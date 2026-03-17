Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh Kiên
GĐXH - Trong lúc chuyện tình cảm với Minh Kiên đang tiến triển tốt đẹp, Lam Anh bất ngờ nhận được lời khuyên chuyện yêu đương lúc này là không phù hợp.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 27 "Không giới hạn", đồng nghiệp của Lam Anh đã rất thẳng thắn nói chuyện với cô về chuyện tình cảm dành cho Minh Kiên. Theo người đồng nghiệp này, việc Lam Anh là con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân giờ đây không còn đơn giản, ông có thể gặp nhiều điều khó xử.
Lam Anh được cảnh báo rằng mọi hành động và quyết định trong cuộc sống của cô đều sẽ tác động trực tiếp đến sự nghiệp của Thượng tướng Hà Đình Quân.
Thời điểm này, việc Lam Anh và Minh Kiên yêu nhau là hoàn toàn không phù hợp. Nếu câu chuyện tình cảm này bị vỡ lở giữa tâm bão dư luận, chưa biết ai trong số họ là Minh Kiên, Lam Anh hay Thượng tướng Hà Đình Quân sẽ chịu sức ép bủa vây và những tin đồn thất thiệt có thể xuất hiện nhiều hơn như đang xảy ra với Minh Kiên.
Trong khi đó, sự rạn nứt giữa Khải Phong và Phương Trang ngày càng lộ rõ. Phương Trang vẫn không ngừng móc mỉa Khải Phong về "nàng thơ Lam Anh". Khánh Linh đã vô tình nghe được cuộc tranh cãi căng thẳng giữa hai người này.
Qua lời mỉa mai của Phương Trang về "nàng thơ Lam Anh", Khánh Linh nhanh chóng suy luận ra rằng Khải Phong đang có tình cảm đặc biệt với Lam Anh, dẫn đến sự ghen tuông của Phương Trang. Khánh Linh băn khoăn không biết có nên báo ngay cho Minh Kiên để đề phòng Khải Phong hay không.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Hà Lê tiếp tục tìm gặp Minh Kiên, nghẹn ngào thừa nhận mình đã ly hôn. Cô thú nhận sai lầm trong quá khứ khi vội vã kết hôn chỉ vì quá hận Minh Kiên, để rồi phải trả giá bằng những tháng ngày chung sống không hạnh phúc và thường xuyên bị chồng cũ bạo hành tàn nhẫn.
Trong những lúc tuyệt vọng nhất, Hà Lê luôn nhớ về Kiên và ước được ở bên anh. Giờ đây, Minh Kiên rơi vào một tình thế "tiến thoái lưỡng nan".
Tập 27 "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 17/3 trên VTV1.
Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khốngXem - nghe - đọc
GĐXH - Trước hàng loạt video vu khống Trung tá Minh Kiên, Thượng tướng Hà Đình Quân đã yêu cầu điều tra làm rõ sự việc.