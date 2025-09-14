Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản
GĐXH - Có những cặp con giáp khi kết hợp sẽ tạo thành bộ đôi ăn ý, hỗ trợ nhau thăng tiến. Nhưng cũng có những cặp con giáp càng hợp tác càng dễ nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí dẫn tới thất bại, nợ nần.
Trong kinh doanh, việc lựa chọn đối tác phù hợp quyết định phần lớn thành bại. Cùng xem đâu là những con giáp không hợp làm ăn chung để tránh rơi vào cảnh "tiền mất, tình tan".
Tý và Mão: Cặp con giáp quá nhạy cảm, dễ bỏ lỡ cơ hội
Người tuổi Tý và tuổi Mão đều thuộc nhóm con giáp nhạy cảm, dễ lo lắng và thiếu quyết đoán.
Khi cùng hợp tác làm ăn, cả hai thường lưỡng lự trước những lựa chọn quan trọng, từ đó bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển.
Ngoài ra, tính cách dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực khiến họ khó duy trì bầu không khí làm việc tích cực.
Chính vì thế, nếu Tý và Mão làm ăn chung thì cần học cách kiên định, vượt qua nỗi sợ thất bại để tránh việc hợp tác nhanh chóng tan vỡ.
Dần và Thân: Cặp con giáp dễ tranh giành quyền lực, khó chung đường
Cả tuổi Dần và tuổi Thân đều có tham vọng lãnh đạo rất lớn.
Người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán và thích làm chủ, trong khi người tuổi Thân thông minh, linh hoạt và có khả năng thích ứng nhanh.
Sự khác biệt này dễ dẫn đến tranh chấp quyền lực và bất đồng quan điểm.
Nếu không biết nhường nhịn, mối quan hệ hợp tác giữa hai con giáp này có thể rơi vào căng thẳng, thậm chí kiện tụng.
Vì vậy, Dần và Thân thường không phải là đối tác lý tưởng trong kinh doanh.
Tỵ và Hợi: Cặp con giáp khác biệt giá trị sống, khó tìm tiếng nói chung
Tuổi Tỵ nổi tiếng khôn ngoan, thận trọng và giỏi quản lý tiền bạc, trong khi tuổi Hợi lại thoải mái, dễ tính và ít đặt nặng chuyện lợi nhuận.
Chính sự khác biệt về giá trị và quan điểm sống khiến họ khó tìm được tiếng nói chung khi làm ăn.
Nếu cùng hợp tác, Tỵ thường cho rằng Hợi quá dễ dãi, còn Hợi lại thấy Tỵ quá tính toán.
Điều này có thể dẫn đến mâu thuẫn kéo dài, cản trở sự phát triển chung của cả hai.
Tuất và Thìn: Cặp con giáp một bên mạo hiểm, một bên bảo thủ
Người tuổi Thìn thường tự tin, quyết đoán và dám mạo hiểm để tìm kiếm cơ hội lớn. Ngược lại, người tuổi Tuất lại thiên về sự an toàn, ổn định và khá bảo thủ.
Khi cùng hợp tác, hai con giáp này thường đưa ra quyết định thiếu nhất quán, dẫn đến nhiều xung đột.
Nếu không dung hòa được, mối quan hệ hợp tác này khó có thể lâu bền, dù trong ngắn hạn hay dài hạn.
Ngọ và Sửu: Cặp con giáp giao tiếp kém, dễ hiểu lầm
Tuổi Ngọ vốn nhiệt tình, sôi nổi và luôn muốn bày tỏ quan điểm. Trong khi đó, tuổi Sửu lại điềm tĩnh, trầm lặng và không giỏi ăn nói.
Chính sự khác biệt này khiến họ khó đạt được sự đồng thuận khi cùng giải quyết công việc.
Khi làm ăn chung, những hiểu lầm vì thiếu giao tiếp cởi mở dễ xảy ra, khiến mối quan hệ hợp tác bị rạn nứt.
Nếu muốn hợp tác thành công, Ngọ và Sửu cần tăng cường trao đổi thẳng thắn, tránh để sự im lặng biến thành khoảng cách.
Những cặp con giáp đại kỵ hợp tác
Không phải cặp con giáp nào cũng có thể trở thành đối tác ăn ý trong công việc. Tý – Mão, Dần – Thân, Tỵ – Hợi, Tuất – Thìn, Ngọ – Sửu là những bộ đôi con giáp thường khó hợp tác làm ăn vì sự khác biệt quá lớn về tính cách và quan điểm sống.
Muốn kinh doanh thành công, mỗi người không chỉ cần nắm rõ ưu – nhược điểm của bản thân mà còn phải khéo léo lựa chọn bạn đồng hành phù hợp.
Hợp tác đúng người sẽ giúp sự nghiệp thăng hoa, còn hợp tác sai người dễ khiến công sức "đổ sông đổ biển".
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Từ ngày 1/10 tới, không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, trước ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Tháng sinh Âm lịch đẹp như hoa mùa xuân, mang lại phúc khí và trường thọĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Trong tử vi, tháng sinh Âm lịch không chỉ là dấu mốc mở ra một đời người mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.
Hướng dẫn chi tiết cách mở, sử dụng tài khoản giao thông để qua trạm thu phíĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Làm thế nào để chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông nhanh, thuận lợi? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan mời bạn đọc tham khảo.
Xôn xao 'thư kêu cứu' của bé trai Hà Nội sống cùng mẹ kế: Bà nội lên tiếngĐời sống - 21 giờ trước
"Bức tâm thư" của bé trai ở Hà Nội kể về cuộc sống chung với mẹ kế đang khiến dư luận dậy sóng.
4 con giáp giỏi giữ tiền, càng già càng giàuĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp đặc biệt giỏi giữ tiền, biết tiết kiệm và chuẩn bị cho tương lai. Đến lúc đối diện biến cố, bạn mới thấy thật quý giá khi bên cạnh mình có những người này.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ dài 9 ngày?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán cụ thể sẽ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo, đảm bảo 5 ngày nghỉ cho người lao động nói chung, không tính cuối tuần.
Ngày sinh Âm lịch của người chăm chỉ tích cóp của cảiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Người sinh ngày Âm lịch này chăm chỉ làm việc, tích cóp ngay từ khi bước chân vào công việc để có thể tận hưởng tuổi già sung túc.
Những con giáp hay hứa suông, nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêuĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Một số con giáp thường rơi vào tình trạng hứa nhưng không giữ lời, dễ khiến người khác mất lòng tin vì khoảng cách quá lớn giữa lời nói và hành động.
Vụ người phụ nữ dân tộc bị 'ép' trả 2,5 triệu tiền taxi: Hé lộ danh tính tài xếĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 12/9, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế trong vụ người phụ nữ bị "ép" nộp 2,5 triệu tiền taxi là Nguyễn Trường Giang (ở Hùng Cường, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cũ).
Vụ người phụ nữ đồng bào dân tộc bị 'ép' trả 2,5 triệu tiền taxi: Lái xe taxi đến nhà trả lại tiềnĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 12/9, bà Bùi Thị Ly (quê tại xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ) - người bị lái xe taxi thu 2,5 triệu đồng cho quãng đường từ bến xe Mỹ Đình về Phú Thọ cho biết, tài xế taxi đã đến gặp gia đình bà và trả lại tiền...
Những con giáp hay hứa suông, nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêuĐời sống
GĐXH - Một số con giáp thường rơi vào tình trạng hứa nhưng không giữ lời, dễ khiến người khác mất lòng tin vì khoảng cách quá lớn giữa lời nói và hành động.