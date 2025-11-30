NSND Tự Long góp mặt trong đêm diễn 'Đinh Show' của ca sĩ Phan Đinh Tùng

Tối 26/12/2025 tại Hà Nội, ca sĩ Phan Đinh Tùng sẽ chính thức mang đến "Đinh Show" - đêm nhạc có thể xem là đặc biệt nhất trong năm của nam ca sĩ. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sinh nhật tuổi 50 của anh. Đêm diễn có không gian âm nhạc ấm cúng, gần gũi, được nam ca sĩ Phan Đinh Tùng và ekip ấp ủ thực hiện như một dịp để nhìn lại chặng đường dài, để tri ân khán giả và để kết lại một giai đoạn đầy cảm xúc trong sự nghiệp.

Phan Đinh Tùng chia sẻ rằng đã đến lúc anh cần một đêm nhạc "đúng nghĩa đêm nhạc", nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa những điều anh chất chứa và những tình cảm khán giả đã dành cho mình. Đó chính là lý do để đêm nhạc ra đời.

"Đinh Show" có thể xem là đêm nhạc là đặc biệt nhất trong năm của nam ca sĩ Phan Đinh Tùng. Ảnh VTV

Phan Đinh Tùng trải lòng với tên gọi "Đinh": “Đầu tiên, "Đinh" cũng chính là họ mẹ, người mẹ kính yêu và là thần tượng lớn nhất, có sức ảnh hưởng nhất đến cuộc đời của Tùng. Với Tùng, "Đinh" không chỉ là tên đệm trong nghệ danh mà còn gắn với nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười". Bao năm đi hát, đã có rất nhiều khán giả vô tình gọi Phan Đình Tùng thay vì Phan Đinh Tùng. Điều đó khiến Tùng chợt nghĩ – đã đến lúc Tùng nên nói thật rõ ràng, đầy trân trọng – rằng "Đinh" mới thực sự chính là con người nghệ sĩ của Tùng, là dấu ấn, niềm kiêu hãnh, là một phần không thể thiếu trong hành trình nghệ thuật của mình”.



"Đinh Show" vì thế được xây dựng như một đêm nhạc quy tụ những điều đậm dấu ấn nhất của Phan Đinh Tùng: Những ca khúc quen thuộc, những sân khấu từng ghi dấu khoảnh khắc thăng hoa, và những cộng sự gắn bó trong suốt nhiều năm qua. Anh cũng mong muốn đây sẽ là bước khởi đầu cho những dự án và hành trình mới kể từ sau chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Ca sĩ, nhạc sĩ Phan Đinh Tùng. Ảnh VTV

Cùng xuất hiện trong "Đinh Show" là những nghệ sĩ có mối gắn kết đặc biệt với Phan Đinh Tùng từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" như: NSND Tự Long, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp. Bên cạnh đó, sự đồng hành của MC Phí Linh sẽ giúp dẫn dắt cảm xúc của đêm diễn một cách mạch lạc và trọn vẹn. Nhạc sĩ Đoàn Minh Vũ - người đứng sau nhiều bản hit đình đám của Vpop cũng sẽ đồng hành với Phan Đinh Tùng trong vai trò Giám đốc Âm nhạc.

Ca sĩ, nhạc sĩ Phan Đinh Tùng không phải cái tên xa lạ tại làng nhạc Việt. Anh được nhớ đến qua các ca khúc như: “Bởi Vì Anh Yêu Em”, “Ngôi Sao Lẻ Loi", “Dòng Thời Gian", “Cạm Bẫy Tình Yêu", “Tình Yêu Diệu Kỳ" và đặc biệt là “Khúc Hát Mừng Sinh Nhật". Trước khi bắt đầu sự nghiệp solo, Phan Đinh Tùng từng là thành viên trong nhóm nhạc nam nổi tiếng MTV.