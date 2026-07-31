Lời chia tay đặc biệt của dàn diễn viên 'Dưới ô cửa sáng đèn'

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Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - NSƯT Chí Trung, Quang Sự, Quỳnh Châu cùng dàn diễn viên "Dưới ô cửa sáng đèn" đồng loạt đăng tải loạt ảnh hậu trường "gây bão" sau khi bộ phim kết thúc.

Loạt ảnh gây thương nhớ ở hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 2.

Tập cuối "Dưới ô cửa sáng đèn" chính thức khép lại hành trình cảm xúc vào tối 29/7. Dàn diễn viên đã đồng loạt đăng tải loạt ảnh hậu trường "gây thương nhớ" như lời chào chia tay ngọt ngào gửi tới khán giả.

Loạt ảnh gây thương nhớ ở hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 3.

Trong quá trình ghi hình và phát sóng, nhiều hình ảnh đáng yêu ở hậu trường cũng liên tục được các diễn viên cập nhật.

Loạt ảnh gây thương nhớ ở hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 4.

Trong "Dưới ô cửa sáng đèn", Quỳnh Châu (vai Diệu) là con gái của ông Đăng (NSƯT Chí Trung).

Loạt ảnh gây thương nhớ ở hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 5.

NSƯT Chí Trung đóng vai ông bố luôn quan tâm, yêu thương và mong muốn con gái được hạnh phúc và vượt qua đổ vỡ hôn nhân.

Loạt ảnh gây thương nhớ ở hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 6.

Diễn viên Tuấn Tú trong vai Tài là con trai bà Phúc (NSƯT Tú Oanh).

Loạt ảnh gây thương nhớ ở hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 7.
Loạt ảnh gây thương nhớ ở hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 8.

Khoảnh khắc đáng nhớ của các diễn viên sau những cảnh quay.

Loạt ảnh gây thương nhớ ở hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 9.

Diễn viên Ngọc Huyền vui nhộn cùng bạn diễn.

Loạt ảnh gây thương nhớ ở hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 10.
Loạt ảnh gây thương nhớ ở hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 11.

Diễn viên Quang Sự luôn là người trầm tính trong phim, nhưng sau mỗi cảnh quay là vui hết nấc.

Loạt ảnh gây thương nhớ ở hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 12.
Loạt ảnh gây thương nhớ ở hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 13.

Khác hẳn với những phân đoạn căng thẳng hay đẫm nước mắt trên màn ảnh, phía sau ống kính, các nghệ sĩ cùng toàn bộ ê-kíp lại tràn ngập năng lượng tích cực.

Loạt ảnh gây thương nhớ ở hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 14.

Diễn viên Nguyễn Ngọc Huyền vai Vân khởi nghiệp bằng nghề bán xôi sau biến cố.

Loạt ảnh gây thương nhớ ở hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 15.
Loạt ảnh gây thương nhớ ở hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 16.

Diễn viên Thanh Hương vai người mẹ đơn thân và hạnh phúc muộn cùng anh chàng hàng xóm.

Loạt ảnh gây thương nhớ ở hậu trường Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 17.

Sau mỗi cảnh quay là tràn ngập tiếng cười vui nhộn. 

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)

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