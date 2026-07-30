Nữ diễn viên VTV quê Nghệ An vừa trượt Hoa hậu Việt Nam 2026 là ai?

| Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nguyễn Thị Trinh - nữ diễn viên quê Nghệ An, đã không có tên trong Top 35 phí Bắc tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gây chú ý khi là sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh, đóng phim giờ vàng VTV và từng giành Á khôi Người đẹp Đền Cuông.

Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc vừa diễn ra tại Sheraton Hanoi West (Hà Nội) thu hút gần 200 thí sinh tham dự. Các người đẹp đã trải qua phần kiểm tra nhân trắc, phỏng vấn kín với giám khảo, từ đó tìm ra top 35 thí sinh phía Bắc vào vòng chung khảo. 

Điều khiến fan tiếc nuối là trong Top 35 được BTC công bố không có tên Nguyễn Thị Trinh - nữ diễn viên quê Nghệ An. Ngay từ đầu vòng sơ khảo, người đẹp sinh năm 2005 đã được nhận ra bởi cô đang đảm nhận vai Ly trong bộ phim học đường "Mùa Hè năm ấy" trên VTV3. 

Chia sẻ tại họp báo ra mắt phim, Trinh cho biết đây là lần đầu tham gia một dự án truyền hình nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Tuy nhiên, sự đồng hành, hướng dẫn của đạo diễn và ê-kíp làm phim đã giúp cô tích lũy nhiều kinh nghiệm, tiếp thêm động lực để theo đuổi con đường diễn xuất.

Nữ diễn viên VTV quê Nghệ An trượt Hoa hậu Việt Nam 2026 là ai? - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Trinh - nữ sinh trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội không có tên trong Top 35 thí sinh phía Bắc vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nữ diễn viên VTV quê Nghệ An trượt Hoa hậu Việt Nam 2026 là ai? - Ảnh 2.
Nữ diễn viên VTV quê Nghệ An trượt Hoa hậu Việt Nam 2026 là ai? - Ảnh 3.
Nữ diễn viên VTV quê Nghệ An trượt Hoa hậu Việt Nam 2026 là ai? - Ảnh 4.
Nữ diễn viên VTV quê Nghệ An trượt Hoa hậu Việt Nam 2026 là ai? - Ảnh 5.

Nguyễn Thị Trinh còn góp mặt trong bộ phim truyền hình "Mùa hè năm ấy" do VFC sản xuất, vào vai Phương Ly – cô gái hoạt bát, lanh lợi trong nhóm bạn gồm: con trai NS Vân Dung là Long Vũ (Khánh), Lưu Ly (Phương), Hà Thành (Tùng), Hoàng Hải (Hoàng)...

Nguyễn Thị Trinh sinh năm 2005, quê Nghệ An, hiện là sinh viên năm thứ 4 ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Nữ sinh sở hữu chiều cao 1m68 cùng gương mặt khả ái, từng xuất sắc giành danh hiệu Á khôi tại cuộc thi Người đẹp Đền Cuông. 

Để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô tiết lộ đã dành nhiều tháng rèn luyện catwalk, tập gym và trau dồi kỹ năng giao tiếp, ứng xử với mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân và chinh phục những thử thách mới. 

Đáng tiếc, Nguyễn Thị Trinh chưa thuyết phục được dàn giám khảo vòng sơ khảo: Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Đạo diễn Hoàng Công Cường, NTK Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc,... và dừng chân đầy tiếc nuối tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nữ diễn viên VTV quê Nghệ An trượt Hoa hậu Việt Nam 2026 là ai? - Ảnh 6.

Nguyễn Thị Trinh.


Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân trao yêu thương tại bệnh viện

NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân trao yêu thương tại bệnh viện

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Chương trình "Trao yêu thương" với sự đồng hành của nhiều gương mặt nghệ sĩ quen thuộc như NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân, ca sĩ Ngọc Ký, Lê Tâm... không chỉ mang lại nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người bệnh vơi bớt nỗi đau, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái và sự kết nối giữa nghệ sĩ với cộng đồng.

Khánh Thi nhắc Phan Hiển, khoe khéo 'của để dành'

Khánh Thi nhắc Phan Hiển, khoe khéo 'của để dành'

Giải trí -

GĐXH - Tình cảm gia đình của Khánh Thi và Phan Hiển ngày càng bền chặt, hạnh phúc sau nhiều năm chung sống. Mới đây, nữ kiện tướng dancesport còn bày tỏ sự tiếc nuối khi thời gian trôi quá nhanh, đồng thời khoe khéo cậu con trai ngày càng cao lớn.

Ban cố vấn phim 'Lửa trắng' lý giải vì sao nhân vật giang hồ Cương 'Đen' của Duy Hưng có tố chất ‘người hùng’

Ban cố vấn phim 'Lửa trắng' lý giải vì sao nhân vật giang hồ Cương 'Đen' của Duy Hưng có tố chất ‘người hùng’

Giải trí -

GĐXH - Xây dựng hình tượng tội phạm không một chiều, bộ phim "Lửa trắng" dưới sự cố vấn sát sao của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã khắc họa trùm ma túy Lão Công và nhân vật Cương 'Đen' không chỉ ở những "điểm tối" tàn độc mà còn khai thác sâu cả những "điểm sáng" đầy tính người. Cách tiếp cận này nhằm mang đến cái nhìn chân thực, khách quan và nhân văn hơn trong cuộc chiến chống ma túy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.