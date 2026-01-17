Con giáp may mắn nhất năm Bính Ngọ 2026: Ai đứng đầu bảng vận đỏ?
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là một năm nhiều biến động với vận trình của 12 con giáp.
Dưới tác động mạnh mẽ của hành Hỏa, vận may trong năm nay không phân bổ đồng đều, có con giáp vươn lên mạnh mẽ, nhưng cũng có con giáp buộc phải học cách thích nghi, thận trọng và kiên nhẫn hơn để vượt qua thử thách.
Theo chuyên gia phong thủy Jill Lander, năm Bính Ngọ mang nguồn năng lượng Hỏa dồi dào, thúc đẩy hành động, đổi mới và khát vọng bứt phá. Những lĩnh vực liên quan đến Hỏa như công nghệ, Internet, điện tử, quảng cáo, làm đẹp, ẩm thực và nhà hàng được dự báo sẽ phát triển mạnh.
Ngược lại, các ngành gắn với hành Mộc như giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật, nông nghiệp và dịch vụ xã hội có thể đối mặt với không ít áp lực.
Xét trên phương diện con giáp, vận may trong năm 2026 có sự phân hóa rõ rệt. Dưới đây là bảng xếp hạng mức độ may mắn của 12 con giáp, được tổng hợp từ phân tích phong thủy đăng tải trên South China Morning Post.
Con giáp Sửu: Con giáp may mắn nhất năm 2026
Đứng đầu bảng xếp hạng con giáp may mắn năm Bính Ngọ 2026 là tuổi Sửu.
Dù con giáp đồng minh là Tý có phần phân tâm trong năm nay, người tuổi Sửu lại được khuyến khích dựa vào chính nội lực và sự bền bỉ vốn có.
Chính điều này giúp họ tỏa sáng rõ nét, đặc biệt trong các mối quan hệ xã hội và kết nối quan trọng.
Năm 2026 là thời điểm tuổi Sửu có cơ hội thu hoạch thành quả từ những nỗ lực đã âm thầm vun đắp trước đó. Sự nghiệp có dấu hiệu thăng tiến, được nhiều sao cát tinh nâng đỡ.
Tuy nhiên, do vẫn tồn tại sao xấu, người tuổi Sửu cần giữ thái độ thận trọng, tránh chủ quan trước những thử thách bất ngờ.
Số may mắn: 7, 8, 9
Tháng tốt: 3, 4, 5, 7
Tháng xấu: 6, 8, 10.
Con giáp Mão: Vận khí rực rỡ, tình tiền đều khởi sắc
Xếp ngay sau Sửu là tuổi Mão – con giáp bước vào năm Bính Ngọ với tinh thần tích cực và vận may nổi bật.
Nhiều sao tốt chiếu mệnh giúp người tuổi Mão đón nhận tin vui liên tiếp, từ sự nghiệp, tài chính cho đến đời sống tình cảm.
Các mối quan hệ xã hội của tuổi Mão phát triển thuận lợi, dễ gặp quý nhân và cơ hội mới.
Dù vậy, con giáp này vẫn cần cẩn trọng trong lời nói, tránh tranh cãi không đáng có và đặc biệt tỉnh táo khi ký kết hợp đồng hay thỏa thuận tài chính.
Số may mắn: 5, 6, 9
Tháng tốt: 2, 5, 6, 7, 9
Tháng xấu: 3, 10.
Con giáp Dậu: Một năm có thể thay đổi cả vận mệnh
Năm 2026 được xem là giai đoạn mang tính bước ngoặt với người tuổi Dậu.
Nếu biết kiểm soát cảm xúc, tránh xa các mối quan hệ tiêu cực và tranh chấp không cần thiết, con giáp này có thể đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp và vị thế xã hội.
Tuổi Dậu còn được đánh giá là một trong bốn con giáp quyền lực nhất năm Bính Ngọ, không chỉ mang lại may mắn cho bản thân mà còn lan tỏa năng lượng tích cực tới những người xung quanh.
Số may mắn: 5, 6
Tháng tốt: 2, 3, 5, 6, 8, 1/2027
Tháng xấu: 7, 9, 10.
Con giáp Mùi: Sinh lực mạnh, cơ hội song hành rủi ro
Người tuổi Mùi bước vào năm 2026 với nguồn sinh lực dồi dào, đủ khả năng làm chủ cuộc sống và định hướng tương lai theo mong muốn.
Đây là năm nhiều tiềm năng cho sự nghiệp và đầu tư, song cũng tiềm ẩn rủi ro tài chính và biến động cảm xúc.
Điều quan trọng với tuổi Mùi là giữ sự điềm tĩnh, tránh đưa ra quyết định vội vàng và cần xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng để hạn chế tổn thất không đáng có.
Số may mắn: 1, 2, 9
Tháng tốt: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1/2027
Tháng xấu: 2, 9, 11.
Con giáp Hợi: Có quý nhân nhưng không được chủ quan
Năm Bính Ngọ mang đến nhiều cơ hội và sự hỗ trợ cho người tuổi Hợi, đặc biệt từ quý nhân.
Tuy nhiên, con giáp này cần cảnh giác với nguy cơ mất mát tài chính, trộm cắp hoặc chi tiêu thiếu kiểm soát.
