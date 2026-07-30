Tin sao 30/7: Vẻ đẹp tuổi 18 của con gái út Quyền Linh, nhan sắc Huyền Lizzie gây chú ý

Thứ năm, 18:00 30/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh nhân dịp sinh nhật tuổi 18, trong khi đó diễn viên Huyền Lizzie tiếp tục ghi điểm trong mắt người hâm mộ về nhan sắc và phong cách thời trang quyến rũ.

Tin sao 30/7: Vẻ đẹp tuổi 18 của con gái út Quyền Linh, - Ảnh 1.

Hạt Dẻ - con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh thu hút chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới dịp sinh nhật tuổi 18. Hạt Dẻ diện đầm hai dây phong cách cổ điển, kết hợp kiểu tóc xoăn rối và trang điểm trong trẻo.

Tin sao 30/7: Vẻ đẹp tuổi 18 của con gái út Quyền Linh, - Ảnh 2.

Nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ đẹp tuổi 18 của ái nữ nhà Quyền Linh. Hạt Dẻ tên thật là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008, là con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo.

Tin sao 30/7: Vẻ đẹp tuổi 18 của con gái út Quyền Linh, - Ảnh 3.

Huyền Lizzie thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Nữ diễn viên lựa chọn phong cách nữ tính với lớp trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên đường nét dịu dàng. 

Tin sao 30/7: Vẻ đẹp tuổi 18 của con gái út Quyền Linh, - Ảnh 4.

Thần thái thoải mái, biểu cảm tự nhiên giúp Huyền Lizzie ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ. 

Tin sao 30/7: Vẻ đẹp tuổi 18 của con gái út Quyền Linh, - Ảnh 5.

Quỳnh Nga thu hút sự chú ý khi đăng tải bộ ảnh đời thường trên trang cá nhân. Không còn hình ảnh gợi cảm quen thuộc, Quỳnh Nga khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với phong cách ngọt ngào, nữ tính.

Tin sao 30/7: Vẻ đẹp tuổi 18 của con gái út Quyền Linh, - Ảnh 6.

Quỳnh Nga diện chiếc váy hai dây dáng babydoll màu xanh bơ với thiết kế xếp tầng bồng bềnh. Trang phục giúp nữ diễn viên khoe bờ vai thon cùng làn da trắng sáng, đồng thời mang đến vẻ ngoài trẻ trung, tươi mới.

Tin sao 30/7: Vẻ đẹp tuổi 18 của con gái út Quyền Linh, - Ảnh 7.

Ca sĩ Bảo Thy chia sẻ loạt ảnh diện áo bikini màu cam quyến rũ kết hợp với chân váy jean tôn làn da trắng mịn, khoe vóc dáng thon gọn cùng thần thái rạng rỡ. Hình ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả, nhiều người nhận xét cô trẻ trung và quyến rũ.

Tin sao 30/7: Vẻ đẹp tuổi 18 của con gái út Quyền Linh, - Ảnh 8.

Ở tuổi U40 và sau khi sinh con, ca sĩ Bảo Thy vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, gợi cảm đáng ngưỡng mộ.

Tin sao 30/7: Vẻ đẹp tuổi 18 của con gái út Quyền Linh, - Ảnh 9.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và phút giây thư thái hòa mình cùng thiên nhiên, vui đùa với thú cưng.

(Ảnh FB nhân vật)

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