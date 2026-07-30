NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân trao yêu thương tại bệnh viện

Chương trình "Trao yêu thương " được thực hiện như một hoạt động thường niên tại Bệnh viện An Việt, do nghệ sĩ Trà My khởi xướng. Đây là lần thứ 5 chương trình được tổ chức, với mong muốn mang món quà tinh thần đầy ý nghĩa dành tặng cho các bệnh nhân đang thăm khám và điều trị tại đây.

Tiếp nối thành công của những chương trình "Trao yêu thương" trước, ở mùa thứ 5 này, các nghệ sĩ tiếp tục dành những tình cảm ấm áp đến các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: NSND Hương 'bông', nghệ sĩ Trà My, MC Thảo Vân, Sao Mai Ngọc Ký, ca sĩ Lê Tâm, Minh Đức, Ngọc My…

Lãnh đạo Bệnh viện An Việt cảm ơn các nghệ sĩ đã gắn bó với chương trình Trao yêu thương suốt 5 năm qua.

Là người khởi xướng, nghệ sĩ Trà My không khỏi xúc động chứng kiến hành trình 5 năm qua của chương trình. Bằng những hành động thiết thực như thăm hỏi, an ủi, sẻ chia người bệnh cho đến những món quà vật chất và tinh thần… Trao yêu thương đã trở thành cầu nối ý nghĩa cho nghệ sĩ và bệnh nhân, đồng thời mang đến dấu ấn đáng nhớ của Bệnh viện An Việt.

Các bác sĩ cùng nghệ sĩ đến thăm động viên người bệnh.

Không chỉ đứng ở vai trò tổ chức, nghệ sĩ Trà My còn huy động các nguồn lực, các nhà tài trợ để mang đến những món quà ý nghĩa cho người bệnh. "Những món quà ý nghĩa cùng lời ca tiếng hát cất lên giữa không gian bệnh viện đã góp phần xua tan những mệt mỏi, đau đớn của bệnh tật. Khoảnh khắc các nghệ sĩ trực tiếp đến từng giường bệnh để thăm hỏi, động viên và trao tận tay những phần quà nhỏ đã tạo nên sự xúc động sâu sắc cho cả người bệnh lẫn nghệ sĩ. Đối với những bệnh nhân đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật, sự quan tâm sẻ chia ấy chính là nguồn động lực to lớn giúp họ vơi bớt nỗi đau", nghệ sĩ Trà My nói.

NSND Lan Hương cho rằng không có công nghệ nào có thay thế được trái tim chân thành và sự quan tâm sẻ chia với người bệnh.

Tại sự kiện, NSND Lan Hương cũng nhắn nhủ: "Chúng ta đang sống trong thời đại số, thời đại của Al nhưng tôi tin rằng một trái tim chân thành, những cử chỉ ấm áp thì không có công nghệ nào có thể thay thế được. Chỉ có tình thương và lòng trắc ẩn của mỗi chúng ta mới khiến cho cuộc sống trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Lan Hương đã ở tuổi bên kia sườn dốc, đã nghỉ hưu được 10 năm nhưng đến nay vẫn đang tiếp tục cống hiến cho khán giả là nhờ luôn biết chăm sóc sức khoẻ bản thân và khi có vấn đề thì luôn được các bác sĩ điều trị kịp thời".

Qua chương trình này, NSND Lan Hương cũng mong muốn mỗi người hãy luôn là một bác sĩ của chính mình, chăm sóc sức khoẻ để nâng cao chất lượng sống cho bản thân; thường xuyên thăm khám định kỳ và tuân thủ phác đồ của bác sĩ".

Bên cạnh đó, sự góp mặt của các ca sĩ Ngọc Ký, Minh Đức, Lê Tâm... thông qua các ca khúc như: Viết tiếp câu chuyện hoà bình, Khát vọng, Một đời người, một rừng cây… càng làm cho bầu không khí thêm phần ấm áp.

Đáp lại tình cảm của các nghệ sĩ với bệnh nhân, PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An - Giám đốc Bệnh viện An Việt bày tỏ: "Trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chúng tôi luôn tin rằng bên cạnh những phương pháp điều trị bằng y khoa, sự quan tâm, sẻ chia và tình yêu thương chính là nguồn động lực lớn lao giúp người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ và những hoàn cảnh khó khăn, có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua thử thách. Chính vì vậy, "Trao yêu thương" không chỉ là một chương trình trao tặng những món quà ý nghĩa, mà còn là cầu nối của những tấm lòng nhân ái, nơi lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng".







