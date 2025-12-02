Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15

Miền Trung mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 15

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 suy yếu thành vùng áp thấp, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ đêm qua và sáng nay (2/12), khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác.

Dự báo từ đêm 02/12 đến hết ngày 03/12, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40–100mm, cục bộ >150mm.

Đêm 03/12, khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to 20–40mm, cục bộ >70mm.

Cảnh báo mưa lớn cường độ mạnh (>100mm/3h).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15, miền Trung có mưa vừa đến mưa to. Ảnh minh họa: TL

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày và đêm 4/12, khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to 30–70mm, cục bộ >120mm.

Mưa lớn có thể kéo dài đến ngày 5/12.

Tổng lượng mưa từ đêm 2 đến đêm 4/12:

- Huế – Đà Nẵng – phía Đông Quảng Ngãi: 100–200mm, cục bộ >300mm.

- Quảng Trị, phía Đông Gia Lai → Đắk Lắk, Khánh Hòa: 40–100mm, cục bộ >150mm.

Do ảnh hưởng mưa lớn cảnh báo ngập úng vùng trũng, thấp, đô thị, khu công nghiệp. Lũ quét trên sông suối nhỏ.

