rộn.

Khánh Thi - Phan Hiển cùng nhảy múa trên bãi biển.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Ảnh, clip: FBNV

Khánh Thi: Đôi khi gia đình cũng có những khoảng trống GĐXH - Vì bận rộn với công việc, mải mê với nghề nên khi mọi thứ cuốn đi, Khánh Thi nhận ra gia đình cũng có những khoảng trống. Dù giỏi giang đến đâu, nữ kiện tướng dancesport cũng có lúc đuối sức.



