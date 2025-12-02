Thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa rét thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

Thời tiết miền Bắc mưa rét do không khí lạnh tăng cường

Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí lạnh tăng cường lệch Đông phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, vài nơi có mưa, độ ẩm không khí tiếp tục tăng.

Từ gần sáng và sáng 3/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ; sau đó lan sang các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ đêm 3/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi cao ở Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất:

- Bắc Bộ & Bắc Trung Bộ: 15–18°C.

- Vùng núi Bắc Bộ: 13–15°C.

- Vùng núi cao: dưới 11°C.

Thời tiết Hà Nội độ ẩm có xu hướng tăng dần do có mưa đến 63% (gấp đôi so với tuần trước), thời tiết cảm giác dễ chịu hơn.

Từ đêm 3/12 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–18°C.

Từ ngày 4/12 có mưa nhỏ. Từ ngày 5/12 trời nhiều mây đến hết tuần. Nhiệt độ ban ngày những ngày này giảm từ 1- 4 độ so với đầu tuần. Trời rét cả ngày lẫn đêm.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về Thủ đô Hà Nội mưa rét.

Tại khu vực Trung Bộ có mưa lớn từ đêm nay. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp từ cơn bão 15; trên cao lại có cả nhiễu động gió Đông bởi vậy từ đêm 2/12 đến ngày 5/12, Trung Bộ xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng.

Từ đêm 2/12 đến ngày 3/12: Mưa lớn xảy ra tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Từ đêm 3/12 đến ngày 5/12: Mưa lớn có xu hướng mở rộng lên phía Bắc tập trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi.

Trọng tâm mưa lớn đợt này là TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-170mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Đối với những khu vực còn lại cục bộ có nơi mưa trên 150mm.

Dù mưa không cực đoan như lần trước nhưng trên nền đất đá đã ngậm no nước do lượng mưa lớn trong tháng 11, vùng núi của những khu vực này có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Nam Bộ khả năng có mưa dông vài nơi. Từ sáng đến trưa thời tiết chủ đạo có nắng. Nhiệt độ cao nhất các phường từ 31-34 độ.

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-27 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng khu vực phía Đông Hoàng Liên Sơn có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực TP Huế đêm có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.