Con gái Phan Đinh Tùng gây chú ý ở tuổi 12

Mới đây, Phan Đinh Tùng không giấu được niềm tự hào khi chia sẻ tin vui về con gái đầu lòng - bé Noel (tên thật là Ngọc Châu) vừa xuất sắc giành giải Nhất tại cuộc thi vẽ tranh quốc tế mang tên "IAP French Louvre Museum Exhibition Contest 2025 – 2026" .

"Noel đã vẽ tác phẩm chân dung Thánh nữ Mađalêna - thú thực khi được xem tác phẩm của con gái, Tùng và gia đình đã vô cùng xúc động. Và vinh dự lớn nhất: Bức tranh sẽ chính thức được trưng bày tại Bảo tàng Cung điện Louvre, Paris, nước Pháp. Đây có thể xem là một trong những bảo tàng danh giá nhất thế giới và cũng là nơi đang trưng bày kiệt tác nhân loại: nàng Mona Lisa. Gia đình cũng đang cố gắng để Noel có thể cùng mẹ sang Pháp để tận mắt thấy tác phẩm của mình được trưng bày tại Louvre", Phan Đinh Tùng tiết lộ.

Con gái Phan Đinh Tùng mới 12 tuổi đã giành giải Nhất cuộc thi vẽ, tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Cung điện Louvre, Paris, nước Pháp.

Việc một cô bé người Việt mới 12 tuổi có tác phẩm được giới thiệu tại không gian nghệ thuật tầm cỡ quốc tế như Louvre thực sự là thành tích đáng nể, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Không chỉ có tài năng hội họa, cách đây không lâu, vợ chồng Phan Đinh Tùng cũng từng tự hào chia sẻ khi con gái Ngọc Châu giành giải Nhì tại một cuộc thi piano.

Chỉ trong thời gian ngắn, con gái 12 tuổi nhà Phan Đinh Tùng liên tiếp ghi dấu ấn ở cả hai lĩnh vực hội họa và âm nhạc, khiến đông đảo bạn bè, đồng nghiệp của nam ca sĩ dành nhiều lời khen ngợi. Nhiều người nhận xét ái nữ nhà Phan Đinh Tùng đúng chuẩn "con nhà nòi", thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ. Đáng chú ý như bình luận của Lệ Quyên, NSND Tự Long nhắn nhủ: "Giỏi quá, chúc mừng cô bé đầy nghị lực. Chúc con bay cao bay xa hơn nữa với tài năng nghệ thuật của mình nhé".

Con gái Phan Đinh Tùng thể hiện sự tập trung khi trình diễn trên sân khấu và giành giải Nhì tại một cuộc thi piano cách đây không lâu.

Phan Đinh Tùng và con gái.

Được biết, Noel tên thật là Ngọc Châu, sinh năm 2013. Từ nhỏ, cô bé đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Vợ chồng Phan Đinh Tùng - Thái Ngọc Bích luôn chú trọng việc nuôi dưỡng đam mê và tạo điều kiện để con phát triển toàn diện.

Bé Noel hiện được bố mẹ cho theo học nhiều bộ môn nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc và hội họa. Dù lịch học khá dày, nhưng gia đình vẫn ưu tiên để con cân bằng giữa việc học văn hóa và rèn luyện năng khiếu, tránh áp lực hay chạy theo thành tích.

Phan Đinh Tùng từng chia sẻ rằng anh không đặt nặng chuyện con phải nối nghiệp ca hát, mà quan trọng nhất là bé Noel được sống đúng với sở thích, đam mê và cảm thấy hạnh phúc. Những thành tích mà cô bé đạt được đến thời điểm hiện tại được xem là "trái ngọt" của sự đồng hành, yêu thương và định hướng đúng đắn từ gia đình.

Ái nữ của Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích sở hữu ngoại hình xinh xắn.

Vợ và con gái Phan Đinh Tùng.

Gia đình hạnh phúc "đủ nếp, đủ tẻ" của nam ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bên cạnh cô con gái đa tài Noel, con trai út của ca sĩ Phan Đinh Tùng cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cậu bé tên Noah, sinh năm 2018. Noah từng cùng bố tham gia chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi mình đi đâu thế?".

Phan Đinh Tùng sinh năm 1975, từng là thành viên của nhóm nhạc MTV (giai đoạn năm 2000-2003). Nam ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc Ngồi bên em, Cào cào lá tre, Anh còn nợ em, và đặc biệt là ca khúc "quốc dân" Khúc hát mừng sinh nhật. Năm 2023, anh nhận được sự chú ý khi tham gia show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai.

Về đời tư, Phan Đinh Tùng kết hôn với bà xã kém 12 tuổi - diễn viên Thái Ngọc Bích - vào năm 2012. Hiện tại, cặp đôi đã có "đủ nếp đủ tẻ" với bé Ngọc Châu (12 tuổi, tên gọi ở nhà Noel), Đức Trí (5 tuổi, tên gọi ở nhà Noah).