Con giáp nam nào dễ ngoại tình nhất?
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nam vốn mang tính cách thích tự do, mê cảm giác mới lạ hoặc dễ bị tác động bởi cảm xúc nên nguy cơ ngoại tình cũng cao hơn người khác.
Dù chỉ mang tính tham khảo, nhưng nhiều người cho rằng 3 con giáp nam dưới đây thường có xu hướng tìm đến mối quan hệ ngoài luồng khi hôn nhân rơi vào nhàm chán.
Con giáp Thân: Nổi tiếng đào hoa, thích cảm giác mới lạ
Trong 12 con giáp, đàn ông tuổi Thân thường được nhắc đến như mẫu người phong lưu, hoạt bát và có sức hút với người khác giới.
Họ thích chinh phục, yêu sự tự do và đặc biệt sợ cảm giác bị ràng buộc trong tình yêu.
Chính vì vậy, chuyện tình cảm của con giáp Thân thường khó ổn định lâu dài. Họ dễ rung động trước cái mới, thích cảm giác được theo đuổi và cũng nhanh chán nếu mọi thứ trở nên lặp lại.
Sau khi kết hôn, nếu cuộc sống hôn nhân quá đơn điệu, đàn ông con giáp Thân rất dễ nảy sinh tâm lý muốn tìm kiếm cảm xúc mới bên ngoài.
Nhiều người cho rằng càng bước vào tuổi trung niên, bản tính thích "của lạ" của con giáp nam này càng bộc lộ rõ.
Họ không thích cuộc sống quá an toàn hay đều đều mỗi ngày. Một khi đã sa vào mối quan hệ ngoài luồng, con giáp Thân cũng khó dứt khoát vì luôn bị hấp dẫn bởi những điều mới mẻ phía trước.
Con giáp Sửu: Bề ngoài chân thành nhưng vẫn có thể "chán cơm thèm phở"
Nhắc đến con giáp nam dễ ngoại tình, nhiều người bất ngờ khi có tuổi Sửu trong danh sách. Bởi đàn ông tuổi này vốn nổi tiếng thật thà, chăm chỉ và sống có trách nhiệm.
Tuy nhiên, chính sự âm thầm và kín đáo lại khiến họ trở thành kiểu người khó bị phát hiện nếu có mối quan hệ ngoài luồng.
Đàn ông con giáp Sửu thường không bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Họ chịu áp lực tốt nhưng lại dễ cảm thấy cô đơn trong hôn nhân nếu thiếu sự chia sẻ và đồng hành từ bạn đời.
Khi cuộc sống chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền, áp lực công việc và trách nhiệm gia đình, con giáp Sửu có thể rơi vào trạng thái chán nản. Lúc này, nếu xuất hiện một người khiến họ cảm thấy được quan tâm, thấu hiểu, họ rất dễ rung động.
Điều đáng nói là đàn ông con giáp Sửu thường khá khéo léo trong việc che giấu cảm xúc. Họ không bốc đồng mà hành động âm thầm, khiến người khác khó nhận ra thay đổi bất thường trong đời sống tình cảm.
Con giáp Mão: Hiền lành nhưng dễ sa ngã vì thiếu bản lĩnh cảm xúc
Đàn ông con giáp Mão thường ghi điểm nhờ vẻ ngoài điềm đạm, tính cách ôn hòa và biết quan tâm người khác.
Đây cũng là mẫu người được nhiều phụ nữ đánh giá là lý tưởng để xây dựng gia đình.
Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của con giáp nam này lại nằm ở khả năng kiểm soát cảm xúc. Họ sống tình cảm, dễ mềm lòng và rất dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh.
Nếu phải sống trong cuộc hôn nhân quá buồn tẻ hoặc áp lực kéo dài, đàn ông con giáp Mão dễ bị cuốn hút bởi những mối quan hệ mang lại cảm giác mới mẻ.
Chỉ cần gặp người chủ động quan tâm, chia sẻ hoặc tạo cho họ cảm giác được ngưỡng mộ, con giáp Mão rất dễ rung động dù biết rõ hậu quả.
Nhiều người nhận xét đàn ông con giáp Mão ngoại tình không phải vì quá đào hoa mà vì họ thiếu sự tỉnh táo trước cám dỗ tình cảm.
Họ thường tự cho rằng mình vẫn kiểm soát được mọi thứ nhưng thực tế lại đang dần sa vào những "bẫy cảm xúc" khó thoát ra.
Vì sao nhiều con giáp nam dễ ngoại tình?
Theo quan niệm tử vi, việc ngoại tình không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác hay con giáp mà còn liên quan đến tính cách, môi trường sống và cách mỗi người đối diện với cảm xúc cá nhân.
Nhiều đàn ông khi bước vào hôn nhân lâu năm dễ cảm thấy mất kết nối, thiếu sự sẻ chia hoặc bị áp lực cuộc sống đè nặng. Nếu không biết cân bằng cảm xúc và giữ khoảng cách với các mối quan hệ bên ngoài, họ rất dễ bị cuốn vào những rung động nhất thời.
Dù thuộc con giáp nào, sự chung thủy vẫn phụ thuộc vào bản lĩnh, trách nhiệm và cách mỗi người gìn giữ hạnh phúc gia đình. Việc hiểu rõ điểm yếu của bản thân đôi khi lại là cách tốt nhất để tránh những sai lầm đáng tiếc trong hôn nhân.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
