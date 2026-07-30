Cường Đô la sau 7 năm hôn nhân: 'Mỗi năm càng yêu vợ nhiều hơn'

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) gây chú ý khi đăng ảnh trong buổi tiệc kỷ niệm 7 năm kết hôn với Đàm Thu Trang. Anh ôm choàng vợ từ phía sau, thơm má vợ và bày tỏ: "Mỗi năm trôi qua càng thêm yêu vợ, giờ đến cuối đời càng ngày càng yêu vợ nhiều hơn. Yêu vợ nhất trên đời!".

Đáp lại tình cảm nồng nàn của ông xã, Đàm Thu Trang chia sẻ hình ảnh Cường Đô la khóc sướt mướt kèm trạng thái "doạ nạt": "Vợ biết rồi… Nghe rồi! Nín!" khiến người hâm mộ thích thú.

Nhân dịp kỷ niệm 7 năm "về chung một nhà" với bà xã Đàm Thu Trang, doanh nhân Cường Đô la bày tỏ tình yêu với vợ. Đáp lại ông xã là dòng trạng thái hài hước của Đàm Thu Trang.

Không chỉ thế, phía dưới hình ảnh của cả hai, nhiều bạn bè, khán giả chúc mừng hạnh phúc: "Đỉnh cao nịnh vợ, viên mãn quá"; "Người đàn ông biết yêu thương vợ con sẽ luôn là người thành công"; "Hai vợ chồng giống nhau dã man, đúng là tướng phu thê. Chắc Đàm Thu Trang cũng phải khéo lắm thì chồng mới ngày càng mê thế này"; "Trang là người phụ nữ gia đình, nhìn khuôn mặt đã thấy sự phúc hậu rồi. Cường Đô la sẽ hoàn toàn an tâm và thấy được chăm sóc chu đáo nên ngày càng yêu hơn"...

Cường Đôla và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào tháng 7/2019 tại TP HCM, sau thời gian tìm hiểu và hẹn hò. Sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang rút khỏi các hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh. Trong khi đó, Cường Đôla vẫn duy trì công việc riêng nhưng dành nhiều thời gian cho vợ con.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Cường Đô la - Đàm Thu Trang sau 7 năm kết hôn.

Sau 7 năm về chung nhà, cặp sao có hôn nhân không ồn ào, dành phần lớn thời gian cho gia đình và các con. Họ lần lượt đón hai con chung là Suchin (sinh năm 2020) và Sutin (sinh năm 2023). Đàm Thu Trang cũng có mối quan hệ thân thiết với Subeo - con trai riêng của Cường Đôla và ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ ảnh cùng các con đi chơi, du lịch hoặc dành những lời ngọt ngào cho nhau vào những dịp đặc biệt. Đàm Thu Trang từng chia sẻ, cuộc sống vợ chồng cô không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng chân thật và quý giá bởi cả hai luôn chia sẻ, đồng hành với nhau. Cô cho rằng tình cảm vợ chồng không cần phải thể hiện quá khoa trương mà quan trọng là sự hiện diện và đồng hành trong cuộc sống hàng ngày.

Cường Đôla tên thật Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982 tại Pleiku, Gia Lai trong một gia đình có tiềm lực kinh tế. Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Như Loan - một trong những chủ buôn gỗ lớn nhất tỉnh. Nam doanh nhân được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai từ ngày 22/7/2024.

Đàm Thu Trang sinh năm 1989, quê gốc Lạng Sơn. Năm 2010, cô tốt nghiệp khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội) và vào TP HCM theo đuổi nghiệp ca hát. Cô từng giành giải thưởng Miss Teen được yêu thích nhất năm 2008, Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 6 Vietnam's Next Top Model 2010, Top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012.



