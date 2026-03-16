'One Battle After Another' nhận 'mưa' giải thưởng Oscar 2026

Thứ hai, 13:50 16/03/2026 | Giải trí
GĐXH - Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 đã kết thúc với chiến thắng của hàng loạt tác phẩm nổi bật, đặc biệt là "One Battle After Another" với 6 giải thưởng.

Tất cả 24 giải thưởng của lễ trao giải Oscar lần thứ 98 đã vừa được trao, để lại nhiều cảm xúc với những người nhận giải cũng như hàng triệu khán giả theo dõi trên khắp thế giới. 

Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc gọi tên Michael B Jordan của "Sinners". Đây là lần đầu tiên Michael B Jordan được đề cử Oscar và anh đã chiến thắng. Michael B Jordan giành chiến thắng ở hạng mục được nhiều người mong muốn, đánh bại Timothee Chalamet, người đã nỗ lực hết mình để giành chiến thắng sau khi được đề cử ở hạng mục này hai lần trước đó.

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Michael B. Jordan trong phim "Sinners". (Ảnh: AP/Chris Pizzello)

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Jessie Buckley. Nữ diễn viên Jessie Buckley với vai diễn trong phim "Hamnet", đúng như dự đoán của nhiều người. Khi được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Jessie Buckley gần như thẳng tiến tới với tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn cảm xúc trong phim Hamnet mà không gặp phải trở ngại nào đáng kể.

Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Jessie Buckley. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Paul Thomas Anderson của "One Battle After Another". Đây là một đêm tuyệt vời đối với vị đạo diễn Paul Thomas Anderson, người từ lâu đã không được tưởng thưởng xứng đáng cho hàng loạt phim được giới phê bình đánh giá cao. Với chiến thắng ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất, nam đạo diễn đã giành được hai giải Oscar chỉ trong một đêm. Trước đó ông đã đoạt giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Paul Thomas Anderson.

Bên cạnh đó, phim "Sinners" giành giải Oscar lịch sử cho hạng mục quay phim xuất sắc nhất. Nhà quay phim Autumn Durald Arkapaw của phim "Sinners" trở thành người phụ nữ đầu tiên giành được giải thưởng này. "Tôi muốn tất cả phụ nữ trong khán phòng này đứng dậy. Tôi không thể có được ngày hôm nay nếu không có các bạn; tôi thực sự, thực sự muốn nói điều đó" - Autumn Durald Arkapaw xúc động nói.

Autumn Durald Arkapaw nhận giải thưởng quay phim xuất sắc nhất cho phim "Sinners". (Ảnh AP/Chris Pizzello)

Giải thưởng ở các hạng mục chính của Oscar lần thứ 98: Phim hay nhất - One Battle After Another; Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Michael B Jordan; Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Jessie Buckley; Đạo diễn xuất sắc nhất - Paul Thomas Anderson; Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Amy Madigan; Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Sean Penn; Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất - One Battle After Another; Kịch bản gốc xuất sắc nhất - Sinners; Nhạc phim gốc xuất sắc nhất - Sinners; Bài hát gốc xuất sắc nhất - KPop Demon Hunters; Phim hoạt hình xuất sắc nhất - KPop Demon Hunters.

Thống kê số giải thưởng: "One Battle After Another": 6 giải; Sinners: 4 giải; Frankenstein: 3 giải; KPop Demon Hunters: 2 giải; Có 10 bộ phim khác mỗi phim giành được một giải.

Các ngôi sao đình đám tỏa sáng trên thảm đỏ Oscar 2026Các ngôi sao đình đám tỏa sáng trên thảm đỏ Oscar 2026

GĐXH - Thảm đỏ Oscar 2026 chứng kiến những phút giây tỏa sáng của các ngôi sao đình đám.

Lễ trao giải Oscar 2026: Ai sẽ nhận tượng vàng danh giá?Lễ trao giải Oscar 2026: Ai sẽ nhận tượng vàng danh giá?

GĐXH - Cuộc cạnh tranh giữa các ngôi sao, bộ phim "bom tấn" khiến khán giả hồi hộp đón chờ những cái tên được vinh danh tại Lễ trao giải Oscar 2026.


Lễ trao giải Oscar 2026: Ai sẽ nhận tượng vàng danh giá?

Lan Phương khiến khán giả 'nổi da gà' trước vai diễn gây tranh cãi trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Steven Nguyễn và Minh Trang diễn nhập tâm đến nỗi đạo diễn hô 'cắt' vẫn chưa thoát vai

Chuyện tình 9 năm đầy lãng mạn của cặp đôi diễn viên phim giờ vàng VTV

Đỗ Mỹ Linh lại gây chú ý sau gần 10 năm tham gia Miss World

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh lại một lần nữa được tổ chức Miss World vinh danh sau gần 10 năm tham gia cuộc thi.

Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa gợi lại ký ức vui vẻ của thế hệ 8X

Hôn nhân viên mãn của 2 hoa hậu họ Đỗ, cùng có chồng tham gia ứng cử đại biểu HĐND

Bốn 'chị Kính Hồng' nổi tiếng VTV: Người lấy chồng đại gia, người làm giám đốc

Từng là gương mặt quen thuộc mỗi tối với nhiều khán giả nhí, các “chị Kính Hồng” của chương trình ''Chúc bé ngủ ngon'' sau nhiều năm đã có những thay đổi.

GĐXH - Đàm Vĩnh Hưng kể từ khi có con anh "đằm" hơn xưa, anh vẫn gọi cậu bé là "người yêu" vì con là nguồn động lực giúp anh sống hạnh phúc, an yên hơn ở tuổi trung niên.

GĐXH - Ngày 15/3, nhiều nghệ sĩ Việt xuất thân quân nhân như: NSND Tự Long, Á hậu Châu Anh... đã hăng hái đi bầu cử. Họ chia sẻ niềm tự hào về trách nhiệm công dân và góp phần lựa chọn đại diện xứng đáng cho đất nước.

GĐXH - Hòa chung niềm vui của cử tri cả nước trong ngày 15/3, nhiều nghệ sĩ Việt đã nô nức đi bầu cử từ sáng sớm. Những hình ảnh rạng rỡ, nghiêm túc thực hiện quyền công dân của dàn sao Việt đang thu hút sự quan tâm lớn và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là các cử tri trẻ.

GĐXH - Cuộc cạnh tranh giữa các ngôi sao, bộ phim "bom tấn" khiến khán giả hồi hộp đón chờ những cái tên được vinh danh tại Lễ trao giải Oscar 2026.

GĐXH - Vợ NSND Xuân Bắc cùng các con đã có một buổi sáng đẹp, phấn khởi khi tham gia bầu cử tại địa phương.

Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Tuổi trung niên với cuộc sống làm bố đơn thân của Đàm Vĩnh Hưng

Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên

Steven Nguyễn và Minh Trang diễn nhập tâm đến nỗi đạo diễn hô 'cắt' vẫn chưa thoát vai

Nghệ sĩ Việt mang quân hàm: NSND Tự Long, Á hậu là Trung úy tự hào ngày hội non sông

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
