Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản

Chủ nhật, 19:03 14/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Có những cặp con giáp khi kết hợp sẽ tạo thành bộ đôi ăn ý, hỗ trợ nhau thăng tiến. Nhưng cũng có những cặp con giáp càng hợp tác càng dễ nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí dẫn tới thất bại, nợ nần.

Trong kinh doanh, việc lựa chọn đối tác phù hợp quyết định phần lớn thành bại. Cùng xem đâu là những con giáp không hợp làm ăn chung để tránh rơi vào cảnh "tiền mất, tình tan".

Tý và Mão: Cặp con giáp quá nhạy cảm, dễ bỏ lỡ cơ hội

Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản - Ảnh 1.

Khi cùng hợp tác làm ăn, Tý và Mão thường lưỡng lự trước những lựa chọn quan trọng, từ đó bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển. Ảnh minh họa

Người tuổi Tý và tuổi Mão đều thuộc nhóm con giáp nhạy cảm, dễ lo lắng và thiếu quyết đoán.

Khi cùng hợp tác làm ăn, cả hai thường lưỡng lự trước những lựa chọn quan trọng, từ đó bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển.

Ngoài ra, tính cách dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực khiến họ khó duy trì bầu không khí làm việc tích cực.

Chính vì thế, nếu Tý và Mão làm ăn chung thì cần học cách kiên định, vượt qua nỗi sợ thất bại để tránh việc hợp tác nhanh chóng tan vỡ.

Dần và Thân: Cặp con giáp dễ tranh giành quyền lực, khó chung đường

Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản - Ảnh 2.

Dần và Thân thường không phải là đối tác lý tưởng trong kinh doanh. Ảnh minh họa

Cả tuổi Dần và tuổi Thân đều có tham vọng lãnh đạo rất lớn.

Người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán và thích làm chủ, trong khi người tuổi Thân thông minh, linh hoạt và có khả năng thích ứng nhanh.

Sự khác biệt này dễ dẫn đến tranh chấp quyền lực và bất đồng quan điểm. 

Nếu không biết nhường nhịn, mối quan hệ hợp tác giữa hai con giáp này có thể rơi vào căng thẳng, thậm chí kiện tụng.

Vì vậy, Dần và Thân thường không phải là đối tác lý tưởng trong kinh doanh.

Tỵ và Hợi: Cặp con giáp khác biệt giá trị sống, khó tìm tiếng nói chung

Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản - Ảnh 3.

Nếu cùng hợp tác, Tỵ thường cho rằng Hợi quá dễ dãi, còn Hợi lại thấy Tỵ quá tính toán. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ nổi tiếng khôn ngoan, thận trọng và giỏi quản lý tiền bạc, trong khi tuổi Hợi lại thoải mái, dễ tính và ít đặt nặng chuyện lợi nhuận.

Chính sự khác biệt về giá trị và quan điểm sống khiến họ khó tìm được tiếng nói chung khi làm ăn.

Nếu cùng hợp tác, Tỵ thường cho rằng Hợi quá dễ dãi, còn Hợi lại thấy Tỵ quá tính toán.

Điều này có thể dẫn đến mâu thuẫn kéo dài, cản trở sự phát triển chung của cả hai.

Tuất và Thìn: Cặp con giáp một bên mạo hiểm, một bên bảo thủ

Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản - Ảnh 4.

Khi cùng hợp tác, Tuất và Thìn thường đưa ra quyết định thiếu nhất quán, dẫn đến nhiều xung đột. Ảnh minh họa

Người tuổi Thìn thường tự tin, quyết đoán và dám mạo hiểm để tìm kiếm cơ hội lớn. Ngược lại, người tuổi Tuất lại thiên về sự an toàn, ổn định và khá bảo thủ.

Khi cùng hợp tác, hai con giáp này thường đưa ra quyết định thiếu nhất quán, dẫn đến nhiều xung đột.

Nếu không dung hòa được, mối quan hệ hợp tác này khó có thể lâu bền, dù trong ngắn hạn hay dài hạn.

Ngọ và Sửu: Cặp con giáp giao tiếp kém, dễ hiểu lầm

Những cặp con giáp không nên làm ăn chung, càng chung vốn càng dễ phá sản - Ảnh 5.

Nếu muốn hợp tác thành công, Ngọ và Sửu cần tăng cường trao đổi thẳng thắn. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ vốn nhiệt tình, sôi nổi và luôn muốn bày tỏ quan điểm. Trong khi đó, tuổi Sửu lại điềm tĩnh, trầm lặng và không giỏi ăn nói.

Chính sự khác biệt này khiến họ khó đạt được sự đồng thuận khi cùng giải quyết công việc.

Khi làm ăn chung, những hiểu lầm vì thiếu giao tiếp cởi mở dễ xảy ra, khiến mối quan hệ hợp tác bị rạn nứt.

Nếu muốn hợp tác thành công, Ngọ và Sửu cần tăng cường trao đổi thẳng thắn, tránh để sự im lặng biến thành khoảng cách.

Những cặp con giáp đại kỵ hợp tác

Không phải cặp con giáp nào cũng có thể trở thành đối tác ăn ý trong công việc. Tý – Mão, Dần – Thân, Tỵ – Hợi, Tuất – Thìn, Ngọ – Sửu là những bộ đôi con giáp thường khó hợp tác làm ăn vì sự khác biệt quá lớn về tính cách và quan điểm sống.

Muốn kinh doanh thành công, mỗi người không chỉ cần nắm rõ ưu – nhược điểm của bản thân mà còn phải khéo léo lựa chọn bạn đồng hành phù hợp.

Hợp tác đúng người sẽ giúp sự nghiệp thăng hoa, còn hợp tác sai người dễ khiến công sức "đổ sông đổ biển".

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Con giáp sống quá nguyên tắc: Khi kỷ luật biến thành rào cản trong cuộc sốngCon giáp sống quá nguyên tắc: Khi kỷ luật biến thành rào cản trong cuộc sống

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người nổi tiếng vì sự chỉn chu, nguyên tắc và kỷ luật. Họ coi việc sống theo khuôn khổ như một kim chỉ nam để hoàn thiện bản thân.

Bách Hợp (t/h)
