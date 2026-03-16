Minh Kiên (Steven Nguyễn) 'đứng hình' khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mới
GĐXH - Minh Kiên bị người yêu cũ đến tận nhà tìm còn tặng hoa, dành cho anh cái ôm tình cảm trước mặt Lam Anh.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 26 "Không giới hạn", chuyện tình cảm giữa Lam Anh và Minh Kiên đang thuận lợi. Lam Anh tới nhà Minh Kiên chơi và được anh chăm sóc cẩn thận, dành những cử chỉ quan tâm, lãng mạn với bạn gái.
Cả hai đang rất vui vẻ thì bất ngờ Hà Lê - người yêu cũ của Minh Kiên mang hoa tới nhà thăm Kiên, thậm chí còn ôm anh trước mặt Lam Anh. Cuộc gặp gỡ giữa người yêu mới và người yêu cũ khiến không khí trở nên gượng gạo.
Trong khi đó, Phương Trang và Khải Phong tiếp tục lên kế hoạch để khiến Minh Kiên rơi vào khó khăn hơn. Quyết định lợi dụng chính mối tình vừa mới chớm nở của Minh Kiên và Lam Anh để làm đòn tấn công mới.
Phương Trang đã thu thập thông tin, hình ảnh về tình cảm của cặp đôi, đặc biệt là thông tin Lam Anh là con gái Thượng tướng Hà Đình Quân. Như vậy, Minh Kiên sẽ bị mang tiếng là người được bố vợ tương lai "hỗ trợ".
Ở diễn biến khác trong tập phim, từ ngày Minh Kiên rút về đơn vị, anh em trong lực lượng dân quân tự vệ rất quan tâm tình hình của anh. Phúc hỏi Lợi về tình hình của Minh Kiên nhưng Lợi từ chối trả lời vì biết tính Minh Kiên không thích an ủi.
Trong khi đó, Linh cùng bà con xã quyết tâm lấy lại danh dự cho Minh Kiên, một kế hoạch hoàn hảo đã được đưa ra để tất cả mọi người có thể cùng tham gia.
Tập 26 "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 16/3 trên VTV1.
