Phạt 7,5 triệu đồng người chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Bộ Công an
GĐXH - Bị làm phiền bởi các cuộc gọi đòi nợ từ công ty tài chính, P.V.H. tự ý chuyển toàn bộ cuộc gọi sang đường dây nóng Bộ Công an, gây gián đoạn hoạt động tiếp nhận tin báo của lực lượng chức năng.
Ngày 2/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.V.H. (SN 1989, trú xã Tân Phú, Nghệ An) về hành vi thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật.
P.V.H. là chủ thuê bao 0911.583.xxx, kích hoạt tính năng chuyển tiếp mọi cuộc gọi đến máy của mình sang số đường dây nóng của Bộ Công an.
Tại cơ quan công an, H. khai mua lại số thuê bao trên từ tháng 2/2024 và đăng ký sử dụng chính chủ. Do chủ thuê bao cũ từng dùng số này để vay tiền tại các công ty tài chính, H. bị gọi đòi nợ liên tục. Bức xúc vì bị làm phiền, H. trước đó từng chuyển cuộc gọi sang số khác không dùng nhưng các cuộc gọi lạ vẫn tiếp tục dồn đến. Sau đó, H. lên mạng tìm số đường dây nóng Bộ Công an và chuyển tiếp toàn bộ cuộc gọi sang số này.
Hành vi trên vi phạm điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.
Lực lượng chức năng cho biết, đây là thủ đoạn không mới. Một số người vay tiền qua app, không có khả năng trả nợ đã cố tình chuyển tiếp cuộc gọi sang thuê bao của cơ quan Nhà nước để né tránh, gây cản trở hoạt động công vụ. Các hành vi này bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng theo quy định hiện hành.
Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) và ảnh hưởng từ thay đổi quy định.
Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụtThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Hạ tầng xong nhiều năm, dự án tái định cư "khẩn cấp" Hòa Lam (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn đứng yên vì vướng thủ tục, người dân liên tục chạy lụt qua từng mùa mưa bão.
Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 từ đêm 2/12 đến hết ngày 5/12, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40 – 100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa rét thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về?Thời sự - 13 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa rét, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.
Tin sáng 2/12: Thứ dưới lòng đất khiến cả làng ở Quảng Trị xôn xao; một số ngân hàng bắt đầu thu phí với tài khoản có số dư dưới 500.000 đồngThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Trong lúc múc đất làm nền nhà, một hộ dân ở xã Tuyên Lâm (Quảng Trị) đã phát hiện quả bom nặng hơn 300kg còn nguyên kíp nổ; Một số ngân hàng bắt đầu thu phí quản lý đối với các tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng hoặc không hoạt động.
Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trờiThời sự - 1 ngày trước
Chiều 1/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kho bãi ở thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà (TP Đà Nẵng). Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng, kèm theo những tiếng nổ lớn và cột khói bốc cao hàng trăm mét.
Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi ở Lai Châu mất tích sau 3 ngày tìm kiếmThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng Lai Châu đã tìm thấy cháu Sùng Thị D (SN 2011) ở bản Sân Bay (xã Sin Suối Hồ).
Những thay đổi mới về thủ tục đi máy bay từ hôm nay (1/12/2025)Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/12, hành khách tại tất cả sân bay trên cả nước có thể trải nghiệm quy trình bay "gọn nhẹ" với định danh VNeID hoặc hệ thống kiosk tự phục vụ.
Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 2 - 4/12 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15, nhiều khu vực Nam miền Trung sẽ có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo tổng lượng mưa có nơi trên 100mm.
Tin sáng 1/12: 13 học sinh nhập viện sau vụ xe công nông trôi dốc mất kiểm soát; vì sao mùa đông miền Bắc có nhiệt độ ban ngày cao gấp 3 lần ban đêm?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Miền Bắc đang trải qua khoảng thời gian rét sâu về đêm và sáng sớm nhưng ban ngày trời lại nắng chói chang như mùa hè; Chủ tịch UBND xã Cà Đam (Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 13 học sinh bị thương.
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết Hà Nội và miền Bắc chuẩn bị mưa rétThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 2/12, Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm.