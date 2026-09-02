Con gái H'Hen Niê, MC Thanh Mai cùng dàn sao Việt gây chú ý trong ngày vui đất nước
GĐXH - Trong không khí vui tươi của Quốc khánh 2/9, H'Hen Niê, Vân Dung, MC Thanh Mai và nhiều sao Việt đã chia sẻ niềm tự hào với khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình.
MC Thanh Mai chia sẻ: "81 năm kể từ mùa thu lịch sử 1945, hai tiếng “Độc lập” đã trở thành điều thiêng liêng được viết nên bằng biết bao hy sinh, mất mát của những thế hệ đi trước.Để hôm nay, chúng ta được sống giữa hòa bình.Được đưa con đến trường mỗi sớm.Được làm công việc mình yêu.Được đi trên những con đường rợp sắc cờ đỏ và bình yên gọi hai tiếng Việt Nam. Tết Độc lập 2/9, biết ơn quá khứ, trân trọng bình yên và tự hào được là một người con của đất Việt!"
Đồng nghiệp chia buồn cùng diễn viên Đức ThịnhGiải trí -
GĐXH - Diễn viên Đức Thịnh xót xa thông báo sự ra đi của bố đẻ. Khán giả và đồng nghiệp như: Thanh Thanh Hiền, Phùng Tiến Minh, Chí Nhân,... gửi lời chia buồn, động viên gia đình.
Vợ chồng Hà Anh đưa 2 con ra Hà Nội mừng lễ 2/9Giải trí -
GĐXH - Những hình ảnh rực rỡ của vợ chồng Hà Anh cùng 2 con đón lễ 2/9 tại Hà Nội khiến khán giả vô cùng yêu thích.
Phim 'Nghỉ hè sợ nghỉ hưu' của Huỳnh Lập đạt doanh thu hơn 165 tỷ đồng, 'ẵm' ngôi vương phòng vé ViệtGiải trí -
GĐXH - Phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” do Huỳnh Lập đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 165 tỷ đồng, "ẵm" ngôi vương phòng vé trong đường đua phim Việt dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
3 con nhà Cường Đô la tình cảm bên nhau trong ngày nghỉ lễGiải trí -
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Lê Nguyễn Bảo Ngọc góp mặt tại chung kết Miss World 2026, khán giả xem trực tiếp thế nào?Xem - nghe - đọc -
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Quá khứ trượt đại học, nhịn ăn để tiết kiệm của 'đạo diễn trăm tỷ' Huỳnh LậpCâu chuyện văn hóa -
Trượt đại học sân khấu điện ảnh, lăn lộn tìm chỗ đứng trong giới nghệ sĩ, Huỳnh Lập tuổi 33 đã là đạo diễn nổi tiếng, có trong tay 2 bộ phim doanh thu trăm tỷ.