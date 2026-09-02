Con gái H'Hen Niê, MC Thanh Mai cùng dàn sao Việt gây chú ý trong ngày vui đất nước

Thứ tư, 16:01 02/09/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Trong không khí vui tươi của Quốc khánh 2/9, H'Hen Niê, Vân Dung, MC Thanh Mai và nhiều sao Việt đã chia sẻ niềm tự hào với khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình.

Con gái H'Hen Niê, MC Thanh Mai cùng dàn sao Việt gây chú ý trong ngày vui đất nước - Ảnh 1.Sau lễ Quốc khánh 2/9, người lao động lại sắp nghỉ lễ dài 4 ngày?

GĐXH - Sau kỳ nghỉ 5 ngày lễ Quốc khánh 2/9, người lao động có thể lại tiếp tục được nghỉ dài ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

H'Hen Niê , MC Thanh Mai và sao Việt cùng chào mừng Quốc khánh 2 / 9 - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Quyền Linh đăng ảnh cả gia đình diện áo cờ đỏ sao vàng kèm trạng thái: "Chúc mừng ngày 2/9, chúc tất cả đại gia đình Việt Nam nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc".

H'Hen Niê , MC Thanh Mai và sao Việt cùng chào mừng Quốc khánh 2 / 9 - Ảnh 2.

Vợ chồng Hoa hậu H'Hen Niê - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi cùng con gái Harley diện tông đỏ chủ đạo chào mừng Quốc khánh. "May mắn và trân quý biết bao khi được sống hạnh phúc dưới bầu trời của độc lập. Ngàn lần biết ơn nền hòa bình hôm nay", H'Hen Niê chia sẻ.

Con gái H'Hen Niê, MC Thanh Mai cùng dàn sao Việt gây chú ý trong ngày vui đất nước - Ảnh 1.

Điều khiến fan thích thú còn là biểu cảm háo hức, phấn khích của bé Harley nhà H'Hen Niê. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, H'Hen Niê tiết lộ: "Quốc khánh đầu tiên của Harley, biết hào hứng lắm cả nhà ơi. Mẹ mua cho bộ đồ mới để mặc ngày Quốc khánh, cổ khoái chí, làm trò, vui vẻ lắm".

H'Hen Niê , MC Thanh Mai và sao Việt cùng chào mừng Quốc khánh 2 / 9 - Ảnh 3.

Vân Dung đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9. Nữ nghệ sĩ diện áo phông đỏ in ngôi sao vàng, kết hợp quần trắng, tạo diện mạo trẻ trung và nổi bật giữa không gian được trang trí với nhiều lá cờ Việt Nam.

H'Hen Niê , MC Thanh Mai và sao Việt cùng chào mừng Quốc khánh 2 / 9 - Ảnh 4.

MC Thanh Mai gây chú ý khi đưa các con đi chụp bộ ảnh "2/9 – Tết độc lập - Dáng hình đất nước". Trong bộ ảnh, nữ MC và các con đồng điệu khi diện áo trắng, áo dài truyền thống và cầm cờ đỏ sao vàng.

H'Hen Niê , MC Thanh Mai và sao Việt cùng chào mừng Quốc khánh 2 / 9 - Ảnh 5.
H'Hen Niê , MC Thanh Mai và sao Việt cùng chào mừng Quốc khánh 2 / 9 - Ảnh 6.
H'Hen Niê , MC Thanh Mai và sao Việt cùng chào mừng Quốc khánh 2 / 9 - Ảnh 7.
H'Hen Niê , MC Thanh Mai và sao Việt cùng chào mừng Quốc khánh 2 / 9 - Ảnh 8.

MC Thanh Mai chia sẻ: "81 năm kể từ mùa thu lịch sử 1945, hai tiếng “Độc lập” đã trở thành điều thiêng liêng được viết nên bằng biết bao hy sinh, mất mát của những thế hệ đi trước.Để hôm nay, chúng ta được sống giữa hòa bình.Được đưa con đến trường mỗi sớm.Được làm công việc mình yêu.Được đi trên những con đường rợp sắc cờ đỏ và bình yên gọi hai tiếng Việt Nam. Tết Độc lập 2/9, biết ơn quá khứ, trân trọng bình yên và tự hào được là một người con của đất Việt!"

H'Hen Niê , MC Thanh Mai và sao Việt cùng chào mừng Quốc khánh 2 / 9 - Ảnh 9.

Vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang chúc mừng ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9: "81 năm đi qua nhưng công lao của các bậc cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc sẽ mãi mãi được khắc ghi trong tim mỗi người con Việt Nam. Tiến Luật xin chúc tất cả mọi người sẽ có một kỳ lễ thật ấm áp và vui vẻ trong ngày Tết Độc Lập".

H'Hen Niê , MC Thanh Mai và sao Việt cùng chào mừng Quốc khánh 2 / 9 - Ảnh 10.

Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân: Tự hào là người Việt Nam 🇻🇳

H'Hen Niê , MC Thanh Mai và sao Việt cùng chào mừng Quốc khánh 2 / 9 - Ảnh 11.

Nhật Kim Anh đăng tải hình ảnh ở quảng trường Ba Đình lịch sử kèm trạng thái: "Lễ Quốc Khánh 2/9. Chúc cả nhà có kỳ nghỉ lễ thật vui và hạnh phúc bên gia đình".


 

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