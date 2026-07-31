Con gái NSƯT Cát Tường được mẹ mua nhà riêng

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Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - NSƯT Cát Tường mới đây đã chia sẻ việc mua nhà cho con gái ở riêng gây chú ý với khán giả.

Con gái NSƯT Cát Tường được mẹ mua nhà riêng - Ảnh 1.Nghệ sĩ Tiết Cương và vợ kém 26 tuổi thăm nhà mới của MC Cát Tường

Diễn viên Tiết Cương cùng bà xã kém 26 tuổi đến thăm nhà mới tậu của bạn thân - MC Cát Tường.

Nữ NSƯT vừa mua nhà cho con gái ở riêng là ai? - Ảnh 1.

Mới đây, Cát Tường đã chia sẻ cô đã mua nhà riêng cho con gái. Vì tôn trọng quyền riêng tư của con nên nữ MC đã chọn cho con gái một căn nhà nhỏ tiện nghi ở TP.HCM. Thông tin này đã gây chú ý với khán giả về cuộc sống của nữ nghệ sĩ.

Nữ NSƯT vừa mua nhà cho con gái ở riêng là ai? - Ảnh 2.

MC Cát Tường đi diễn từ năm 19 tuổi. Chị từng đỗ thủ khoa trường Sân khấu Điện ảnh, giành giải ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1996.

Nữ NSƯT vừa mua nhà cho con gái ở riêng là ai? - Ảnh 3.

Với vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, diễn viên Cát Tường thường để lại ấn tượng cho khán giả bởi những vai diễn cá tính, gai góc trong các phim như: Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, kịch Kính thưa Ôsin...

Nữ NSƯT vừa mua nhà cho con gái ở riêng là ai? - Ảnh 4.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang gây được ấn tượng thì nữ MC quyết định dừng lại. Nữ MC quyết định kết hôn và sinh con. Thời điểm đó, chị an phận với thiên chức làm mẹ, làm vợ. Rất tiếc, cuộc hôn nhân đó không kéo dài khi chị và chồng quyết định “đường ai nấy đi” sau khi có một con chung.

Nữ NSƯT vừa mua nhà cho con gái ở riêng là ai? - Ảnh 5.

Sau đó để cải thiện kinh tế gia đình, MC Cát Tường đã quay lại nhận show, chăm chỉ kiếm thêm thu nhập. Và năm 2013 thực sự là năm thành công khi nữ MC nhận lời dẫn chương trình cho show "Bạn muốn hẹn hò". Đây được xem là nguồn thu nhập chính của chị trong thời điểm ấy. Cũng nhờ gameshow này, MC Cát Tường được khán giả yêu mến gọi với danh xưng "bà mối" trên sóng truyền hình.

Nữ NSƯT vừa mua nhà cho con gái ở riêng là ai? - Ảnh 6.

Thành công từ chương trình cũng giúp cuộc sống Cát Tường trở nên khấm khá với những hợp đồng đóng phim, quảng cáo và làm MC... Nữ diễn viên sau đó đã mua đất, cất nhà khang trang sau nhiều năm sống cùng bố mẹ.

Nữ NSƯT vừa mua nhà cho con gái ở riêng là ai? - Ảnh 7.

Chị cũng bỏ số tiền lớn để đầu tư vào nhóm kịch Buffalo với mong muốn mang nhiều vở nhạc kịch đến gần hơn với khán giả.

Nữ NSƯT vừa mua nhà cho con gái ở riêng là ai? - Ảnh 8.

Ngoài công việc, chị còn tận hưởng cuộc sống độc thân một cách vui vẻ và thoải mái.

Nữ NSƯT vừa mua nhà cho con gái ở riêng là ai? - Ảnh 9.

Đặc biệt, khi con gái khôn lớn trưởng thành, MC Cát Tường càng có thời gian cho mình và được con gái ủng hộ.

Con gái NSƯT Cát Tường được mẹ mua nhà riêng - Ảnh 11.MC Cát Tường giờ ra sao?

"Tôi chấp nhận việc mình đã lỗi thời nên không livestream nữa" – NSƯT, MC Cát Tường chia sẻ.

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