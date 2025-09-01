Con gái liệt sĩ đưa ảnh cha dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9: 'Bố ơi, hòa bình đẹp lắm! '

"Bố ơi, hòa bình đẹp lắm!"

Tại khu vực ngã tư đường Hùng Vương, nơi lực lượng chức năng bố trí hàng ghế ưu tiên dành cho các cựu chiến binh, bà Thọ ngồi lặng lẽ bên di ảnh cha. Trên khuôn mặt người phụ nữ tóc đã bạc điểm rõ từng nếp nhăn, những giọt nước mắt không ngừng lăn dài.

Trong dòng người háo hức chờ đợi Lễ diễu binh, diễu hành, bà Thọ nghẹn ngào gọi: "Bố ơi, con đã đưa bố về đây với các đồng đội rồi! Bố hãy cùng con chờ đợi xem diễu binh, diễu hành nhé. Hòa bình đẹp lắm! ".

Bà Phạm Thị Thọ cầm di ảnh cha khóc nghẹn. Ảnh: Quỳnh Mai.

Bà Thọ cho biết, cha bà là liệt sĩ Phạm Văn Thưởng, ông đã anh dũng hy sinh năm 1970 tại chiến trường miền Nam khi 35 tuổi. Lúc đó, bà Thọ mới 7 tuổi, tuổi thơ của bà cùng 5 anh chị em ngập tràn trong nỗi đau mất cha. Mẹ bà một mình gồng gánh nuôi con, vừa tần tảo lo miếng cơm manh áo, vừa dạy dỗ các con trưởng thành. Mộ phần của liệt sĩ Phạm Văn Thưởng hiện an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.

Cuộc sống gia đình bà Thọ vốn khó khăn, nhưng trong lòng bà luôn ấp ủ một ước nguyện, đó là đưa cha trở lại Quảng trường Ba Đình, cùng đồng đội chứng kiến ngày hội lớn của dân tộc. Ước nguyện ấy thôi thúc bà từ nhiều năm nay.

Trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngày 27/8, bà một mình ôm di ảnh cha xuống Hà Nội. Trước chuyến đi, bà được bà con lối xóm góp cho chút tiền lộ phí. Xuống đến Thủ đô, bà được Công an phường Ngọc Hà cùng một gia đình tốt bụng cưu mang, cho bà chỗ ở, giúp đỡ tiền xe để trở về. Tình cảm của mọi người đã tiếp thêm nghị lực để bà quyết định quay lại vào đúng ngày 2/9 lịch sử.

Một nữ cựu chiến binh ngồi cạnh đã lặng lẽ lau những giọt nước mắt cho bà Thọ. Ảnh: Quỳnh Mai.

"Xuống đây, tôi được mọi người giúp đỡ nhiệt tình, còn được bố trí ngồi chung với hàng ngũ các cô chú cựu chiến binh. Tôi vô cùng biết ơn! Tôi vui vì cuối cùng ước nguyện cũng đã thành hiện thực, được đưa bố trở về với đồng đội trong ngày trọng đại này", bà Thọ bật khóc nói.

Niềm tự hào và xúc động

Giữa không khí trang nghiêm, hình ảnh người con gái liệt sĩ ôm di ảnh cha đã khiến nhiều người có mặt không cầm nổi nước mắt. Một nữ cựu chiến binh ngồi cạnh lặng lẽ lau giọt nước mắt cho bà Thọ, rồi siết chặt tay bà như một lời động viên.

"Bố tôi cùng biết bao đồng đội đã hy sinh để dân tộc có ngày hôm nay. Phận làm con, tôi thấy toại nguyện và tự hào khi được thay cha trở về Quảng trường Ba Đình. Dù đi một mình, nhưng tôi không đơn độc, bởi ở đây, tôi nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia từ đồng bào, từ đồng đội của cha", bà Thọ nghẹn ngào.

Chiều 1/9, nhiều cựu chiến binh đã có mặt tại hàng ưu tiên trên đường Hùng Vương. Ảnh: Tuấn Anh.



Ông Nguyễn Văn Lăng - cựu chiến binh có mặt trên Quảng trường Ba Đình cho rằng, câu chuyện của bà Phạm Thị Thọ không chỉ là một khoảnh khắc riêng tư đầy xúc động, mà còn là thông điệp nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập. Mỗi tấm ảnh liệt sĩ, mỗi giọt nước mắt của thân nhân đều là minh chứng sống động cho sự hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại của lớp lớp cha anh đi trước.

"Hình ảnh con gái liệt sĩ ôm di ảnh cha về Quảng trường Ba Đình chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt, lay động hàng triệu trái tim. Đó chính là sự tiếp nối của truyền thống "uống nước nhớ nguồn"...", cựu chiến binh Nguyễn Văn Lăng nói.

