Tin sao 2/9: Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự tin tại Miss World 2026, 'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi U50
GĐXH - Lê Nguyễn Bảo Ngọc đầy tự tin khi bước vào sự kiện trong khuôn khổ Miss World 2026, trong khi đó ca sĩ Thanh Thảo gây chú ý trước nhan sắc gợi cảm ở tuổi U50.
Phi Thanh Vân sau đổ vỡ: 'Quốc tịch không quyết định tuổi thọ của hôn nhân'Giải trí -
GĐXH - "Chồng Tây hay chồng Việt đều là một con người với tính cách, hệ giá trị, cách yêu thương, cách giao tiếp và cách chịu trách nhiệm khác nhau. Một cuộc hôn nhân bền vững không được quyết định bởi hộ chiếu, mà bởi khả năng hai người hiểu nhau, tôn trọng nhau, giao tiếp với nhau và cùng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình", Phi Thanh Vân chia sẻ.
Đồng nghiệp chia buồn cùng diễn viên Đức ThịnhGiải trí -
GĐXH - Diễn viên Đức Thịnh xót xa thông báo sự ra đi của bố đẻ. Khán giả và đồng nghiệp như: Thanh Thanh Hiền, Phùng Tiến Minh, Chí Nhân,... gửi lời chia buồn, động viên gia đình.
Con gái H'Hen Niê, MC Thanh Mai cùng dàn sao Việt gây chú ý trong ngày vui đất nướcGiải trí -
GĐXH - Trong không khí vui tươi của Quốc khánh 2/9, H'Hen Niê, Vân Dung, MC Thanh Mai và nhiều sao Việt đã chia sẻ niềm tự hào với khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình.
Vợ chồng Hà Anh đưa 2 con ra Hà Nội mừng lễ 2/9Giải trí -
GĐXH - Những hình ảnh rực rỡ của vợ chồng Hà Anh cùng 2 con đón lễ 2/9 tại Hà Nội khiến khán giả vô cùng yêu thích.
Phim 'Nghỉ hè sợ nghỉ hưu' của Huỳnh Lập đạt doanh thu hơn 165 tỷ đồng, 'ẵm' ngôi vương phòng vé ViệtGiải trí -
GĐXH - Phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” do Huỳnh Lập đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 165 tỷ đồng, "ẵm" ngôi vương phòng vé trong đường đua phim Việt dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
3 con nhà Cường Đô la tình cảm bên nhau trong ngày nghỉ lễGiải trí -
GĐXH - Cường Đô la chia sẻ khoảnh khắc 3 con vui vẻ chơi đùa cùng nhau trong những ngày nghỉ lễ. Anh cho biết người ghi lại những hình ảnh đẹp của 4 cha con là Đàm Thu Trang.
Khánh Thi luôn cảm thấy 'nhẹ lòng' khi có Phan Hiển ở bênGiải trí -
GĐXH - Khánh Thi có những ngày nghỉ đúng nghĩa trong dịp lễ 2/9 bên gia đình ấm áp. Cô còn tiết lộ được Phan Hiển yêu thương, chiều chuộng từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc góp mặt tại chung kết Miss World 2026, khán giả xem trực tiếp thế nào?Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Chung kết Miss World 2026 diễn ra lúc 19h ngày 5/9 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Khán giả không có mặt tại Nha Trang có thể xem trực tiếp cuộc thi qua nhiều kênh của VTV.
Khánh cứu Long, từ 'tình địch' năm xưa nay trở thành bạn thânXem - nghe - đọc -
GĐXH - Từng là kẻ thù của nhau, giờ đây Khánh và Long lại thân với nhau, cả hai cùng nhau đối diện với khó khăn đang vướng phải.
Cặp song sinh nhà Phương Oanh có tính cách trái ngượcGiải trí -
GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song nhà Phương Oanh khiến khán giả yêu mến không chỉ bởi vẻ ngoài đáng yêu mà còn ở tính cách trái ngược thú vị.