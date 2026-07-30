Con gái Quyền Linh gây chú ý ở New York

Thứ năm, 15:53 30/07/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Lọ Lem Mai Thảo Linh gây chú ý với gu thời trang ấn tượng, loạt túi xách xa xỉ tại New York. Cô nàng thể hiện vẻ đẹp và sự tự tin trong từng outfit tại chuyến du lịch cùng gia đình.

Con gái Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại New York - Ảnh 1.

"Lọ Lem" Mai Thảo Linh vừa chia sẻ loạt ảnh dạo phố New York, trong chuyến đi Mỹ cùng gia đình hồi tháng 6. Con gái lớn nhà MC Quyền Linh chọn trang phục tôn vóc dáng.

Con gái Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại New York - Ảnh 2.

Lọ Lem thử nghiệm cách phối đồ mới lạ với đầm trễ vai chấm bi kết hợp boots da cá tính. Mẫu đầm của một local brand Việt Nam, giúp người đẹp 20 tuổi tôn chân thon.

Con gái Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại New York - Ảnh 3.

 Set đồ được Lọ Lem hoàn thiện với chiếc túi Lady Dior màu đen cỡ nhỏ, được hot girl tậu khoảng hai năm trước. Ở thời điểm con gái Quyền Linh sắm về tủ, túi có giá 100 triệu đồng.

Con gái Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại New York - Ảnh 4.

Khi diện trang phục tạo dáng trên đường phố, Lọ Lem nhận được nhiều lời khen: "Lọ Lem đúng như cái tên, kiểu bước từ truyện cổ tích ra"; "Lem nay mặc đồ cá tính, ra dáng fashionista quá. Xin infor mua váy"...

Con gái Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại New York - Ảnh 5.

Lọ Lem và mẹ trên đường phố New York.

Con gái Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại New York - Ảnh 6.

Ở một outfit khác, Lọ Lem diện set đồ gồm áo khoác len đỏ và quần jeans ống loe giúp tôn đôi chân dài. Người đẹp mix loạt phụ kiện màu trắng tạo điểm nhấn.

Con gái Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại New York - Ảnh 7.

Nổi bật trên set đồ của Lọ Lem là chiếc túi xách Chanel Classic Flap Bag màu trắng, được hot girl sử dụng vài lần gần đây. Mẫu túi hiện có giá khoảng 250 triệu đồng và không ngừng tăng giá theo thời gian. Đây được xem là một trong những chiếc túi biểu tượng của Chanel.

Con gái Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại New York - Ảnh 8.

Lọ Lem tên thật Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái đầu của nghệ sĩ Quyền Linh với doanh nhân Dạ Thảo. Cô đang theo học ngành Kinh doanh tại Đại học RMIT. Dù nổi tiếng với kênh TikTok gần hai triệu lượt theo dõi và tài khoản Instagram hơn 700.000 lượt theo dõi, cô chưa có ý định tham gia showbiz.

 

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