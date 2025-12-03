Cảnh sát lặn tìm tung tích nam thanh niên mất tích trên sông Cánh Hòm
GĐXH - Sau thời gian tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tìm thấy thi thể nam thanh niên trên sông Cánh Hòm và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Ngày 3/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa tìm thấy thi thể anh T.V.Đ. (SN 2004, trú xã Cửa Việt, Quảng Trị).
Khoảng 5h40 sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo về việc nghi có người nhảy cầu tại sông Cánh Hòm (đoạn qua thôn Lâm Xuân, xã Cửa Việt).
Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 huy động phương tiện, thiết bị cùng cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an xã Cửa Việt và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Các lực lượng triển khai biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đội hình lặn tìm kiếm người bị nạn.
Đến 7h10, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tìm thấy nạn nhân và bàn giao cho Công an xã Cửa Việt để tiến hành công tác điều tra, khám nghiệm.
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời, Hà Nội cấp bách triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khíThời sự - 54 phút trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Công văn số 6356/UBND-NNMT ngày 01/12/2025 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường tràn về, gây mưa rét ở Hà Nội và miền BắcThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống nước ta, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-17 độ, nhiệt độ cao nhất ban ngày không vượt quá 25 độ.
Phạt 7,5 triệu đồng người chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Bộ Công anThời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Bị làm phiền bởi các cuộc gọi đòi nợ từ công ty tài chính, P.V.H. tự ý chuyển toàn bộ cuộc gọi sang đường dây nóng Bộ Công an, gây gián đoạn hoạt động tiếp nhận tin báo của lực lượng chức năng.
Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?Thời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) và ảnh hưởng từ thay đổi quy định.
Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Hạ tầng xong nhiều năm, dự án tái định cư "khẩn cấp" Hòa Lam (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn đứng yên vì vướng thủ tục, người dân liên tục chạy lụt qua từng mùa mưa bão.
Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 từ đêm 2/12 đến hết ngày 5/12, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40 – 100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa rét thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa rét, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.
Tin sáng 2/12: Thứ dưới lòng đất khiến cả làng ở Quảng Trị xôn xao; một số ngân hàng bắt đầu thu phí với tài khoản có số dư dưới 500.000 đồngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong lúc múc đất làm nền nhà, một hộ dân ở xã Tuyên Lâm (Quảng Trị) đã phát hiện quả bom nặng hơn 300kg còn nguyên kíp nổ; Một số ngân hàng bắt đầu thu phí quản lý đối với các tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng hoặc không hoạt động.
Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trờiThời sự - 1 ngày trước
Chiều 1/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kho bãi ở thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà (TP Đà Nẵng). Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng, kèm theo những tiếng nổ lớn và cột khói bốc cao hàng trăm mét.
Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi ở Lai Châu mất tích sau 3 ngày tìm kiếmThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng Lai Châu đã tìm thấy cháu Sùng Thị D (SN 2011) ở bản Sân Bay (xã Sin Suối Hồ).
Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụtThời sự
GĐXH - Hạ tầng xong nhiều năm, dự án tái định cư "khẩn cấp" Hòa Lam (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn đứng yên vì vướng thủ tục, người dân liên tục chạy lụt qua từng mùa mưa bão.