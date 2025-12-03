Xe ô tô gặp nạn khi đi qua dự án trọng điểm 370 tỷ của thành phố Hà Nội, người dân bức xúc
GĐXH - Thiếu rào chắn, không biển cảnh báo khi đào xới sâu ngay sát lối dân sinh, đoạn đường quy hoạch nối từ chung cư Gelexia Riverside đến Vành đai 3 (đoạn qua khu đô thị Gamuda Gardens) đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân tại phường Hoàng Mai. Một xe taxi gặp tai nạn trong đêm 18/11 cho thấy mức độ nguy hiểm của công trình này.
Trong loạt đường quy hoạch kết nối Vành đai 2.5 với Vành đai 3 trên địa phận phường Hoàng Mai có một đoạn đang thi công dài khoảng 1 km, nối từ chung cư Gelexia Riverside đến Vành đai 3 (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).
Tuyến đường này nằm trên ngõ 885 đường Tam Trinh, tiếp giáp ngõ 727 đường Tam Trinh, đi qua "sườn" của khu đô thị Gamuda Gardens.
Nhiều năm qua, hoạt động thi công tại đây không những ì ạch, gián đoạn, mà còn thiếu đảm bảo an toàn công trình khiến không ít người dân bức xúc. Ngày nắng thì bụi bặm mù mịt, ngày mưa thì trơn trượt bùn nhão. Phương tiện di chuyển qua đây luôn phải đối mặt với nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào.
Đơn cử như sự cố giao thông xảy ra với một xe ô tô taxi được phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) trực tiếp ghi nhận vào khoảng 22h20 phút đêm ngày 18/11/2025.
Tại thời điểm trên, khi xe taxi đang lưu thông tại ngõ 727 đường Tam Trinh, đoạn qua "sườn" khu đô thị Gamuda Gardens đã bất ngờ mất lái do tránh một phương tiện khác đi ngược chiều. Chiếc xe trượt sang phải và một bánh rơi xuống khu vực công trình đang thi công có ta-luy âm sâu hơn 1 mét khiến toàn bộ xe chênh vênh, nửa xe nằm trong hố, nửa còn lại "bám" trên mặt đường.
Chứng kiến sự cố, nhiều người đi đường đã dừng lại hỗ trợ tài xế. Người dân đã mượn tạm ghế từ nhà dân để kê bánh xe, rồi nhờ một xe ô tô khác kéo chiếc taxi trở lại mặt đường an toàn.
Tại thời điểm có mặt, phóng viên ghi nhận khu vực xảy ra tai nạn là công trường đang thi công, không có rào chắn, không biển cảnh báo, cũng không hề có bất kỳ biện pháp nào đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện. Thậm chí, hai bên công trình đều là ta-luy âm kéo dài, chỉ cần người đi bộ hay phương tiện sơ suất là có thể rơi xuống hố bất kỳ lúc nào nếu không chú ý.
Bức xúc trước thực trạng nguy hiểm này, ông Nguyễn Đình T. (ở tổ 4, phố Tây Trà, phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Công trình này vừa đào lên đã sâu như vậy mà không có bất cứ rào chắn hay cảnh báo nào. Tôi đang trên đường về nhà, đi qua đoạn này thấy xe taxi gặp tai nạn nên dừng lại hỗ trợ tài xế kéo xe lên. Thậm chí, chúng tôi phải vào nhà dân mượn ghế để kê bánh xe rồi tìm thêm một ô tô khác đến kéo ngược chiếc xe bị nạn lên".
Theo tìm hiểu, đoạn thi công trên thuộc dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, với mặt cắt ngang 40m, tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng.
Đây là dự án xây dựng một tuyến đường liên khu vực tại Hà Nội kết nối đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3, là dự án giao thông trọng điểm của thành phố, có vai trò quan trọng trong việc phát triển hạ tầng và giải quyết các vấn đề ùn tắc giao thông phía Nam Hà Nội.
Con đường mới này bắt đầu từ chân cầu Vĩnh Tuy (đường Minh Khai) và chạy qua các dự án như Times City, Sunshine Garden, khu đô thị Vĩnh Hoàng, Đồng Phát Parkview, Gelexia Riverside và Gamuda Gardens trước khi nối ra Vành đai 3.
Hiện một số đoạn đang được xây dựng như đoạn qua KĐT Vĩnh Hoàng (giao với Vành đai 2,5) và đoạn qua KĐT Gamuda Gardens với một làn đường.
Tuy nhiên, phần tuyến đang thi công qua ngõ 727 và 885 Tam Trinh – đoạn qua KĐT Gamuda Gardens vẫn tồn tại hàng loạt điểm mất an toàn, gây nguy hiểm trực tiếp cho người dân mỗi ngày.
Phóng viên sẽ tiếp tục ghi nhận, thông tin!
