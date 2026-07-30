Con gái Quyền Linh gây chú ý ở New York

Nổi bật trên set đồ của Lọ Lem là chiếc túi xách Chanel Classic Flap Bag màu trắng, được hot girl sử dụng vài lần gần đây. Mẫu túi hiện có giá khoảng 250 triệu đồng và không ngừng tăng giá theo thời gian. Đây được xem là một trong những chiếc túi biểu tượng của Chanel.