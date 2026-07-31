Lời chia tay đặc biệt của dàn diễn viên 'Dưới ô cửa sáng đèn'
GĐXH - NSƯT Chí Trung, Quang Sự, Quỳnh Châu cùng dàn diễn viên "Dưới ô cửa sáng đèn" đồng loạt đăng tải loạt ảnh hậu trường "gây bão" sau khi bộ phim kết thúc.
Khoảnh khắc đáng nhớ của các diễn viên sau những cảnh quay.
Diễn viên Quang Sự luôn là người trầm tính trong phim, nhưng sau mỗi cảnh quay là vui hết nấc.
Khác hẳn với những phân đoạn căng thẳng hay đẫm nước mắt trên màn ảnh, phía sau ống kính, các nghệ sĩ cùng toàn bộ ê-kíp lại tràn ngập năng lượng tích cực.
Diễn viên Thanh Hương vai người mẹ đơn thân và hạnh phúc muộn cùng anh chàng hàng xóm.
(Ảnh: VTV, FB nhân vật)