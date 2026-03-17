Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh Kiên

Thứ ba, 09:04 17/03/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong lúc chuyện tình cảm với Minh Kiên đang tiến triển tốt đẹp, Lam Anh bất ngờ nhận được lời khuyên chuyện yêu đương lúc này là không phù hợp.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 27 "Không giới hạn", đồng nghiệp của Lam Anh đã rất thẳng thắn nói chuyện với cô về chuyện tình cảm dành cho Minh Kiên. Theo người đồng nghiệp này, việc Lam Anh là con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân giờ đây không còn đơn giản, ông có thể gặp nhiều điều khó xử.

Lam Anh được cảnh báo rằng mọi hành động và quyết định trong cuộc sống của cô đều sẽ tác động trực tiếp đến sự nghiệp của Thượng tướng Hà Đình Quân. 

Không giới hạn - Tập 27: Hà Lê muốn nối lại tình xưa với Kiên, Lam Anh lựa chọn giữa tình yêu và gia đình? - Ảnh 2.

Đồng nghiệp khuyên Lam Anh cân nhắc kỹ lưỡng trong chuyện tình cảm với Minh Kiên. Ảnh VTV

Thời điểm này, việc Lam Anh và Minh Kiên yêu nhau là hoàn toàn không phù hợp. Nếu câu chuyện tình cảm này bị vỡ lở giữa tâm bão dư luận, chưa biết ai trong số họ là Minh Kiên, Lam Anh hay Thượng tướng Hà Đình Quân sẽ chịu sức ép bủa vây và những tin đồn thất thiệt có thể xuất hiện nhiều hơn như đang xảy ra với Minh Kiên.

Không giới hạn - Tập 27: Hà Lê muốn nối lại tình xưa với Kiên, Lam Anh lựa chọn giữa tình yêu và gia đình? - Ảnh 3.

Phương Trang và Khải Phong bắt đầu rạn nứt dù vẫn đang "cùng hội cùng thuyền". Ảnh VTV

Trong khi đó, sự rạn nứt giữa Khải Phong và Phương Trang ngày càng lộ rõ. Phương Trang vẫn không ngừng móc mỉa Khải Phong về "nàng thơ Lam Anh". Khánh Linh đã vô tình nghe được cuộc tranh cãi căng thẳng giữa hai người này. 

Qua lời mỉa mai của Phương Trang về "nàng thơ Lam Anh", Khánh Linh nhanh chóng suy luận ra rằng Khải Phong đang có tình cảm đặc biệt với Lam Anh, dẫn đến sự ghen tuông của Phương Trang. Khánh Linh băn khoăn không biết có nên báo ngay cho Minh Kiên để đề phòng Khải Phong hay không.

Không giới hạn - Tập 27: Hà Lê muốn nối lại tình xưa với Kiên, Lam Anh lựa chọn giữa tình yêu và gia đình? - Ảnh 6.

Hà Lê muốn níu kéo Minh Kiên sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Hà Lê tiếp tục tìm gặp Minh Kiên, nghẹn ngào thừa nhận mình đã ly hôn. Cô thú nhận sai lầm trong quá khứ khi vội vã kết hôn chỉ vì quá hận Minh Kiên, để rồi phải trả giá bằng những tháng ngày chung sống không hạnh phúc và thường xuyên bị chồng cũ bạo hành tàn nhẫn. 

Trong những lúc tuyệt vọng nhất, Hà Lê luôn nhớ về Kiên và ước được ở bên anh. Giờ đây, Minh Kiên rơi vào một tình thế "tiến thoái lưỡng nan". 

Tập 27 "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 17/3 trên VTV1.

Minh Kiên (Steven Nguyễn) "đứng hình" khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mớiMinh Kiên (Steven Nguyễn) 'đứng hình' khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mới

GĐXH - Minh Kiên bị người yêu cũ đến tận nhà tìm còn tặng hoa, dành cho anh cái ôm tình cảm trước mặt Lam Anh.

Thương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình "nhắc khéo" đến gia thếThương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình 'nhắc khéo' đến gia thế

GĐXH - Bà Dung mượn việc khen ngợi người khác để nhấn mạnh đến gia cảnh của Thương.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình 'nhắc khéo' đến gia thế

Thương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình 'nhắc khéo' đến gia thế

Minh Kiên (Steven Nguyễn) 'đứng hình' khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mới

Minh Kiên (Steven Nguyễn) 'đứng hình' khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mới

Cùng chuyên mục

Thương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình 'nhắc khéo' đến gia thế

Thương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình 'nhắc khéo' đến gia thế

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Bà Dung mượn việc khen ngợi người khác để nhấn mạnh đến gia cảnh của Thương.

Minh Kiên (Steven Nguyễn) 'đứng hình' khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mới

Minh Kiên (Steven Nguyễn) 'đứng hình' khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mới

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Minh Kiên bị người yêu cũ đến tận nhà tìm còn tặng hoa, dành cho anh cái ôm tình cảm trước mặt Lam Anh.

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top