Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Con giáp đanh đá: Càng tranh luận càng lấn át đối phương

Thứ sáu, 19:04 26/09/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi nữ nổi tiếng bởi tính cách mạnh mẽ, đanh hanh và không dễ bị bắt nạt.

Họ thông minh, quyết đoán và đôi khi có phần gay gắt, khiến nhiều người vừa nể phục vừa dè chừng. Cùng tìm hiểu xem đâu là những con giáp đanh đá thường xuyên chiếm ưu thế trong mọi tình huống.

Con giáp Tý: Thông minh và khó bị qua mặt

Con giáp đanh đá: Càng tranh luận càng lấn át đối phương - Ảnh 1.

Trong đời sống thường ngày, phụ nữ tuổi Tý không bao giờ chịu thua thiệt. Ảnh minh họa

Phụ nữ tuổi Tý vốn nhanh nhạy, tinh tế và có khả năng nắm bắt tâm lý người khác cực kỳ chuẩn xác. Mọi hành động, lời nói của bạn gần như khó qua mắt được họ.

Đặc biệt, con gái tuổi Tý luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng bước đi, nhờ vậy họ thường giành phần chủ động trong bất kỳ cuộc tranh luận nào.

Trong đời sống thường ngày, phụ nữ tuổi Tý không bao giờ chịu thua thiệt.

Chính sự sắc sảo cùng cá tính có phần đanh đá khiến họ dễ dàng lấn át đối phương để giữ vững ưu thế cho mình.

Con giáp Dần: Mạnh mẽ và không ngại đối đầu

Con giáp đanh đá: Càng tranh luận càng lấn át đối phương - Ảnh 2.

Khi cần, phụ nữ tuổi Dần sẵn sàng tranh luận đến cùng để bảo vệ quan điểm. Ảnh minh họa

Nữ tuổi Dần sinh ra đã có tính cách cứng rắn, đầy tự tin. Dù trong tình yêu, công việc hay các mối quan hệ xã hội, họ luôn muốn giữ vị trí dẫn đầu.

Tham vọng lớn cùng ý chí kiên định khiến họ trở thành mẫu phụ nữ khó khuất phục.

Khi cần, phụ nữ tuổi Dần sẵn sàng tranh luận đến cùng để bảo vệ quan điểm.

Chính sự quyết liệt và thẳng thắn này khiến nhiều người khâm phục, nhưng cũng không ít người e ngại trước tính cách đanh đá và gay gắt của họ.

Con giáp Ngọ: Cá tính mạnh, sẵn sàng "đứng mũi chịu sào"

Con giáp đanh đá: Càng tranh luận càng lấn át đối phương - Ảnh 3.

Khi quyền lợi của mình bị đụng chạm, con gái tuổi Ngọ trở nên vô cùng chanh chua và quyết liệt. Ảnh minh họa

Phụ nữ tuổi Ngọ nổi bật với sự thông minh, sắc sảo và khả năng phân tích tình huống nhanh gọn.

Họ yêu thích tự do, phóng khoáng và không chấp nhận bị gò bó trong bất kỳ khuôn khổ nào.

Khi quyền lợi của mình bị đụng chạm, con gái tuổi Ngọ trở nên vô cùng chanh chua và quyết liệt.

Ngoài ra, họ cũng có tinh thần nghĩa hiệp, sẵn sàng bênh vực kẻ yếu. Chính trong những lúc này, tính cách đanh đá, thẳng thắn của tuổi Ngọ lại càng bộc lộ rõ rệt, khiến nhiều người vừa nể vừa "ngán ngẩm".

Những con giáp đanh đá, cá tính mạnh

Dù mang tiếng là con giáp đanh đá, nhưng những cô nàng tuổi Tý, tuổi Dần hay tuổi Ngọ lại chính là những người phụ nữ bản lĩnh, thông minh và kiên cường.

Họ không ngại đối đầu, dám nói thẳng và luôn bảo vệ quan điểm cũng như quyền lợi của mình.

Tuy đôi lúc sự gay gắt khiến người khác e dè, nhưng chính nét cá tính này lại giúp họ trở nên nổi bật, thu hút và dễ dàng gặt hái thành công trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Nếu biết tiết chế, sự "đanh đá" ấy sẽ trở thành điểm mạnh giúp họ vừa giữ vững lập trường, vừa được người khác nể trọng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Top con giáp nữ "ế bằng thực lực" vì quá nguyên tắc trong tình yêuTop con giáp nữ 'ế bằng thực lực' vì quá nguyên tắc trong tình yêu

GĐXH - Trong tình yêu, sự nhường nhịn đôi khi là chất keo gắn kết để mối quan hệ trở nên bền chặt. Thế nhưng, có những con giáp nữ lại đặt ra nguyên tắc quá cao, không chịu lùi bước dù chỉ một lần.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tháng sinh Âm lịch của người sẽ đổi đời ngoạn mục, càng chăm chỉ càng phát tài

