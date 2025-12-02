Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15

Thứ ba, 10:41 02/12/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 từ đêm 2/12 đến hết ngày 5/12, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40 – 100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm.

Miền Trung mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 15

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 suy yếu thành vùng áp thấp, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ đêm qua và sáng nay (2/12), khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác.

Dự báo từ đêm 02/12 đến hết ngày 03/12, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40–100mm, cục bộ >150mm.

Đêm 03/12, khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to 20–40mm, cục bộ >70mm.

Cảnh báo mưa lớn cường độ mạnh (>100mm/3h).

Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15, miền Trung có mưa vừa đến mưa to. Ảnh minh họa: TL

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày và đêm 4/12, khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to 30–70mm, cục bộ >120mm.

Mưa lớn có thể kéo dài đến ngày 5/12.

Tổng lượng mưa từ đêm 2 đến đêm 4/12:

- Huế – Đà Nẵng – phía Đông Quảng Ngãi: 100–200mm, cục bộ >300mm.

- Quảng Trị, phía Đông Gia Lai → Đắk Lắk, Khánh Hòa: 40–100mm, cục bộ >150mm.

Do ảnh hưởng mưa lớn cảnh báo ngập úng vùng trũng, thấp, đô thị, khu công nghiệp. Lũ quét trên sông suối nhỏ.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 2 - 4/12 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15, nhiều khu vực Nam miền Trung sẽ có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo tổng lượng mưa có nơi trên 100mm.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 diễn biến khó lường, mạnh lên 4 cấp, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởngTin bão mới nhất: Bão số 15 diễn biến khó lường, mạnh lên 4 cấp, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởng

GĐXH - Bão số 15, giật cấp 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Bắc. Dự báo diễn biến bão còn rất khó lường, bão sẽ gây một đợt mưa lớn diện rộng cho khu vực Nam Trung Bộ.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?

Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?

Các địa phương ở Trung Bộ thiệt hại thế nào do mưa lũ?

Các địa phương ở Trung Bộ thiệt hại thế nào do mưa lũ?

Áp thấp nhiệt đới dị thường đã tan trên biển, bão số 15 vẫn giật cấp 11

Áp thấp nhiệt đới dị thường đã tan trên biển, bão số 15 vẫn giật cấp 11

Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông

Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông

Đà Nẵng triển khai ứng phó bão số 15 và nguy cơ sạt lở sau mưa lũ kéo dài

Đà Nẵng triển khai ứng phó bão số 15 và nguy cơ sạt lở sau mưa lũ kéo dài

Cùng chuyên mục

Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụt

Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụt

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Hạ tầng xong nhiều năm, dự án tái định cư "khẩn cấp" Hòa Lam (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn đứng yên vì vướng thủ tục, người dân liên tục chạy lụt qua từng mùa mưa bão.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa rét thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa rét thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa rét, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Tin sáng 2/12: Thứ dưới lòng đất khiến cả làng ở Quảng Trị xôn xao; một số ngân hàng bắt đầu thu phí với tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng

Tin sáng 2/12: Thứ dưới lòng đất khiến cả làng ở Quảng Trị xôn xao; một số ngân hàng bắt đầu thu phí với tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc múc đất làm nền nhà, một hộ dân ở xã Tuyên Lâm (Quảng Trị) đã phát hiện quả bom nặng hơn 300kg còn nguyên kíp nổ; Một số ngân hàng bắt đầu thu phí quản lý đối với các tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng hoặc không hoạt động.

Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trời

Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trời

Thời sự - 17 giờ trước

Chiều 1/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kho bãi ở thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà (TP Đà Nẵng). Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng, kèm theo những tiếng nổ lớn và cột khói bốc cao hàng trăm mét.

Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi ở Lai Châu mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi ở Lai Châu mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng Lai Châu đã tìm thấy cháu Sùng Thị D (SN 2011) ở bản Sân Bay (xã Sin Suối Hồ).

Những thay đổi mới về thủ tục đi máy bay từ hôm nay (1/12/2025)

Những thay đổi mới về thủ tục đi máy bay từ hôm nay (1/12/2025)

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/12, hành khách tại tất cả sân bay trên cả nước có thể trải nghiệm quy trình bay "gọn nhẹ" với định danh VNeID hoặc hệ thống kiosk tự phục vụ.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?

Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 2 - 4/12 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15, nhiều khu vực Nam miền Trung sẽ có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo tổng lượng mưa có nơi trên 100mm.

Tin sáng 1/12: 13 học sinh nhập viện sau vụ xe công nông trôi dốc mất kiểm soát; vì sao mùa đông miền Bắc có nhiệt độ ban ngày cao gấp 3 lần ban đêm?

Tin sáng 1/12: 13 học sinh nhập viện sau vụ xe công nông trôi dốc mất kiểm soát; vì sao mùa đông miền Bắc có nhiệt độ ban ngày cao gấp 3 lần ban đêm?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Miền Bắc đang trải qua khoảng thời gian rét sâu về đêm và sáng sớm nhưng ban ngày trời lại nắng chói chang như mùa hè; Chủ tịch UBND xã Cà Đam (Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 13 học sinh bị thương.

Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

Thời sự - 1 ngày trước

Nhà máy Bia Hà Nội Habeco ở đường Hoàng Hoa Thám bốc cháy dữ dội lúc sáng nay, lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.

Những chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025

Những chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/12, một số quy định mới về thi đua, khen thưởng; thi công chức, giao thông; xử lý vi phạm hành chính... sẽ có hiệu lực.

Xem nhiều

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết Hà Nội và miền Bắc chuẩn bị mưa rét

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết Hà Nội và miền Bắc chuẩn bị mưa rét

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 2/12, Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi ở Lai Châu mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi ở Lai Châu mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Thời sự
Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?

Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?

Thời sự
Tin sáng 2/12: Thứ dưới lòng đất khiến cả làng ở Quảng Trị xôn xao; một số ngân hàng bắt đầu thu phí với tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng

Tin sáng 2/12: Thứ dưới lòng đất khiến cả làng ở Quảng Trị xôn xao; một số ngân hàng bắt đầu thu phí với tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng

Thời sự
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa rét thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa rét thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top