Việc duy trì lối sống điều độ, chú ý sức khỏe và lựa chọn ngôn từ khéo léo trong giao tiếp sẽ giúp tuổi Hợi tận dụng tốt vận may và tránh những rắc rối không cần thiết.
Số may mắn: 1, 2, 5, 6
Tháng tốt: 2, 3, 4, 5
Tháng xấu: 6, 8, 9, 11, 1/2027.
Con giáp Thìn: Thăng trầm đan xen, sao tốt làm điểm tựa
Với người tuổi Thìn, năm 2026 là hành trình nhiều biến động. Con giáp này có thể đạt được những đỉnh cao sáng tạo nhưng cũng dễ rơi vào trạng thái cảm xúc bất ổn, gặp trục trặc trong các mối quan hệ.
May mắn là các sao tốt đóng vai trò như "lưới an toàn", giúp tuổi Thìn hóa giải khủng hoảng đúng lúc. Việc kết giao với những người cùng chí hướng có thể mở ra những cơ hội bất ngờ.
Số may mắn: 7, 8
Tháng tốt: 3, 5, 8, 10, 12
Tháng xấu: 2, 4, 7.
Con giáp Thân: Ổn định nhưng cần đề phòng rủi ro
Người tuổi Thân có vận trình khá ổn định trong năm Bính Ngọ, song cần đặc biệt cảnh giác với lừa đảo và gian lận.
Năm nay cũng dễ phát sinh việc di chuyển, thay đổi môi trường làm việc hoặc nơi ở.
Đời sống tình cảm của con giáp này có phần trầm lắng, vì vậy việc duy trì kết nối xã hội và mở rộng mối quan hệ là điều rất cần thiết.
Số may mắn: 5, 6, 7, 8
Tháng tốt: 4, 5, 7, 8, 10, 12
Tháng xấu: 2, 9, 11.
Con giáp Tuất: Sự nghiệp tiến triển, sức khỏe cần chú ý
Sinh lực tốt giúp người tuổi Tuất đủ sức vượt qua áp lực trong năm 2026. Sự nghiệp có dấu hiệu tiến triển, nhất là khi làm việc liên quan đến nước ngoài hoặc di chuyển xa.
Tuy nhiên, con giáp này cần tỉnh táo trước những quyết định quan trọng, tránh bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài và không nên hành động theo cảm xúc nhất thời.
Số may mắn: 1, 2
Tháng tốt: 2, 3, 5, 10, 11, 1/2027
Tháng xấu: 4, 6, 8, 9.
Con giáp Tỵ: Năm của chuyển động và cơ hội
Năm Bính Ngọ mang đến nhiều chuyển động cho người tuổi Tỵ. Con giáp này có vận may về đầu tư, dễ nhận được sự hỗ trợ bất ngờ từ các mối quan hệ xã hội.
Dù vậy, tuổi Tỵ cần đề phòng tai nạn nhỏ và hư hại tài sản, đặc biệt ở hướng Đông Nam, để tránh những rủi ro không mong muốn.
Số may mắn: 5, 6, 7, 8
Tháng tốt: 3, 5, 7, 8, 9, 12
Tháng xấu: 2, 4, 6, 7, 11, 1/2027.
Con giáp Ngọ: Áp lực nhiều hơn may mắn
Là con giáp chủ quản của năm, người tuổi Ngọ phải đối mặt với không ít áp lực trong 2026. Đây không phải thời điểm thích hợp để hành động đơn độc hay mạo hiểm.
Tuổi Ngọ cần học cách chọn lọc mục tiêu, kiềm chế bản năng và dựa vào sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè để vượt qua giai đoạn nhiều thử thách này.
Số may mắn: 5, 6
Tháng may mắn: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1/2027
Tháng xấu: 2, 7, 11, 12
Con giáp Dần: Biến động lớn, nửa cuối năm sáng hơn
Năm 2026 là một năm nhiều xung đột với người tuổi Dần do ảnh hưởng của hai "Hổ" trong biểu đồ năm. Điều quan trọng là con giáp này cần tin vào bản thân, biết tiến – lùi đúng lúc.
Điểm sáng là tuổi Dần vẫn nhận được sự hỗ trợ từ các mối quan hệ và vận may từ tuổi Ngọ, đặc biệt trong lĩnh vực tình cảm và hôn nhân. Nửa cuối năm được dự báo sẽ thuận lợi hơn.
Số may mắn: 1, 2, 9
Tháng tốt: 2, 3, 4, 5, 7
Tháng xấu: 6, 8, 10, 11.
Con giáp Tý: Thử thách để trưởng thành
Xếp cuối bảng xếp hạng con giáp may mắn năm Bính Ngọ 2026 là tuổi Tý. Đây là năm của dịch chuyển và trưởng thành, khi người tuổi Tý buộc phải đối mặt với nhiều thử thách liên tiếp.
Dù vận may có lúc sụt giảm, dễ rơi vào cảm giác lạc lõng và bị hiểu lầm, tuổi Tý vẫn được một sao may mắn mạnh âm thầm hỗ trợ, thường xuất hiện đúng lúc để cứu nguy.
Nếu giữ được tinh thần tích cực, những nghịch cảnh trong năm 2026 sẽ trở thành nền tảng giúp con giáp này mạnh mẽ hơn về lâu dài.
Số may mắn: 5, 6
Tháng tốt: 2, 5, 6, 7, 9, 11
Tháng xấu: 3, 4, 10.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
