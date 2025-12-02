Phạt 7,5 triệu đồng người chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Bộ Công an

Ngày 2/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.V.H. (SN 1989, trú xã Tân Phú, Nghệ An) về hành vi thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.H.

P.V.H. là chủ thuê bao 0911.583.xxx, kích hoạt tính năng chuyển tiếp mọi cuộc gọi đến máy của mình sang số đường dây nóng của Bộ Công an.

Tại cơ quan công an, H. khai mua lại số thuê bao trên từ tháng 2/2024 và đăng ký sử dụng chính chủ. Do chủ thuê bao cũ từng dùng số này để vay tiền tại các công ty tài chính, H. bị gọi đòi nợ liên tục. Bức xúc vì bị làm phiền, H. trước đó từng chuyển cuộc gọi sang số khác không dùng nhưng các cuộc gọi lạ vẫn tiếp tục dồn đến. Sau đó, H. lên mạng tìm số đường dây nóng Bộ Công an và chuyển tiếp toàn bộ cuộc gọi sang số này.

Hành vi trên vi phạm điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Lực lượng chức năng cho biết, đây là thủ đoạn không mới. Một số người vay tiền qua app, không có khả năng trả nợ đã cố tình chuyển tiếp cuộc gọi sang thuê bao của cơ quan Nhà nước để né tránh, gây cản trở hoạt động công vụ. Các hành vi này bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng theo quy định hiện hành.