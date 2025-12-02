Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụt
GĐXH - Hạ tầng xong nhiều năm, dự án tái định cư "khẩn cấp" Hòa Lam (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn đứng yên vì vướng thủ tục, người dân liên tục chạy lụt qua từng mùa mưa bão.
Khu tái định cư "khẩn cấp" kéo dài hơn 10 năm
Khu dân cư Hòa Lam nằm ngoài đê sông Lam, nơi mỗi mùa mưa lũ người dân lại thấp thỏm nhìn nước dâng mấp mé mặt đường làng. Ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ bên mé sông của bà Nguyễn Thị Phúc là chỗ ở chung của ba gia đình, chật chội và xuống cấp đến mức con trai phải dắt cả nhà đi thuê trọ để tránh cảnh sống chen chúc.
"Cứ có mưa lớn trên nguồn, nước sông dâng là người dân bị ngập lụt. Chúng tôi chờ đợi hơn 10 năm, khu tái định cư xây xong gần 4 năm, nhưng khi hỏi chính quyền về thời điểm di dời vẫn chưa nhận được câu trả lời cụ thể", bà Phúc nói.
Để giúp 58 hộ dân thoát cảnh "mùa mưa là chạy lụt", năm 2013, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án xây dựng khu tái định cư với tổng kinh phí 36 tỷ đồng. Khu tái định cư này được xây dựng cách khu dân cư cũ chỉ khoảng 500 m, nằm phía trong đê, hứa hẹn sẽ là nơi an cư lâu dài cho người dân.
Dù mang tính cấp bách, dự án phải chờ đến năm 2020 mới khởi công do thiếu vốn. Sau hơn một năm thi công, hạ tầng khu tái định cư cơ bản hoàn thiện, với đường, điện, hệ thống cấp nước và nhà sinh hoạt cộng đồng.
Tuy nhiên, công việc bàn giao đất cho dân làm nhà ở, việc di chuyển đang bị trì hoãn. Lý do là tuyến đường nối vào khu tái định cư ban đầu dự kiến đấu nối với đường tỉnh 46C, nhưng khi hạ tầng hoàn thành, tuyến đường này đã được nâng cấp thành quốc lộ, dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế điểm đấu nối một thủ tục tốn khá nhiều thời gian.
Chưa dừng lại ở đó, dự án kéo dài quá lâu khiến số hộ dân ở cụm Hòa Lam tăng từ 58 lên 82 hộ. Việc phát sinh thêm 24 hộ mới do con cái trưởng thành, tách hộ ra ở riêng khiến khu tái định cư giai đoạn 1 không còn đủ quỹ đất. Năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An buộc phải phê duyệt thêm dự án tái định cư giai đoạn 2 để đáp ứng nhu cầu của toàn bộ cụm dân cư.
Trong khi đó, hạ tầng giai đoạn 1 đã hoàn thành nhưng vẫn bị bỏ không, trở thành bãi chăn bò của người dân. Còn 82 hộ ở Hòa Lam thì mỗi mùa mưa bão lại thấp thỏm dọn chạy lụt như bao năm qua.
Trước kiến nghị sớm giao đất cho dân ổn định chỗ ở, UBND tỉnh Nghệ An mới đây cho biết, các hạng mục của dự án đã được nghiệm thu theo đúng hồ sơ thiết kế và được các sở ngành liên quan chấp thuận. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND phường Trường Vinh cùng các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn tất thủ tục, sớm đưa người dân vào khu tái định cư.
Dân Hòa Lam mòn mỏi chờ di dời, nhà xuống cấp sau bão lũ
Chỉ tay lên mái tôn vừa lợp tạm, bà Nguyễn Thị Phúc thở dài, hai cơn bão số 5 và số 10 vừa qua làm tốc mái gần như toàn bộ nhà dân ở Hòa Lam. Lũ lên kéo dài nhiều ngày khiến đồ đạc trong nhà hư hỏng nặng.
"Nhà xây lâu rồi, tường mục, mái hỏng, người dân chẳng dám sửa vì nghĩ sắp được di dời. Đợt lụt sau bão số 10, nước dâng gần sát mái, phải gần một tuần mới rút hết. Cả nhà phải sơ tán, nhiều đồ đạc không kịp mang theo bị ngâm nước hỏng hết. Khi trở về, nhìn nhà cửa tan hoang như thời chiến tranh, xót lắm", bà Phúc nói.
