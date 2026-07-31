'Việt Nam không thể làm phim về ma túy như 'Bố già'

Ban cố vấn phim 'Lửa trắng' lý giải vì sao nhân vật giang hồ Cương 'Đen' của Duy Hưng có tố chất ‘người hùng’ GĐXH - Xây dựng hình tượng tội phạm không một chiều, bộ phim "Lửa trắng" dưới sự cố vấn sát sao của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã khắc họa trùm ma túy Lão Công và nhân vật Cương 'Đen' không chỉ ở những "điểm tối" tàn độc mà còn khai thác sâu cả những "điểm sáng" đầy tính người. Cách tiếp cận này nhằm mang đến cái nhìn chân thực, khách quan và nhân văn hơn trong cuộc chiến chống ma túy.

Lửa trắng đang lọt top 1 rating cả nước

Sau 13 tập đã được phát sóng trên VTV, Lửa trắng vẫn đang là bộ phim về đề tài hình sự - phá án được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn. Trên bảng xếp hạng, phim đang lọt top 1 rating cả nước vào mỗi ngày chiếu, cho thấy sức hút không hề nhỏ của phim.

Cụ thể, ở tập 9, bộ phim đạt 5,43 triệu người xem mỗi phút, tương đương rating 7,42%, vượt qua cả trận bán kết FIFA World Cup 2026 trên VTV3 (5,66%) để dẫn đầu toàn bảng. Đây là thành tích rất ấn tượng trong bối cảnh truyền hình đang phải cạnh tranh quyết liệt với các nền tảng xem trực tuyến.

Ở mức độ đo lường khác là các diễn đàn mạng xã hội, Lửa trắng cũng thu hút sự tương tác và bàn luận sôi nổi. Bên cạnh lời khen phim có kịch bản mới mẻ, giàu kịch tính và bất ngờ, không ít khán giả nhận xét các nhân vật phản diện như Lão Công, Cương "Đen", Trường "Nổ", Lan... tuy thông minh, lọc lõi và nhiều mưu mẹo nhưng vẫn chưa đủ "ghê gớm" nếu so với những bộ phim về mafia nổi tiếng của thế giới như The Godfather (Bố già) hay các tác phẩm về các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Nhân vật trinh sát Hương Ngọc (Việt Hoa đóng) trong vỏ bọc là con gái ông trùm Lão Công chưa thể hiện được khí chất thông minh, mạnh mẽ, quyết đoán của một trinh sát chìm tinh nhuệ được tổ chức lựa chọn bước chân vào thế giới ngầm; vai trò con gái ông trùm khét tiếng cũng chưa "ra chất".

Trong một tập có cảnh Mai được bố giao nhiệm vụ đàm phán kế hoạch nhận hàng với một bà trùm ma tuý khác là Lan (Thu Quỳnh đóng), nhiều khán giả cho rằng biểu cảm của Việt Hoa vẫn còn khá trẻ con, lấc cấc như một cô tiểu thư nổi loạn được nuông chiều hơn là người đại diện cho băng đảng ma tuý khét tiếng.

Bên cạnh đó, Mai là "công an chìm" nhưng vẫn có thể liên lạc với đồng đội ngay trong ngôi nhà của Cương Đen hay Lão Công là chưa thực sự thuyết phục. Cách thức truyền tin còn đơn giản, chưa thể hiện được sự mưu trí... là những nhận xét của một số khán giả trên các diễn đàn phim.

Nhân vật ông trùm Lão Công của NSƯT Hồ Phong cũng bị so sánh nhiều với vai ông trùm mà cố NSND Hoàng Dũng từng thể hiện vô cùng xuất sắc trong phim "Người phán xử".

Ngoài đời có không ít tình huống khốc liệt hơn những gì được thể hiện trên màn ảnh

Giải đáp những thắc mắc này, Ban Cố vấn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho rằng, các băng nhóm ma túy ở Việt Nam không tồn tại theo mô hình mafia như trong điện ảnh phương Tây. Chúng hoạt động kín đáo hơn, phân tầng chặt chẽ hơn và ngày càng ẩn mình sau các doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh hợp pháp hoặc trên không gian mạng. Ngay cả vụ án của Vũ Hoàng Oanh (Oanh Hà) cũng chỉ là trường hợp đặc biệt hiếm gặp (đây là một trong những chuyên án ma túy có số lượng bị cáo bị tuyên án tử hình nhiều nhất từng được đưa ra xét xử tại Việt Nam).

Nhân vật Mai/Hương Ngọc do Việt Hoa thủ vai được nhận xét chưa đủ khí chất; nhân vật ông trùm của NSƯT Hồ Phong cũng bị so sánh nhiều với vai ông trùm mà cố NSND Hoàng Dũng từng thể hiện vô cùng xuất sắc trong "Người phán xử".