Tháng sinh Âm lịch của người sẽ đổi đời ngoạn mục, càng chăm chỉ càng phát tài

Dạy trẻ 'đánh chừa': Thói quen gieo mầm tính đổ lỗi

Dạy trẻ 'đánh chừa': Thói quen gieo mầm tính đổ lỗi

Thói quen truyền cảm hứng của những người phụ nữ bản lĩnh

Thói quen truyền cảm hứng của những người phụ nữ bản lĩnh

Công thức của người Do Thái để vực dậy khi cuộc đời bế tắc

Công thức của người Do Thái để vực dậy khi cuộc đời bế tắc

Top con giáp bướng bỉnh: Một khi đã quyết thì khó ai lay chuyển

Top con giáp bướng bỉnh: Một khi đã quyết thì khó ai lay chuyển

Cùng chuyên mục

Vào cua tốc độ cao, xe đầu kéo hất văng xe máy khiến 1 người tử vong ở Thái Nguyên

Vào cua tốc độ cao, xe đầu kéo hất văng xe máy khiến 1 người tử vong ở Thái Nguyên

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dù đi qua khúc cua thế nhưng xe đầu kéo vẫn không giảm tốc độ khiến phần đuôi phía sau trượt dài trên đường hất văng người đi xe máy. Vụ tai nạn xảy ra tại xã Phú Xuyên (tỉnh Thái Nguyên) khiến 1 người tử vong.

Sau phản ánh, bãi rác tự phát ở Từ Liêm đã đổi khác nhưng dấu vết thực phẩm vẫn còn

Sau phản ánh, bãi rác tự phát ở Từ Liêm đã đổi khác nhưng dấu vết thực phẩm vẫn còn

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Bãi rác tự phát trên đường Vũ Quỳnh, phường Từ Liêm, Hà Nội đã được dọn sạch, quây rào tôn và lắp camera, nhưng vẫn còn nhiều ống thực phẩm bảo vệ sức khỏe vương vãi.

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát

Đời sống - 5 giờ trước

Hệ thống camera AI trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội) cho thấy hiệu quả bước đầu khi các phương tiện chấp hành nghiêm tín hiệu đèn đỏ, không còn cảnh vượt ẩu như trước.

Phóng như 'bay' khi trời mưa, ô tô con mất lái tông tử vong người đi xe máy

Phóng như 'bay' khi trời mưa, ô tô con mất lái tông tử vong người đi xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Dù trời mưa, đường trơn, thế nhưng xe ô tô con vẫn di chuyển với tốc độ cao sau đó bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi va chạm với xe máy đang đi tới. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ giỏi giang, tháo vát

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ giỏi giang, tháo vát

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 4 tháng Âm lịch được cho là mang lại nhiều may mắn, giúp phụ nữ thông minh, giỏi giang, có cuộc sống sung túc, viên mãn.

Tất tần tật các thông tin về nghĩa vụ quân sự 2026, đối tượng nhập ngũ nên biết các quy định mới nhất

Tất tần tật các thông tin về nghĩa vụ quân sự 2026, đối tượng nhập ngũ nên biết các quy định mới nhất

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Đối tượng nhập ngũ cần lưu ý gì khi thực hiện nghĩa vụ quân sự? Dưới đây là các thông tin cụ thể theo quy định mới nhất, người tham gia nghĩa vụ quân sự nên biết.

Điểm mặt 3 con giáp tốt bụng, càng tiếp xúc càng thấy ấm lòng

Điểm mặt 3 con giáp tốt bụng, càng tiếp xúc càng thấy ấm lòng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, có ba con giáp sinh ra đã mang trong mình trái tim nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác và sẵn sàng thiệt thòi để mang lại niềm vui cho mọi người.

Hà Nội: Nam sinh đột quỵ tại trường được CSGT mở đường đưa đi cấp cứu

Hà Nội: Nam sinh đột quỵ tại trường được CSGT mở đường đưa đi cấp cứu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Quá trình tuần tra trên tuyến Quốc lộ 6 (TP Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 10 đã kịp thời mở đường, hỗ trợ cho xe ô tô chở nam sinh viên bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu.

Tháng sinh Âm lịch của người mạnh mẽ

Tháng sinh Âm lịch của người mạnh mẽ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những người sinh vào tháng Âm lịch này dù ở trong hoàn cảnh khó khăn vẫn giữ được bản lĩnh kiên cường, vươn lên gặt hái thành công và xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.

Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân tham gia nghĩa vụ quân sự thời gian phục vụ là 24 tháng và có thể kéo dài không quá 06 tháng nếu thuộc các trường hợp được quy định.

Xem nhiều

Điểm mặt 3 con giáp tốt bụng, càng tiếp xúc càng thấy ấm lòng

Điểm mặt 3 con giáp tốt bụng, càng tiếp xúc càng thấy ấm lòng

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, có ba con giáp sinh ra đã mang trong mình trái tim nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác và sẵn sàng thiệt thòi để mang lại niềm vui cho mọi người.

Tháng sinh Âm lịch của người mạnh mẽ

Tháng sinh Âm lịch của người mạnh mẽ

Đời sống
Con giáp bứt phá tài lộc vào mùa đông 2025, tiền bạc rủng rỉnh nhờ quý nhân giúp sức

Con giáp bứt phá tài lộc vào mùa đông 2025, tiền bạc rủng rỉnh nhờ quý nhân giúp sức

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ giỏi giang, tháo vát

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ giỏi giang, tháo vát

Đời sống
Mỹ phẩm ngoại vừa biến mất, nghìn ống thực phẩm bổ sung lại 'phủ đỏ' bãi rác tự phát ở Từ Liêm

Mỹ phẩm ngoại vừa biến mất, nghìn ống thực phẩm bổ sung lại 'phủ đỏ' bãi rác tự phát ở Từ Liêm

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top