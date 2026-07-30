Tin sao 30/7: Vẻ đẹp tuổi 18 của con gái út Quyền Linh, nhan sắc Huyền Lizzie gây chú ý

6 giờ trước

GĐXH - Xây dựng hình tượng tội phạm không một chiều, bộ phim "Lửa trắng" dưới sự cố vấn sát sao của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã khắc họa trùm ma túy Lão Công và nhân vật Cương 'Đen' không chỉ ở những "điểm tối" tàn độc mà còn khai thác sâu cả những "điểm sáng" đầy tính người. Cách tiếp cận này nhằm mang đến cái nhìn chân thực, khách quan và nhân văn hơn trong cuộc chiến chống ma túy.