Con gái tôi lấy chồng 2 năm vẫn không chịu dùng tiền chồng đưa, lúc tôi biết sự thật mới thấy lo

| Tâm sự

Tôi tưởng hai vợ chồng nó có chuyện.

Con gái tôi lấy chồng được hơn 2 năm. Chồng nó làm kinh doanh, thu nhập khá nên từ ngày cưới, tháng nào cậu ấy cũng chuyển cho vợ một khoản tiền để chi tiêu trong nhà và dùng cho bản thân. Tôi không biết chính xác bao nhiêu, chỉ biết con gái chưa bao giờ than thiếu tiền.

Điều lạ là mỗi lần tôi hỏi cuộc sống có ổn không, nó đều bảo ổn, nhưng nhìn cách nó ăn mặc, mua sắm, tôi lại thấy chẳng giống một người đang được chồng cho tiền.

Con gái vẫn đi chiếc xe cũ từ thời còn độc thân. Quần áo cũng chẳng mua nhiều. Hai vợ chồng đi ăn ngoài không ít nhưng phần lớn đều là chồng trả. Có lần tôi đưa nó 5 triệu bảo mua vài bộ đồ mới, nó còn nói để dành làm việc khác.

Tôi từng nghĩ con bé quá tiết kiệm.

Có lần tôi còn nói thẳng, lấy chồng có điều kiện thì cũng nên biết hưởng một chút, đừng lúc nào cũng tính từng đồng. Nó chỉ cười, bảo tiền chồng đưa thì nó cứ để đó.

Tôi nghe vậy càng không hiểu. Mãi đến tháng trước, tôi mới biết.

Con gái tôi lấy chồng 2 năm vẫn không chịu dùng tiền chồng đưa, đến lúc tôi biết sự thật mới thấy lo cho nó - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm ấy con gái gọi tôi sang nhà. Nó bảo muốn cho tôi xem một thứ nhưng dặn đừng nói với chồng nó rằng tôi đã biết.

Tôi tưởng hai vợ chồng nó có chuyện.

Nó mở ứng dụng ngân hàng, cho tôi xem một tài khoản tiết kiệm riêng. Số tiền trong đó khiến tôi giật mình: gần 600 triệu đồng.

Tôi hỏi tiền ở đâu ra. Nó bảo đó là phần tiền chồng vẫn chuyển cho nó hàng tháng nhưng nó chưa dùng đến.

Hóa ra ngay từ khi cưới, con gái đã thống nhất với chồng rằng tiền chồng đưa để chi tiêu thì cứ giữ lại phần nào không cần thiết. Hai vợ chồng vẫn có tài khoản chung cho tiền nhà, tiền ăn và các khoản cố định. Khoản riêng ấy, chồng không yêu cầu nó phải tiêu hết.

Tôi hỏi vậy giữ nhiều tiền như thế để làm gì. Lúc này con bé mới kể điều khiến tôi bất ngờ nhất.

Trước khi cưới, chồng nó từng có một lần làm ăn thất bại. Bố mẹ phải bán một mảnh đất để trả nợ. Sau chuyện đó, con gái tôi có 1 sự đề phòng nhất định.

Tôi hỏi tại sao không nói thẳng với chồng.

Nó bảo anh biết mình tiết kiệm, nhưng không biết chính xác đã được bao nhiêu. Nó muốn đến khi đủ tiền sẽ cùng chồng mua một căn nhà nhỏ để cả hai có tài sản riêng, thay vì cứ phụ thuộc vào việc kinh doanh lúc được lúc mất.

Tôi nghe xong vừa bất ngờ vừa thấy thương. Nhưng liệu sau này chồng nó biết có hiểu rằng nó giấu quỹ đen không?

Làm vợ thì nên minh bạch đến đâu? Có một khoản tiền riêng để phòng thân là khôn ngoan hay sẽ vô tình tạo khoảng cách giữa hai vợ chồng? Tôi thật sự cũng không biết khuyên con thế nào!

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Vỹ Đình
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