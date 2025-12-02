Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?

Dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn (đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường 4C) có tổng chiều dài hơn 2,3km với mức đầu tư hơn 631 tỷ đồng. Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch thì đến năm 2025, dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn còn dang dở.

Theo báo cáo giải trình của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn, nguyên nhân chính của sự chậm trễ đến từ những vướng mắc pháp lý, thay đổi hành chính và đặc biệt là công tác GPMB.

Mặc dù dự án đã được khởi công từ tháng 11/2023, tổng giá trị khối lượng thi công hiện đạt khoảng 57% giá trị hợp đồng nhưng việc bàn giao mặt bằng không liên tục, "đứt đoạn" trên tuyến đường dài 2,3km khiến nhà thầu không thể tổ chức thi công đồng bộ, làm giảm hiệu suất máy móc và kéo dài thời gian tổng thể.

Theo số liệu từ Ban QLDA, trong tổng số 17,2ha cần GPMB, vẫn còn 4,2ha liên quan đến 165 hộ dân chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác GPMB bị chậm chủ yếu do vướng mắc tâm linh (di dời mồ mả tổ tiên), thiếu quỹ đất tái định cư (TĐC) sẵn có để bố trí cho người dân và phải rà soát, điều chỉnh các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai còn lại.

Bên cạnh những khó khăn từ thực địa, các yếu tố khách quan từ chính sách cũng gây ra sự đình trệ đáng kể như thay đổi về khung pháp lý (Luật Đất đai 2024 có hiệu lực 1/1/2025) và việc tổ chức lại bộ máy chính quyền gây ra sự xáo trộn, đòi hỏi phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ bồi thường GPMB và thiết lập lại các quy trình phê duyệt, chi trả, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2027.

Theo Ban QLDA, những nguyên nhân chủ quan khiến dự án chưa đạt được mục tiêu ban đầu, trong quá trình triển khai, công tác dự báo khó khăn về GPMB, chuẩn bị quỹ đất TĐC và đề xuất kế hoạch vốn cho các khu TĐC chưa được thực hiện kịp thời, dẫn đến sự thiếu đồng bộ giữa nhu cầu GPMB và khả năng bố trí TĐC...

Trước tình hình trên, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2027. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở dự kiến của UBND phường Nam Sầm Sơn về khả năng hoàn thành công tác bồi thường GPMB, với điều kiện UBND tỉnh Thanh Hóa quan tâm, bố trí nguồn vốn để khẩn trương triển khai các dự án khu dân cư, TĐC. Chủ đầu tư cam kết sẽ tổ chức thi công hoàn thành công trình nhanh chóng, đảm bảo tiến độ đề xuất, ngay khi được bàn giao đủ mặt bằng sạch.

Được biết, khi dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn hoàn thiện sẽ kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông 2 phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn với các phường khác như Quảng Phú, Hạc Thành…. Tuyến đường sẽ mở ra không gian mới để phát triển du lịch khu vực phía Nam Sầm Sơn, tăng mỹ quan đô thị, thu hút du lịch và tạo quỹ đất phát triển đô thị Sầm Sơn, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.