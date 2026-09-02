Tin sao 2/9: Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự tin tại Miss World 2026, 'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi U50

Thứ tư, 19:00 02/09/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Lê Nguyễn Bảo Ngọc đầy tự tin khi bước vào sự kiện trong khuôn khổ Miss World 2026, trong khi đó ca sĩ Thanh Thảo gây chú ý trước nhan sắc gợi cảm ở tuổi U50.

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Diễn viên Diễm My 9X gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới với phong cách trang điểm lấp lánh, tôn vẻ đẹp cuốn hút. 

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Những hình ảnh vui tươi, tràn ngập năng lượng của Diễm My 9X nhận về những lời khen ngợi vẻ đẹp ngày càng đằm thắm, ngọt ngào của nữ diễn viên.

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Diễn viên Huỳnh Anh đăng tải loạt ảnh hậu trường khi tham gia phim "Phù sa" với hình ảnh lịch lãm, mang đậm phong cách "tổng tài".

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Trong phim "Phù sa", Huỳnh Anh vào vai Nghiệm - một doanh nhân trẻ thành đạt, luôn tìm cách giúp đỡ người dân vùng quê nghèo ở nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở đất ven sông.

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Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ hình ảnh háo hức cho sự kiện Dances of the World tại Miss World 2026 diễn ra vào tối 2/9. Bảo Ngọc tiết lộ, cô sẽ xuất hiện cùng trang phục "Lưng trời vương nắng" của NTK Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo, mang theo một chút Tây Bắc, một chút sắc màu Việt Nam và thật nhiều niềm tự hào.

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Diễn viên Lý Chí Huy khiến khán giả thích thú khi chia sẻ hình ảnh hậu trường phim "Mùa hè năm ấy" cùng với nữ diễn viên Cù Thị Trà. Hai diễn viên từng góp mặt trong nhiều dự án phim chung, song đây là lần đầu tiên vào vai cặp vợ chồng.

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Diễn viên Tuấn Trần chia sẻ khoảnh khắc vui tươi khi chụp ảnh cùng người hâm mộ tại Hà Nội nhân sự kiện giao lưu giữa ê-kíp phim "Hộ linh tráng sĩ" và khán giả.

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Ca sĩ Thanh Thảo khiến người hâm mộ trầm trồ trước nhan sắc gợi cảm, "lão hóa ngược" trong hình ảnh mới nhất ghi lại khoảnh khắc thư giãn cùng con gái tại bể bơi.

(Ảnh: FB nhân vật)

Tin sao 2/9: Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự tin tại Miss World 2026, 'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 9.Lê Nguyễn Bảo Ngọc góp mặt tại chung kết Miss World 2026, khán giả xem trực tiếp thế nào?

GĐXH - Chung kết Miss World 2026 diễn ra lúc 19h ngày 5/9 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Khán giả không có mặt tại Nha Trang có thể xem trực tiếp cuộc thi qua nhiều kênh của VTV.

Tin sao 2/9: Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự tin tại Miss World 2026, 'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi U50 - Ảnh 10.Sự trở lại ấn tượng của Long Vũ trong 'Mùa hè năm ấy'

GĐXH - Diễn viên Long Vũ chia sẻ, đến với nghề từ sự "bồng bột" và ở lại khi nhận ra mình yêu nghề diễn.

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