Ngay cạnh đó, gia đình ông Đậu Xuân Thủy có đến ba hộ cùng chen chúc trong căn nhà cũ. Không thể chờ thêm, ông buộc phải cơi nới, xây thêm phòng để có chỗ ở, dù biết khi được di dời sẽ phải đập bỏ. Đây cũng là cảnh ngộ của nhiều gia đình khác ở Hòa Lam, khi sự chờ đợi đã kéo dài quá lâu.
Anh Nguyễn Văn Đông, một hộ dân ở Hòa Lam cho biết, nhà cửa xuống cấp trầm trọng, nước máy không có, người dân phải hứng nước mưa để dùng. Việc tắm giặt phải dựa vào giếng khoan đầy phèn, sinh hoạt vô cùng bất tiện.
"Chúng tôi chỉ mong được di dời sang khu tái định cư để ổn định cuộc sống. Chứ sống tạm bợ thế này khổ lắm", anh Đông nói thêm.
Nhiều người dân cũng đặt câu hỏi, khu tái định cư giai đoạn 1 đã nghiệm thu xong, vì sao chính quyền chưa phân đất để bà con đến làm nhà? Còn 24 hộ phát sinh thêm có thể chờ giai đoạn 2 hoàn thành rồi di dời sau.
Về thực trạng này, ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết, để đưa các hộ dân vào khu tái định cư, địa phương phải lập thêm một dự án riêng nhằm xem xét phương án bồi thường đất khi thu hồi quỹ đất ở cụm dân cư Hòa Lam.
Theo ông Phong, dự án tái định cư ban đầu chỉ tính đến việc bố trí nơi ở mới, còn việc xử lý đất tại nơi cũ phải thực hiện đúng quy định vì phần lớn hộ dân đều đã có sổ đỏ.
"UBND phường đang hoàn thiện báo cáo gửi UBND tỉnh để đề xuất phương án xử lý, sớm hoàn thiện thủ tục và bố trí đất cho người dân di dời", ông Phong nói.
Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 từ đêm 2/12 đến hết ngày 5/12, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40 – 100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa rét thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về?Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa rét, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.
Tin sáng 2/12: Thứ dưới lòng đất khiến cả làng ở Quảng Trị xôn xao; một số ngân hàng bắt đầu thu phí với tài khoản có số dư dưới 500.000 đồngThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Trong lúc múc đất làm nền nhà, một hộ dân ở xã Tuyên Lâm (Quảng Trị) đã phát hiện quả bom nặng hơn 300kg còn nguyên kíp nổ; Một số ngân hàng bắt đầu thu phí quản lý đối với các tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng hoặc không hoạt động.
Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trờiThời sự - 17 giờ trước
Chiều 1/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kho bãi ở thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà (TP Đà Nẵng). Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng, kèm theo những tiếng nổ lớn và cột khói bốc cao hàng trăm mét.
Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi ở Lai Châu mất tích sau 3 ngày tìm kiếmThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng Lai Châu đã tìm thấy cháu Sùng Thị D (SN 2011) ở bản Sân Bay (xã Sin Suối Hồ).
Những thay đổi mới về thủ tục đi máy bay từ hôm nay (1/12/2025)Thời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/12, hành khách tại tất cả sân bay trên cả nước có thể trải nghiệm quy trình bay "gọn nhẹ" với định danh VNeID hoặc hệ thống kiosk tự phục vụ.
Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 2 - 4/12 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15, nhiều khu vực Nam miền Trung sẽ có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo tổng lượng mưa có nơi trên 100mm.
Tin sáng 1/12: 13 học sinh nhập viện sau vụ xe công nông trôi dốc mất kiểm soát; vì sao mùa đông miền Bắc có nhiệt độ ban ngày cao gấp 3 lần ban đêm?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Miền Bắc đang trải qua khoảng thời gian rét sâu về đêm và sáng sớm nhưng ban ngày trời lại nắng chói chang như mùa hè; Chủ tịch UBND xã Cà Đam (Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 13 học sinh bị thương.
Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội HabecoThời sự - 1 ngày trước
Nhà máy Bia Hà Nội Habeco ở đường Hoàng Hoa Thám bốc cháy dữ dội lúc sáng nay, lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.
Những chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/12, một số quy định mới về thi đua, khen thưởng; thi công chức, giao thông; xử lý vi phạm hành chính... sẽ có hiệu lực.
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết Hà Nội và miền Bắc chuẩn bị mưa rétThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 2/12, Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm.