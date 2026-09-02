Tin sao 2/9: Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự tin tại Miss World 2026, 'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi U50

1 giờ trước

GĐXH - "Chồng Tây hay chồng Việt đều là một con người với tính cách, hệ giá trị, cách yêu thương, cách giao tiếp và cách chịu trách nhiệm khác nhau. Một cuộc hôn nhân bền vững không được quyết định bởi hộ chiếu, mà bởi khả năng hai người hiểu nhau, tôn trọng nhau, giao tiếp với nhau và cùng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình", Phi Thanh Vân chia sẻ.