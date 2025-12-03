Từ đêm nay, miền Bắc rét đậm do không khí lạnh tăng cường tràn về
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Bắc Bộ có mưa, trời rét. Mức nhiệt thấp nhất có nơi dưới 12 độ.
Tin không khí lạnh miền Bắc
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (3/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ gây mưa, mưa rào; nhiệt độ giảm khoảng 3-6 độ; ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.
Dự báo thời tiết không khí lạnh trong những giờ tới
Trên đất liền:
Chiều tối và đêm 3/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ.
Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.
Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ.
Thời tiết Hà Nội: Có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ.
Trên biển:
Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.
Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.
Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc
Đêm 3/12 và ngày 4/12:
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, riêng vùng núi 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ; nhiệt độ trung bình 18-20 độ, riêng vùng núi Bắc Bộ 16-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ.
Đêm 4/12 và ngày 5/12:
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, riêng vùng núi 14-16 độ, có nơi dưới 12 độ; nhiệt độ trung bình 18-20 độ, riêng vùng núi 16-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ.
Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.
