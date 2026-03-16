'One Battle After Another' nhận 'mưa' giải thưởng Oscar 2026

Tất cả 24 giải thưởng của lễ trao giải Oscar lần thứ 98 đã vừa được trao, để lại nhiều cảm xúc với những người nhận giải cũng như hàng triệu khán giả theo dõi trên khắp thế giới.



Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc gọi tên Michael B Jordan của "Sinners". Đây là lần đầu tiên Michael B Jordan được đề cử Oscar và anh đã chiến thắng. Michael B Jordan giành chiến thắng ở hạng mục được nhiều người mong muốn, đánh bại Timothee Chalamet, người đã nỗ lực hết mình để giành chiến thắng sau khi được đề cử ở hạng mục này hai lần trước đó.

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Michael B. Jordan trong phim "Sinners". (Ảnh: AP/Chris Pizzello)

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Jessie Buckley. Nữ diễn viên Jessie Buckley với vai diễn trong phim "Hamnet", đúng như dự đoán của nhiều người. Khi được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Jessie Buckley gần như thẳng tiến tới với tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn cảm xúc trong phim Hamnet mà không gặp phải trở ngại nào đáng kể.

Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Jessie Buckley. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Paul Thomas Anderson của "One Battle After Another". Đây là một đêm tuyệt vời đối với vị đạo diễn Paul Thomas Anderson, người từ lâu đã không được tưởng thưởng xứng đáng cho hàng loạt phim được giới phê bình đánh giá cao. Với chiến thắng ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất, nam đạo diễn đã giành được hai giải Oscar chỉ trong một đêm. Trước đó ông đã đoạt giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Paul Thomas Anderson.

Bên cạnh đó, phim "Sinners" giành giải Oscar lịch sử cho hạng mục quay phim xuất sắc nhất. Nhà quay phim Autumn Durald Arkapaw của phim "Sinners" trở thành người phụ nữ đầu tiên giành được giải thưởng này. "Tôi muốn tất cả phụ nữ trong khán phòng này đứng dậy. Tôi không thể có được ngày hôm nay nếu không có các bạn; tôi thực sự, thực sự muốn nói điều đó" - Autumn Durald Arkapaw xúc động nói.

Autumn Durald Arkapaw nhận giải thưởng quay phim xuất sắc nhất cho phim "Sinners". (Ảnh AP/Chris Pizzello)

Giải thưởng ở các hạng mục chính của Oscar lần thứ 98: Phim hay nhất - One Battle After Another; Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Michael B Jordan; Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Jessie Buckley; Đạo diễn xuất sắc nhất - Paul Thomas Anderson; Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Amy Madigan; Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Sean Penn; Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất - One Battle After Another; Kịch bản gốc xuất sắc nhất - Sinners; Nhạc phim gốc xuất sắc nhất - Sinners; Bài hát gốc xuất sắc nhất - KPop Demon Hunters; Phim hoạt hình xuất sắc nhất - KPop Demon Hunters. Thống kê số giải thưởng: "One Battle After Another": 6 giải; Sinners: 4 giải; Frankenstein: 3 giải; KPop Demon Hunters: 2 giải; Có 10 bộ phim khác mỗi phim giành được một giải.

