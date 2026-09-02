Con gái H'Hen Niê, MC Thanh Mai cùng dàn sao Việt gây chú ý trong ngày vui đất nước

MC Thanh Mai chia sẻ: "81 năm kể từ mùa thu lịch sử 1945, hai tiếng “Độc lập” đã trở thành điều thiêng liêng được viết nên bằng biết bao hy sinh, mất mát của những thế hệ đi trước.Để hôm nay, chúng ta được sống giữa hòa bình.Được đưa con đến trường mỗi sớm.Được làm công việc mình yêu.Được đi trên những con đường rợp sắc cờ đỏ và bình yên gọi hai tiếng Việt Nam. Tết Độc lập 2/9, biết ơn quá khứ, trân trọng bình yên và tự hào được là một người con của đất Việt!"