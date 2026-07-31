Con gái NSƯT Cát Tường được mẹ mua nhà riêng

'Việt Nam không thể làm phim về ma túy như 'Bố già'Giải trí -
GĐXH - Khán giả muốn phim về ma túy phải như "Bố già" của Mỹ nhưng "Lửa trắng" đã lựa chọn cách thức thiên về đấu trí và phù hợp với tình hình thực tiễn ở Việt Nam.
Lời chia tay đặc biệt của dàn diễn viên 'Dưới ô cửa sáng đèn'Giải trí -
GĐXH - NSƯT Chí Trung, Quang Sự, Quỳnh Châu cùng dàn diễn viên "Dưới ô cửa sáng đèn" đồng loạt đăng tải loạt ảnh hậu trường "gây bão" sau khi bộ phim kết thúc.
Đời thực của Trung tá Phạm Minh phim 'Trời cao nguyên xanh'Giải trí -
GĐXH - Sau nhiều vai diễn ghi dấu ấn trên màn ảnh, Hà Việt Dũng tiếp tục trở lại với dòng phim chính luận trong vai Trung tá Phạm Minh. Trong cuộc trò chuyện với PV, nam diễn viên chia sẻ về áp lực khi hóa thân vào lực lượng an ninh, quan điểm làm nghề, cách lựa chọn vai diễn cũng như hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật.
Mai (Việt Hoa) vừa thành bà trùm băng đảng đã gặp ngay nguy hiểmXem - nghe - đọc -
GĐXH - Mai vừa đồng ý trở thành người đại diện của băng Hòa Công thì đã gặp ngay tình huống nguy hiểm.
Tranh cãi trong phim 'Lửa trắng': Có chuyện trinh sát vào vai yêu tội phạm để lấy tin?Giải trí -
GĐXH - Vai Sương của Cù Thị Trà thường xuyên bí mật liên lạc với tổ chức, báo cáo thông tin cho lực lượng Công an, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm với Trường "Nổ" - một tội phạm ma tuý khiến khán giả tranh cãi về thân phận và nhiệm vụ của cô.
Tài tử có cát-xê cao nhất nhì TVB, từng bị bạn gái Á hậu phản bội giờ ra sao?Thế giới showbiz -
Nam diễn viên này từng tâm sự việc bị bạn gái phản bội là cú sốc tình cảm lớn đối với anh.
Nữ diễn viên VTV quê Nghệ An vừa trượt Hoa hậu Việt Nam 2026 là ai?Giải trí -
GĐXH - Nguyễn Thị Trinh - nữ diễn viên quê Nghệ An, đã không có tên trong Top 35 phía Bắc tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gây chú ý khi là sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh, đóng phim giờ vàng VTV và từng giành Á khôi Người đẹp Đền Cuông.
Tin sao 30/7: Vẻ đẹp tuổi 18 của con gái út Quyền Linh, nhan sắc Huyền Lizzie gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh nhân dịp sinh nhật tuổi 18, trong khi đó diễn viên Huyền Lizzie tiếp tục ghi điểm trong mắt người hâm mộ về nhan sắc và phong cách thời trang quyến rũ.
NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân trao yêu thương tại bệnh việnXem - nghe - đọc -
GĐXH - Chương trình "Trao yêu thương" với sự đồng hành của nhiều gương mặt nghệ sĩ quen thuộc như NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân, ca sĩ Ngọc Ký, Lê Tâm... không chỉ mang lại nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người bệnh vơi bớt nỗi đau, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái và sự kết nối giữa nghệ sĩ với cộng đồng.
Cường Đô la sau 7 năm hôn nhân: 'Mỗi năm càng yêu vợ nhiều hơn'Giải trí -
GĐXH - Kỷ niệm 7 năm "về chung một nhà" với bà xã Đàm Thu Trang, doanh nhân Cường Đô la bày tỏ tình yêu với vợ. Phản ứng của Đàm Thu Trang là điều khiến fan thích thú.