Tin sao 30/7: Vẻ đẹp tuổi 18 của con gái út Quyền Linh, nhan sắc Huyền Lizzie gây chú ý
GĐXH - Con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh nhân dịp sinh nhật tuổi 18, trong khi đó diễn viên Huyền Lizzie tiếp tục ghi điểm trong mắt người hâm mộ về nhan sắc và phong cách thời trang quyến rũ.
NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân trao yêu thương tại bệnh việnXem - nghe - đọc -
GĐXH - Chương trình "Trao yêu thương" với sự đồng hành của nhiều gương mặt nghệ sĩ quen thuộc như NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân, ca sĩ Ngọc Ký, Lê Tâm... không chỉ mang lại nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người bệnh vơi bớt nỗi đau, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái và sự kết nối giữa nghệ sĩ với cộng đồng.
Cường Đô la sau 7 năm hôn nhân: 'Mỗi năm càng yêu vợ nhiều hơn'Giải trí -
GĐXH - Kỷ niệm 7 năm "về chung một nhà" với bà xã Đàm Thu Trang, doanh nhân Cường Đô la bày tỏ tình yêu với vợ. Phản ứng của Đàm Thu Trang là điều khiến fan thích thú.
Cặp bạn thân chất lượng NSND Hồng Vân - Hồng Đào lên phim mớiGiải trí -
GĐXH - NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Hồng Đào sẽ xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh dự kiến khởi chiếu vào tháng 9/2026.
Ban chuyên án muốn bóc gỡ toàn bộ đường dây chống pháXem - nghe - đọc -
GĐXH - Cuộc đấu trí giữa lực lượng chức năng và các đối tượng gây rối ở làng Tơ Rơi bước vào giai đoạn mới.
Khánh Thi nhắc Phan Hiển, khoe khéo 'của để dành'Giải trí -
GĐXH - Tình cảm gia đình của Khánh Thi và Phan Hiển ngày càng bền chặt, hạnh phúc sau nhiều năm chung sống. Mới đây, nữ kiện tướng dancesport còn bày tỏ sự tiếc nuối khi thời gian trôi quá nhanh, đồng thời khoe khéo cậu con trai ngày càng cao lớn.
Ban cố vấn phim 'Lửa trắng' lý giải vì sao nhân vật giang hồ Cương 'Đen' của Duy Hưng có tố chất ‘người hùng’Giải trí -
GĐXH - Xây dựng hình tượng tội phạm không một chiều, bộ phim "Lửa trắng" dưới sự cố vấn sát sao của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã khắc họa trùm ma túy Lão Công và nhân vật Cương 'Đen' không chỉ ở những "điểm tối" tàn độc mà còn khai thác sâu cả những "điểm sáng" đầy tính người. Cách tiếp cận này nhằm mang đến cái nhìn chân thực, khách quan và nhân văn hơn trong cuộc chiến chống ma túy.
Cương (Duy Hưng) muốn đưa Mai (Việt Hoa) lên làm trùm băng nhómXem - nghe - đọc -
GĐXH - Mai cho rằng Cương đang có tình cảm với mình khi muốn dựng cô lên làm người đại diện băng nhóm của ông trùm Lão Công.
Con gái đáng yêu của NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Phương LêGiải trí -
GĐXH - Bé Kẹo - con gái chưa tròn một tuổi của NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê có vẻ ngoài đáng yêu khiến khán giả rất quan tâm.
Hoa hậu tóc tém là biểu tượng sắc đẹp TVB, tuổi 60 độc thân, lập di chúc sớmThế giới showbiz -
Giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, mỹ nhân này gia nhập màn ảnh TVB rồi trở thành gương mặt được yêu thích trong nhiều bộ phim đình đám.
Con trai lai Tây tròn 2 tuổi của siêu mẫu Hà Anh đã biết nói những lời đáng yêuGiải trí -
GĐXH - Bé Lucas, con trai của siêu mẫu Hà Anh, khiến khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng những cử chỉ và lời nói vô cùng dễ thương.