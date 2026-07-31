Con gái NSƯT Cát Tường được mẹ mua nhà riêng

Sau đó để cải thiện kinh tế gia đình, MC Cát Tường đã quay lại nhận show, chăm chỉ kiếm thêm thu nhập. Và năm 2013 thực sự là năm thành công khi nữ MC nhận lời dẫn chương trình cho show "Bạn muốn hẹn hò". Đây được xem là nguồn thu nhập chính của chị trong thời điểm ấy. Cũng nhờ gameshow này, MC Cát Tường được khán giả yêu mến gọi với danh xưng "bà mối" trên sóng truyền hình.