Cảnh sát lặn tìm tung tích nam thanh niên mất tích trên sông Cánh Hòm

Thứ tư, 11:40 03/12/2025 | Thời sự
GĐXH - Sau thời gian tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tìm thấy thi thể nam thanh niên trên sông Cánh Hòm và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ngày 3/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa tìm thấy thi thể anh T.V.Đ. (SN 2004, trú xã Cửa Việt, Quảng Trị).

Cảnh sát lập đội hình lặn xuống sông Cánh Hòm tìm kiếm nam thanh niên - Ảnh 1.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức đội hình tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 5h40 sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo về việc nghi có người nhảy cầu tại sông Cánh Hòm (đoạn qua thôn Lâm Xuân, xã Cửa Việt).

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 huy động phương tiện, thiết bị cùng cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an xã Cửa Việt và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Các lực lượng triển khai biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đội hình lặn tìm kiếm người bị nạn.

Cảnh sát lập đội hình lặn xuống sông Cánh Hòm tìm kiếm nam thanh niên - Ảnh 2.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Đến 7h10, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tìm thấy nạn nhân và bàn giao cho Công an xã Cửa Việt để tiến hành công tác điều tra, khám nghiệm.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Cảnh sát lập đội hình lặn xuống sông Cánh Hòm tìm kiếm nam thanh niên - Ảnh 3.Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi ở Lai Châu mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

GĐXH - Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng Lai Châu đã tìm thấy cháu Sùng Thị D (SN 2011) ở bản Sân Bay (xã Sin Suối Hồ).

Hoàng Dũng
Top