4 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ năm 2026
GĐXH - Tăng lương tối thiểu vùng, lương nhà giáo được xếp cao nhất, những thay đổi quan trọng về các chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp… là những chính sách mới có hiệu lực từ năm 2026.
Luật Nhà giáo sẽ xếp lương cao nhất cho nhà giáo
Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo 2025, trong đó có những chính sách hỗ trợ và đãi ngộ nổi bật dành cho giáo viên.
Cụ thể, lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp khác theo tính chất công việc, theo vùng theo quy định của pháp luật.
Nhà giáo cấp học mầm non; nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; nhà giáo ở một số ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo làm việc trong điều kiện bình thường.
Tiền lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.
Nhà giáo công tác ở ngành, nghề có chế độ đặc thù thì được hưởng chế độ đặc thù theo quy định của pháp luật và chỉ được hưởng ở một mức cao nhất nếu chính sách đó trùng với chính sách dành cho nhà giáo.
Theo đó, từ ngày 1/1/2026, lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.
Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, chính sách này có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.
Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau: Vùng I: tăng 350.000 đồng, từ 4.960.000 đồng/tháng lên 5.310.000 đồng/tháng; Vùng II: tăng 320.000 đồng, từ 4.410.000 đồng/tháng lên 4.730.000 đồng/tháng; Vùng III: tăng 280.000 đồng từ 3.860 đồng/tháng lên 4.140.000 đồng/tháng; Vùng IV: tăng 250.000 đồng từ 3.450.000 đồng/tháng lên 3.700.000 đồng/tháng.
Bên cạnh đó, mức lương tối thiểu theo giờ tại Vùng I cũng tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ; Vùng II tăng từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ; Vùng III tăng từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ; và Vùng IV tăng từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.
Như vậy, mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP.
Những thay đổi quan trọng về các chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026
Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm 2025 có hiệu lực, trong đó có những thay đổi lớn trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động như: Việc rút ngắn thời gian giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời điểm hưởng được tính từ ngày làm việc thứ 11 kể từ khi người lao động nộp đủ hồ sơ, thay vì ngày thứ 16 như trước đây.
Cũng theo Luật Việc làm 2025, thống nhất mức trần hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức hưởng hằng tháng vẫn bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp như Luật Việc làm năm 2013, nhưng mức tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo tháng do Chính phủ công bố.
Ngoài việc hỗ trợ học phí, người lao động tham gia khóa đào tạo sẽ được bổ sung hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học.
Luật cũng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động, đồng thời quy định chặt chẽ hơn các trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, góp phần sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm và bảo đảm an sinh xã hội...
Thu nhập 17 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ có hiệu lực, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách thuế.
Luật sửa đổi cũng quy định các nội dung liên quan đến thu nhập từ kinh doanh từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú sẽ được áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2026, tức là từ ngày 1/1/2026.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của luật sửa đổi này là việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc.
Theo quy định mới, mức giảm trừ đối với người nộp thuế tăng từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng/tháng, tương đương 186 triệu/năm và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 4 triệu lên 6,2 triệu/tháng.
Với mức giảm trừ gia cảnh mới, cá nhân không có người phụ thuộc có thu nhập 17 triệu/tháng (sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc) sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân kể từ năm 2026.
Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi cũng mở rộng các khoản được giảm trừ, bao gồm các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc.
Các khoản chi này phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về hóa đơn, chứng từ theo quy định và không được chi trả từ các nguồn khác.
