5 con giáp nữ sinh đúng 'giờ phú quý': Số vượng phu hiếm có, càng về già càng giàu
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ khi sinh vào đúng khung giờ 'vàng', được xem là mang số vượng phu ích tử, nâng đỡ sự nghiệp của bạn đời, viên mãn về sau.
Con giáp nữ tuổi Sửu sinh vào giờ Sửu: Hôn nhân bền vững, hậu vận giàu sang
Phụ nữ con giáp Sửu vốn nổi tiếng với sự điềm đạm, chắc chắn và tinh thần trách nhiệm cao trong tình cảm.
Họ không chạy theo những lời nói ngọt ngào mà luôn chọn cách thể hiện bằng hành động thực tế, âm thầm vun vén cho gia đình.
Khi sinh vào đúng giờ Sửu Âm lịch (1h–3h), vận mệnh của họ càng được củng cố mạnh mẽ.
Đây là những người phụ nữ mang khí chất vượng phu rõ rệt, không chỉ giữ gìn tài chính gia đình ổn định mà còn giúp chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.
Hôn nhân của họ thường càng lâu càng sâu sắc, tình cảm bền chặt theo năm tháng.
Đặc biệt, càng về hậu vận, họ càng được hưởng cuộc sống sung túc, nhan sắc cũng theo đó mà mặn mà, viên mãn.
Con giáp nữ tuổi Mão sinh vào giờ Mão: Nhân duyên cát lành, gia đạo êm ấm
Phụ nữ con giáp Mão mang nét dịu dàng, tinh tế và khả năng thấu hiểu cảm xúc người khác.
Trong hôn nhân, họ là người luôn biết cách giữ hòa khí, không để những xung đột nhỏ làm rạn nứt tình cảm.
Những ai sinh vào giờ Mão Âm lịch (5h–7h) thường có nhân duyên đặc biệt tốt. Họ dễ gặp được người bạn đời phù hợp, được yêu thương và trân trọng đúng nghĩa.
Không chỉ vậy, họ còn có khả năng duy trì các mối quan hệ xung quanh một cách hài hòa, từ gia đình đến bạn bè.
Chính sự khéo léo này giúp cuộc sống hôn nhân của họ luôn nhẹ nhàng, ấm áp và ổn định lâu dài.
Con giáp nữ tuổi Tỵ sinh vào giờ Tỵ: Trí tuệ nâng đỡ, vượng tài vượng lộc
Sự thông minh và nhạy bén là điểm nổi bật của phụ nữ con giáp Tỵ. Họ biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình, đồng thời có khả năng xử lý tình huống rất linh hoạt.
Nếu sinh vào giờ Tỵ Âm lịch (9h–11h), họ thường mang mệnh cách quý khí, vừa có thể hỗ trợ chồng trong công việc xã hội, vừa chu toàn đời sống gia đình.
Không chỉ giữ vai trò hậu phương vững chắc, họ còn là người đồng hành đáng tin cậy, góp phần thúc đẩy sự nghiệp của bạn đời phát triển.
Sau hôn nhân, cuộc sống của họ thường không chỉ hạnh phúc mà còn ngày càng giàu có, ổn định.
Con giáp nữ tuổi Ngọ sinh vào giờ Ngọ: Năng lượng tích cực, hôn nhân rực rỡ
Phụ nữ con giáp Ngọ sở hữu tinh thần lạc quan và nguồn năng lượng dồi dào. Họ mang đến sự tươi mới, sôi động cho gia đình, giúp cuộc sống luôn tràn đầy sức sống.
Sinh vào giờ Ngọ Âm lịch (11h–13h) càng khiến vận số của họ thêm phần tốt đẹp.
Đây là mẫu người phụ nữ có khả năng truyền cảm hứng, giúp chồng có thêm động lực trong công việc và cuộc sống.
Trong hôn nhân, họ thường gặp được người bạn đời chân thành, biết trân trọng. Gia đình không chỉ êm ấm mà còn đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần, con cái ngoan ngoãn, cuộc sống ngày càng vững chắc theo thời gian.
Con giáp nữ tuổi Hợi sinh vào giờ Hợi: Phúc khí dồi dào, gia đình viên mãn
Phụ nữ con giáp Hợi nổi bật với sự hiền lành, chân thành và lòng bao dung. Họ không toan tính thiệt hơn mà luôn đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu.
Khi sinh vào giờ Hợi Âm lịch (21h–23h), họ được xem là mang phúc khí lớn. Họ dễ gặp được người chồng tốt, biết yêu thương và trân trọng vợ.
Nhờ sự thấu hiểu và khả năng dung hòa mâu thuẫn, cuộc sống hôn nhân của họ thường rất ấm êm.
Gia đình trở thành nơi bình yên đúng nghĩa, con cái lớn lên trong môi trường tích cực, hạnh phúc bền lâu.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
