Cảnh sát lặn tìm tung tích nam thanh niên mất tích trên sông Cánh Hòm

Ngày 3/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa tìm thấy thi thể anh T.V.Đ. (SN 2004, trú xã Cửa Việt, Quảng Trị).

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức đội hình tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 5h40 sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo về việc nghi có người nhảy cầu tại sông Cánh Hòm (đoạn qua thôn Lâm Xuân, xã Cửa Việt).

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 huy động phương tiện, thiết bị cùng cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an xã Cửa Việt và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Các lực lượng triển khai biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đội hình lặn tìm kiếm người bị nạn.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Đến 7h10, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tìm thấy nạn nhân và bàn giao cho Công an xã Cửa Việt để tiến hành công tác điều tra, khám nghiệm.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.