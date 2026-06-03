Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khoe ảnh lúc nhỏ giống hệt bố

Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, ở tuổi 30 sở hữu nhan sắc gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu, sang trọng.

Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khoe ảnh lúc nhỏ vô cùng đáng yêu khiến ai cũng thích thú. Trong ảnh, lúc nhỏ, cô mặc váy tím vai phồng điệu đà và đeo bờm gắn hình công chúa Jasmine trong phim hoạt hình Aladdin. Điều đặc biệt nhất là gương mặt và thần thái của Tiên Nguyễn có nhiều nét giống người bố tỷ phú.

Tiên Nguyễn từ trước đến nay được yêu mến không chỉ được biết đến là con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn – người được mệnh danh là "vua hàng hiệu" tại Việt Nam, cô còn gây chú ý bởi hình ảnh một nữ doanh nhân trẻ năng động, có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Với nền tảng giáo dục quốc tế cùng sự đào tạo bài bản từ gia đình, cô đang từng bước khẳng định vị trí riêng trong hệ sinh thái kinh doanh của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).

Hình ảnh lúc nhỏ được Tiên Nguyễn chia sẻ trên mạng xã hội nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Tiên Nguyễn tên đầy đủ là Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên. Ngay từ nhỏ, cô đã được tiếp cận với môi trường giáo dục hiện đại và có cơ hội trải nghiệm hoạt động kinh doanh của gia đình. Sau khi tốt nghiệp Đại học RMIT tại TP.HCM, Tiên Nguyễn tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ ngành Quản trị Hàng không tại London, Anh.

Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng phong cách thời trang thời thượng, Tiên Nguyễn từng được cộng đồng mạng biết đến như một "rich kid" đình đám. Tuy nhiên, thay vì chỉ gắn với hình ảnh cuộc sống xa hoa, cô dần chứng minh năng lực trong lĩnh vực kinh doanh. Theo nhiều nguồn thông tin, Tiên Nguyễn hiện đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm một đơn vị thành viên, đồng thời tham gia phát triển mảng thời trang cao cấp của tập đoàn gia đình.

Tiên Nguyễn và người bố tỷ phú của cô.

Trong công việc, Tiên Nguyễn thường xuyên tham gia các hoạt động mua hàng quốc tế, làm việc với các thương hiệu thời trang xa xỉ và nghiên cứu xu hướng tiêu dùng nhằm đưa các nhãn hàng phù hợp về thị trường Việt Nam. Cô cũng góp mặt tại nhiều tuần lễ thời trang danh tiếng trên thế giới như Milan Fashion Week hay các sự kiện của những nhà mốt hàng đầu.

Những năm gần đây, Tiên Nguyễn được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của thế hệ kế nghiệp trong giới doanh nhân Việt Nam. Không chỉ xuất hiện tại các sự kiện thời trang với tư cách khách mời, cô còn là người trực tiếp tham gia tổ chức, vận hành và phát triển hoạt động kinh doanh của các thương hiệu xa xỉ tại Việt Nam.

Bên cạnh công việc, Tiên Nguyễn còn sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Những hình ảnh về cuộc sống, thời trang và các chuyến công tác quốc tế của cô luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tuy nhiên, khác với hình ảnh "rich kid" thường thấy, Tiên Nguyễn ngày càng cho thấy sự trưởng thành và chuyên nghiệp khi tập trung xây dựng sự nghiệp riêng trong lĩnh vực kinh doanh thời trang cao cấp.

Nhan sắc xinh đẹp của Tiên Nguyễn.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, sở hữu nhiều lợi thế nhưng cũng đối mặt với không ít áp lực kế thừa, Tiên Nguyễn đang từng bước khẳng định bản thân bằng năng lực và dấu ấn riêng. Hành trình của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được xem là minh chứng cho thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam vừa hội nhập quốc tế vừa tiếp nối giá trị gia đình để phát triển những lĩnh vực kinh doanh giàu tiềm năng trong tương lai.

Cô dâu Tiên Nguyễn xinh như công chúa, diện váy cưới sang trọng, tinh tế GĐXH - Vào tối 12/12, Tiên Nguyễn tiếp tục tổ chức lễ cưới lần hai tại Đà Nẵng sau đám cưới hoành tráng tại TP.HCM. Cô dâu mặc chiếc váy cưới trắng bồng bềnh như công chúa của nhà mốt Miss Sohee.



