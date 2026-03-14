Chuyện tình 9 năm đầy lãng mạn của cặp đôi diễn viên phim giờ vàng VTV

Thứ bảy, 13:30 14/03/2026 | Giải trí
GĐXH - Diễn viên Việt Hoa và Trọng Trí vừa tổ chức lễ ăn hỏi và đón dâu sau 9 năm yêu nhau từ thời sinh viên đến nay.

Sau nhiều năm yêu nhau, cặp đôi diễn viên phim VTV Việt Hoa - Trọng Trí đã tổ chức lễ ăn hỏi và đón dâu vào ngày 07/3 tại quê nhà của cô dâu ở Lào Cai. Cặp đôi diện áo dài trắng với họa tiết hoa sen tinh tế. Cùng với đó, concept lễ ăn hỏi cũng được trang trí theo phong cách truyền thống với điểm nhấn là hoa sen.

Tham dự lễ ăn hỏi và đón dâu của Việt Hoa - Trọng Trí có nhiều diễn viên đồng thời cũng là bạn học của cô dâu chú rể như: Minh Thu, Anh Đào, Quang Trọng, Thanh Huế...

Trước đó, Việt Hoa cũng chia sẻ hình ảnh đi thử áo dài cho ngày trọng đại.

Nữ diễn viên khoe nét xinh đẹp, cuốn hút và nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, khán giả...

Diễn viên Việt Hoa đã chia sẻ về hành trình 9 năm tình yêu đầy cảm xúc. “Trải qua nhiều thứ rồi ta sẽ hiểu, tình yêu không phải chỉ yêu thôi là đủ mà còn phải thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau“ - nữ diễn viên viết trên trang cá nhân.

Cặp đôi quen nhau khi học chung lớp ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh - Hà Nội. Hai diễn viên đã đăng ký kết hôn năm 2021 nhưng do dịch COVID-19 và tiếp đó là lịch trình bận rộn của các dự án phim nên đến thời điểm hiện tại, cả hai mới tổ chức đám cưới.

Việt Hoa cho biết, bản thân hướng nội nên không nói chuyện với Trọng Trí suốt hai năm học đầu. Đến năm thứ ba, cả hai làm cùng trích đoạn thi học kỳ nên có dịp gần gũi và "yêu nhau từ lúc nào không biết".

Theo cặp đôi, do cùng xuất phát điểm, hai người hiểu tính chất công việc, chia sẻ với nhau được nhiều điều. Việt Hoa chia sẻ, may mắn khi được chồng chăm sóc, đưa đón mỗi khi đi quay, hỗ trợ cửa hàng chăm sóc thú cưng của cô. Gần đây, hai người thường cùng livestream giao lưu khán giả trên TikTok, được nhiều người nhận xét đẹp đôi, hiền lành hơn các vai diễn thường thấy trên màn ảnh.

Diễn viên Việt Hoa sinh năm 1996 ở Lào Cai. Cô gây chú ý với khán giả và thành công với nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ như: Đào trong "Cô gái nhà người ta", Yến trong "Trở về giữa yêu thương", Lệ trong "Anh có phải đàn ông không?", Diễm trong "Độc đạo", Ngân trong "Gió ngang khoảng trời xanh"... Ngoài phim truyền hình, Việt Hoa từng giành huy chương vàng cuộc thi "Tài năng trẻ diễn viên kịch nói năm 2020", vai Phồn Y trong vở "Lôi Vũ".

Diên viên Trọng Trí sinh năm 1996, tốt nghiệp Khoa Diễn viên kịch – điện ảnh của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như: "Dưới bóng cây hạnh phúc", "Đừng làm mẹ cáu", "Đừng nói khi yêu", "Trạm cứu hộ trái tim"...

(Ảnh: Tư liệu, VTV, FBNV)