Theo các cán bộ trực tiếp nhiều năm đấu tranh với tội phạm ma túy, ngoài đời thực có không ít tình huống còn khốc liệt hơn những gì được thể hiện trên màn ảnh.

Như trong một chuyên án lớn tại Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), khi lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng có vũ trang. Trong lúc chống trả, đối tượng đã sử dụng chính con của mình để uy hiếp lực lượng Công an. Một cán bộ phòng, chống ma túy lao vào che chắn cho cháu bé thì đối tượng vẫn nổ súng, bất chấp nguy cơ gây thương vong cho cả con mình.

Đó là những chi tiết có thật nhưng Ban Cố vấn và VFC quyết định không đưa vào phim vì quá khốc liệt. Hơn nữa, cuộc chiến chống ma túy ngày nay cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu trước đây các chuyên án thường gắn với những cuộc truy bắt, đấu súng trực diện thì hiện nay yếu tố quyết định lại là đấu trí, sử dụng khoa học công nghệ, nghiệp vụ và sự phối hợp nhiều lực lượng.

Theo Ban cố vấn, tội phạm ma túy hiện nay vận hành theo phương thức hoàn toàn khác với trước đây. Ảnh VFC cung cấp

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn: "Lửa trắng" chọn thiên về đấu trí

Tội phạm ma túy hiện nay vận hành theo phương thức hoàn toàn khác trước. Các đối tượng chủ mưu hiếm khi trực tiếp xuất hiện, thường điều hành từ nước ngoài thông qua không gian mạng, sử dụng nhiều lớp trung gian và công nghệ mã hóa để cắt đứt mọi dấu vết liên lạc. Người trực tiếp giao nhận hàng nhiều khi cũng không biết người đứng sau là ai, khiến việc bóc gỡ toàn bộ đường dây trở nên đặc biệt khó khăn.



Chính vì vậy, theo Ban cố vấn điều quan trọng nhất của mỗi chuyên án không nằm ở những cuộc truy đuổi hay đấu súng, mà là quá trình âm thầm thu thập tài liệu, xác lập chứng cứ, dựng toàn bộ cấu trúc đường dây và lựa chọn đúng thời điểm để "thu lưới".

"Trong cuộc chiến với tội phạm ma túy ngày nay, trí tuệ, bản lĩnh và sự chuẩn xác trong từng quyết định nghiệp vụ mới là yếu tố quyết định thành bại của một chuyên án", Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói. Ảnh Quốc Đạt.

Chia sẻ về những lần đấu trí trong một chuyên án, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, việc xác định thời điểm phá án là một trong những yếu tố mang tính quyết định và cũng là nội dung được Lửa trắng khắc họa khá đậm nét.

Theo ông, trước khi quyết định phá án, Ban Chuyên án luôn phải trả lời đồng thời nhiều câu hỏi nghiệp vụ: Đâu là khâu đột phá để bóc gỡ toàn bộ đường dây; phải bố trí lực lượng như thế nào; và cần triển khai những phương án hỗ trợ gì để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ, người dân, cũng như chính các đối tượng và thân nhân của họ.

Ông cho biết thêm, nhiều đường dây ma túy hiện nay được tổ chức xuyên quốc gia với hàng trăm mắt xích. Có chuyên án, lực lượng chức năng phải dựng sơ đồ hàng trăm đối tượng, phối hợp đồng bộ giữa nhiều đơn vị trong và ngoài ngành, thậm chí với cơ quan thực thi pháp luật của nhiều quốc gia.

Chỉ khi toàn bộ tài liệu, chứng cứ đã được củng cố đầy đủ và mọi điều kiện nghiệp vụ đều chín muồi, Ban Chuyên án mới báo cáo lãnh đạo các cấp để quyết định thời điểm đồng loạt phá án, bảo đảm triệt xóa toàn bộ đường dây, không để đối tượng cầm đầu hoặc các mắt xích quan trọng có cơ hội bỏ trốn.

Lửa trắng lựa chọn nhấn mạnh những màn đấu trí, sự kiên trì, tính toán và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, thay vì tập trung vào những pha hành động hay đấu súng như trong các phim về mafia của nước ngoài.

Đó cũng là lý do Lửa trắng lựa chọn nhấn mạnh những màn đấu trí, sự kiên trì, tính toán và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, thay vì tập trung vào những pha hành động hay đấu súng. Bởi trong cuộc chiến với tội phạm ma túy ngày nay, trí tuệ, bản lĩnh và sự chuẩn xác trong từng quyết định nghiệp vụ mới là yếu tố quyết định thành bại của một chuyên án.

Có thể Lửa trắng không có những "ông trùm mafia" như điện ảnh phương Tây, nhưng bộ phim lại gần gũi với thực tiễn Việt Nam: cuộc chiến chống ma túy hôm nay không còn được quyết định bởi những loạt đạn, mà bởi trí tuệ, bản lĩnh, sự kiên trì và những hi sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng Nhân dân.