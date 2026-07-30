Nữ diễn viên VTV quê Nghệ An vừa trượt Hoa hậu Việt Nam 2026 là ai?

Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc vừa diễn ra tại Sheraton Hanoi West (Hà Nội) thu hút gần 200 thí sinh tham dự. Các người đẹp đã trải qua phần kiểm tra nhân trắc, phỏng vấn kín với giám khảo, từ đó tìm ra top 35 thí sinh phía Bắc vào vòng chung khảo.

Điều khiến fan tiếc nuối là trong Top 35 được BTC công bố không có tên Nguyễn Thị Trinh - nữ diễn viên quê Nghệ An. Ngay từ đầu vòng sơ khảo, người đẹp sinh năm 2005 đã được nhận ra bởi cô đang đảm nhận vai Ly trong bộ phim học đường "Mùa Hè năm ấy" trên VTV3.

Chia sẻ tại họp báo ra mắt phim, Trinh cho biết đây là lần đầu tham gia một dự án truyền hình nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Tuy nhiên, sự đồng hành, hướng dẫn của đạo diễn và ê-kíp làm phim đã giúp cô tích lũy nhiều kinh nghiệm, tiếp thêm động lực để theo đuổi con đường diễn xuất.

Nguyễn Thị Trinh - nữ sinh trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội không có tên trong Top 35 thí sinh phía Bắc vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nguyễn Thị Trinh còn góp mặt trong bộ phim truyền hình "Mùa hè năm ấy" do VFC sản xuất, vào vai Phương Ly – cô gái hoạt bát, lanh lợi trong nhóm bạn gồm: con trai NS Vân Dung là Long Vũ (Khánh), Lưu Ly (Phương), Hà Thành (Tùng), Hoàng Hải (Hoàng)...

Nguyễn Thị Trinh sinh năm 2005, quê Nghệ An, hiện là sinh viên năm thứ 4 ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Nữ sinh sở hữu chiều cao 1m68 cùng gương mặt khả ái, từng xuất sắc giành danh hiệu Á khôi tại cuộc thi Người đẹp Đền Cuông.

Để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô tiết lộ đã dành nhiều tháng rèn luyện catwalk, tập gym và trau dồi kỹ năng giao tiếp, ứng xử với mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân và chinh phục những thử thách mới.

Đáng tiếc, Nguyễn Thị Trinh chưa thuyết phục được dàn giám khảo vòng sơ khảo: Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Đạo diễn Hoàng Công Cường, NTK Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc,... và dừng chân đầy tiếc nuối tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nguyễn Thị Trinh.



