Thương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình 'nhắc khéo' đến gia thế
GĐXH - Bà Dung mượn việc khen ngợi người khác để nhấn mạnh đến gia cảnh của Thương.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 10 "Bước chân vào đời", sau khi được Quân thuyết phục, Thương đã đến nhà Quân để tham dự tiệc sinh nhật của bà Dung. Tuy nhiên, trái với lời nói ban đầu là buổi tiệc thân mật chỉ có các thành viên trong gia đình, bà Dung đã mời Linh đến dự tiệc. Điều này khiến Quân cũng bất ngờ khi gặp mặt người bạn thanh mai trúc mã.
Để giúp Thương tránh ngại ngùng, Quân đã ân cần chăm sóc, giới thiệu những món ngon do mẹ nấu cho cô. Bà Dung không nói chuyện trực tiếp với Thương, mà tập trung trò chuyện với Linh.
Bà Dung cố tình nhấn mạnh tới xuất thân danh giá của Linh là có tài chính mạnh, nền tảng giáo dục tốt, có cơ hội đi du học tiếp thu nền giáo dục phương Tây... "Chứ không giống như một số bạn trẻ bây giờ, nền tảng chưa vững chắc đã bất chấp đi ra ngoài kiếm tiền", bà Dung nhấn mạnh.
Ở diễn biến khác trong tập phim, bà Hạnh đến thăm con trai và thông báo chỉ 3 ngày nữa là Lâm được ra viện. Sợ con bị thương ở chân nên đi lại bất tiện, bà đề nghị con về nhà ở, vừa thoải mái vừa dễ chăm sóc.
Tuy nhiên, Lâm thẳng thừng từ chối, cho rằng "cuộc sống của ai người nấy sống", bản thân có thể tự lo liệu mà không cần đến mẹ. Điều này khiến bà Hạnh vô cùng buồn bã.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Trang nhận thấy chị gái có nhiều suy tư sau một cuộc điện thoại nên hỏi han. Cô tỏ vẻ bực bội khi thấy thái độ buồn bã của Thương từ lúc đi sinh nhật bà Dung về. Trang cho biết lúc gặp Quân ở trong bệnh viện cũng thấy điều khác lạ.
Trước câu hỏi của em về việc bị gia đình bạn trai không ưng ý, tìm cách bắt nạt, Thương mạnh mẽ nói: "Anh Quân với mẹ có chút khúc mắc thôi. Bác Dung rất yêu con trai của mình nên có chút lo lắng cho con trai cũng là điều hết sức bình thường. Khởi đầu của chị không thuận lợi nhưng yên tâm, chị giải quyết được".
Tập 10 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 16/3 trên VTV3.
Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khốngXem - nghe - đọc
GĐXH - Trước hàng loạt video vu khống Trung tá Minh Kiên, Thượng tướng Hà Đình Quân đã yêu cầu điều tra làm rõ sự việc.