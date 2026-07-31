Lời chia tay đặc biệt của dàn diễn viên 'Dưới ô cửa sáng đèn'

1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều vai diễn ghi dấu ấn trên màn ảnh, Hà Việt Dũng tiếp tục trở lại với dòng phim chính luận trong vai Trung tá Phạm Minh. Trong cuộc trò chuyện với PV, nam diễn viên chia sẻ về áp lực khi hóa thân vào lực lượng an ninh, quan điểm làm nghề, cách lựa chọn vai diễn cũng như hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật.