Khánh Thi nhắc Phan Hiển, khoe khéo 'của để dành'

Khoảnh khắc đẹp của 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển GĐXH - Kubi, Anna, Lisa - 3 con nhà Khánh Thi và Phan Hiển vừa có bộ ảnh kỉ niệm gây chú ý. Cả 3 bé đều được khán giả nhận xét "nhặt" hết nét đẹp của bố mẹ.

Khánh Thi chia sẻ ảnh kỷ niệm năm cũ và hiện tại rồi viết: "Thời gian trôi và mấy đứa cao lớn nhanh quá. Ba Nguyễn Đoàn Phan Hiển, mẹ Thi sắp sửa đứng không bằng rồi". Chỉ nhìn qua hình ảnh khán giả cũng thấy sự "lớn nhanh" của Kubi - con trai cặp đôi kiện tướng dancesport.

Được biết, Kubi (tên thật Nguyễn Minh Cường) là con trai đầu lòng của Khánh Thi và Phan Hiển. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã quen với không khí tập luyện, thi đấu khi thường xuyên theo bố mẹ đến các giải dancesport trong và ngoài nước.

Khánh Thi đăng 2 hình ảnh cũ và hiện tại để cảm thán về sự trưởng thành của con trai.

Dù có lợi thế sinh ra trong gia đình giàu truyền thống, Khánh Thi nhiều lần khẳng định cô không muốn con thành công chỉ vì là "con nhà nòi". Nữ kiện tướng lựa chọn để Kubi được đào tạo theo lộ trình chuyên nghiệp, học với nhiều huấn luyện viên khác nhau thay vì trực tiếp kèm cặp. Theo Khánh Thi, điều quan trọng nhất cô muốn dạy con trước tiên là đạo đức, sự lễ phép và lòng biết ơn, sau đó mới đến kỹ năng thi đấu.

Chính cách giáo dục ấy giúp Kubi hình thành tính tự lập từ sớm. Trên sàn đấu, cậu bé luôn được nhận xét thi đấu bình tĩnh, tự tin và có tinh thần cầu tiến.

Không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, Kubi liên tục mang về nhiều huy chương tại các giải dancesport trong nước và quốc tế. Cùng bạn nhảy, cậu bé từng hai năm liên tiếp giành chức vô địch thế giới ở lứa tuổi thiếu nhi và tiếp tục đạt thành tích cao ở nhiều giải đấu trong khu vực.

Mới đây, Kubi tiếp tục gây ấn tượng khi giành nhiều huy chương vàng tại một giải đấu quốc tế, khẳng định sự tiến bộ vượt bậc sau nhiều năm tập luyện. Thành tích của cậu bé được giới chuyên môn đánh giá cao bởi kỹ thuật ổn định, khả năng biểu cảm tốt và phong thái thi đấu tự tin dù tuổi đời còn rất nhỏ.

Kubi là thần đồng dancesport Việt Nam.

Khánh Thi từng chia sẻ mỗi chiến thắng của con đều là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc. Ngoài thời gian học văn hóa, Kubi vẫn duy trì lịch tập đều đặn để nâng cao kỹ thuật và thể lực.

Không chỉ nổi bật bởi thành tích thi đấu, Kubi còn nhận được nhiều lời khen nhờ ngoại hình sáng. Cậu bé sở hữu chiều cao nổi bật so với bạn bè đồng trang lứa, gương mặt điển trai cùng phong cách tự tin mỗi khi xuất hiện cùng bố mẹ tại các sự kiện.

Kubi được bố mẹ rèn luyện kỹ càng cả thể chất lẫn văn hóa.

Nhiều khán giả nhận xét Kubi thừa hưởng nhiều nét của bố Phan Hiển nhưng lại có thần thái nhẹ nhàng của mẹ Khánh Thi. Càng lớn, cậu bé càng bộc lộ sự chững chạc, biết quan tâm đến các em và chủ động trong học tập cũng như luyện tập.

Dù thường xuyên được công chúng chú ý, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn cố gắng tạo cho con cuộc sống gần gũi như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Hai vợ chồng luôn cân bằng giữa việc học văn hóa, luyện tập thể thao và những khoảng thời gian vui chơi để Kubi có tuổi thơ trọn vẹn.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.