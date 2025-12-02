Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?
GĐXH - Dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) và ảnh hưởng từ thay đổi quy định.
Dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn (đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường 4C) có tổng chiều dài hơn 2,3km với mức đầu tư hơn 631 tỷ đồng. Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch thì đến năm 2025, dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn còn dang dở.
Theo báo cáo giải trình của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn, nguyên nhân chính của sự chậm trễ đến từ những vướng mắc pháp lý, thay đổi hành chính và đặc biệt là công tác GPMB.
Mặc dù dự án đã được khởi công từ tháng 11/2023, tổng giá trị khối lượng thi công hiện đạt khoảng 57% giá trị hợp đồng nhưng việc bàn giao mặt bằng không liên tục, "đứt đoạn" trên tuyến đường dài 2,3km khiến nhà thầu không thể tổ chức thi công đồng bộ, làm giảm hiệu suất máy móc và kéo dài thời gian tổng thể.
Theo số liệu từ Ban QLDA, trong tổng số 17,2ha cần GPMB, vẫn còn 4,2ha liên quan đến 165 hộ dân chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác GPMB bị chậm chủ yếu do vướng mắc tâm linh (di dời mồ mả tổ tiên), thiếu quỹ đất tái định cư (TĐC) sẵn có để bố trí cho người dân và phải rà soát, điều chỉnh các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai còn lại.
Bên cạnh những khó khăn từ thực địa, các yếu tố khách quan từ chính sách cũng gây ra sự đình trệ đáng kể như thay đổi về khung pháp lý (Luật Đất đai 2024 có hiệu lực 1/1/2025) và việc tổ chức lại bộ máy chính quyền gây ra sự xáo trộn, đòi hỏi phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ bồi thường GPMB và thiết lập lại các quy trình phê duyệt, chi trả, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.
Theo Ban QLDA, những nguyên nhân chủ quan khiến dự án chưa đạt được mục tiêu ban đầu, trong quá trình triển khai, công tác dự báo khó khăn về GPMB, chuẩn bị quỹ đất TĐC và đề xuất kế hoạch vốn cho các khu TĐC chưa được thực hiện kịp thời, dẫn đến sự thiếu đồng bộ giữa nhu cầu GPMB và khả năng bố trí TĐC...
Trước tình hình trên, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2027. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở dự kiến của UBND phường Nam Sầm Sơn về khả năng hoàn thành công tác bồi thường GPMB, với điều kiện UBND tỉnh Thanh Hóa quan tâm, bố trí nguồn vốn để khẩn trương triển khai các dự án khu dân cư, TĐC. Chủ đầu tư cam kết sẽ tổ chức thi công hoàn thành công trình nhanh chóng, đảm bảo tiến độ đề xuất, ngay khi được bàn giao đủ mặt bằng sạch.
Được biết, khi dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn hoàn thiện sẽ kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông 2 phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn với các phường khác như Quảng Phú, Hạc Thành…. Tuyến đường sẽ mở ra không gian mới để phát triển du lịch khu vực phía Nam Sầm Sơn, tăng mỹ quan đô thị, thu hút du lịch và tạo quỹ đất phát triển đô thị Sầm Sơn, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụtThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Hạ tầng xong nhiều năm, dự án tái định cư "khẩn cấp" Hòa Lam (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn đứng yên vì vướng thủ tục, người dân liên tục chạy lụt qua từng mùa mưa bão.
Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 từ đêm 2/12 đến hết ngày 5/12, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40 – 100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa rét thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về?Thời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa rét, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.
Tin sáng 2/12: Thứ dưới lòng đất khiến cả làng ở Quảng Trị xôn xao; một số ngân hàng bắt đầu thu phí với tài khoản có số dư dưới 500.000 đồngThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Trong lúc múc đất làm nền nhà, một hộ dân ở xã Tuyên Lâm (Quảng Trị) đã phát hiện quả bom nặng hơn 300kg còn nguyên kíp nổ; Một số ngân hàng bắt đầu thu phí quản lý đối với các tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng hoặc không hoạt động.
Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trờiThời sự - 20 giờ trước
Chiều 1/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kho bãi ở thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà (TP Đà Nẵng). Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng, kèm theo những tiếng nổ lớn và cột khói bốc cao hàng trăm mét.
Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi ở Lai Châu mất tích sau 3 ngày tìm kiếmThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng Lai Châu đã tìm thấy cháu Sùng Thị D (SN 2011) ở bản Sân Bay (xã Sin Suối Hồ).
Những thay đổi mới về thủ tục đi máy bay từ hôm nay (1/12/2025)Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/12, hành khách tại tất cả sân bay trên cả nước có thể trải nghiệm quy trình bay "gọn nhẹ" với định danh VNeID hoặc hệ thống kiosk tự phục vụ.
Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 2 - 4/12 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15, nhiều khu vực Nam miền Trung sẽ có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo tổng lượng mưa có nơi trên 100mm.
Tin sáng 1/12: 13 học sinh nhập viện sau vụ xe công nông trôi dốc mất kiểm soát; vì sao mùa đông miền Bắc có nhiệt độ ban ngày cao gấp 3 lần ban đêm?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Miền Bắc đang trải qua khoảng thời gian rét sâu về đêm và sáng sớm nhưng ban ngày trời lại nắng chói chang như mùa hè; Chủ tịch UBND xã Cà Đam (Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 13 học sinh bị thương.
Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội HabecoThời sự - 1 ngày trước
Nhà máy Bia Hà Nội Habeco ở đường Hoàng Hoa Thám bốc cháy dữ dội lúc sáng nay, lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết Hà Nội và miền Bắc chuẩn bị mưa rétThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 2/12, Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm.