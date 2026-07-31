Mai (Việt Hoa) vừa thành bà trùm băng đảng đã gặp ngay nguy hiểm

Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 phim "Lửa trắng", Mai (Việt Hoa) đồng ý trở thành người đại diện của băng Hòa Công đồng thời công khai thân phận là con gái của Lão Công (NSƯT Hồ Phong). Đổi lại, Mai muốn biết tất cả cách thức vận hành của hệ thống cả bề nổi lẫn phần chìm vì Mai muốn mình sẽ là một bù nhìn biết nói.

Mai chấp nhận làm bà trùm băng đảng với tư cách là con gái của Lão Công. Ảnh VTV

"Một con bù nhìn tốt là con bù nhìn biết nói. Chúng ta đang bị sờ gáy, nếu con bù nhìn câm điếc mà có ông bố bị ám sát, nghe nó sao sao ấy. Lớ ngớ là bị bắt cả lũ", Mai nói.

Mai bất ngờ bị tấn công khi vào thăm Lão Công. Ảnh VTV

Trong khi đó, Mai cũng tận dụng thời cơ để làm bạn với Thảo My, tất cả vì muốn mở được cánh cửa căn phòng của Lão Công. Mai vào viện thăm bố thì gặp một cô gái đang cần sự giúp đỡ. Cô không mảy may điều gì mà sẵn sàng hỗ trợ cô gái nhưng hóa ra vẫn là dàn cảnh để Viên "vượn" ra tay với con gái của Lão Công.



Sương bị thu điện thoại, điều này cho thấy cô bị nghi ngờ. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Trường (Mạnh Cường) đã ra lệnh thu điện thoại của Sương (Cù Thị Trà) trước khi bước vào giai đoạn quan trọng của chuyến hàng, điều này sẽ khiến N1 khó có thể gửi tin về cho tổ chức.

Cứ ngỡ Sương đã tạo được lòng tin với Trường nhưng xem ra không hẳn như vậy. Sương đang lang thang trong căn cứ của Trường khi bắt gặp một "nằm vùng".

Lãnh đạo cơ quan công an lo ngại có sự tiếp tay cho băng đảng ma túy. Ảnh VTV

Trong khi đó, lãnh đạo cơ quan công an phân tích tình hình và bày tỏ sự lo ngại liệu có hay không sự tiếp tay hành vi phạm tội của băng Hòa Công hay Santana. Một số vấn đề được đặt nghi vấn như thời gian tồn tại của băng Hòa Công hay cách nhóm đối tượng này đưa hàng cấm về nước bán cho đầu nậu.

Tập 14 phim "Lửa trắng" phát sóng lúc 20h00 ngày 31/7 trên VTV3.

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