Người có phúc thường 'thiếu' 3 điều này: Bạn có bao nhiêu?
GĐXH - Người thực sự có phúc thường không có 3 điều này, tưởng là thiệt thòi nhưng lại chính là nền tảng của phúc khí và sự bình yên lâu dài.
Nhiều người dành cả đời để theo đuổi sự hoàn hảo, hơn thua và được công nhận, nhưng càng sống lại càng mệt mỏi. Thực tế, người có phúc thường không phải là những người tranh giành hay sắc sả. Họ có “3 cái thiếu” tưởng là thiệt thòi, nhưng lại chính là nền tảng của phúc khí và sự bình yên lâu dài.
3 điều "thiếu" ở người thực sự có phúc
1. “Thiếu khôn lỏi”: Không quá tính toán nên sống nhẹ lòng
Trong cuộc sống, không ít người luôn sợ mình thiệt, chuyện gì cũng cân đo đong đếm, tính toán hơn thua từng chút một. Họ nghĩ rằng như vậy mới bảo vệ được bản thân và sống có lợi hơn.
Nhưng càng tính toán nhiều, lòng người càng dễ mệt mỏi.
Những người quá để tâm chuyện được – mất thường rất khó thanh thản. Một câu nói vô tình, một chuyện nhỏ không vừa ý cũng đủ khiến họ suy nghĩ cả ngày. Dần dần, sự đề phòng và tính toán quá mức không chỉ làm tâm trí nặng nề mà còn khiến các mối quan hệ trở nên xa cách.
Trong tâm lý học, việc luôn ở trạng thái “tự bảo vệ quá mức” dễ khiến con người rơi vào căng thẳng và lo âu kéo dài. Ngược lại, những người biết bỏ qua chuyện nhỏ, sống rộng lượng và bớt so đo lại thường cảm thấy thoải mái hơn.
Có những người nhìn qua tưởng “không biết tính”, nhưng họ lại ngủ ngon, sống vui và ít phiền não. Đó không phải là ngốc nghếch, mà là sự khôn ngoan của người hiểu rằng: không phải chuyện gì cũng đáng để bận lòng.
Đôi khi, bớt một chút hơn thua lại chính là thêm một phần bình yên.
2. “Thiếu cảm giác phải nổi bật”: Không tranh giành nhưng luôn được quý trọng
Giữa xã hội đầy cạnh tranh, nhiều người luôn muốn mình phải nổi bật, phải được chú ý và công nhận. Họ cố gắng chứng minh giá trị bản thân bằng sự hơn người, bằng vị trí hay ánh nhìn của người khác.
Nhưng thực tế, những người thật sự được yêu mến và tin cậy lại thường rất giản dị.
Họ không thích phô trương, không cố chen vào trung tâm của mọi cuộc trò chuyện, cũng không tìm cách giành phần hơn trong mọi việc. Họ âm thầm làm tốt phần việc của mình, đối đãi chân thành với người khác và sống điềm đạm.
Chính kiểu người ấy mới khiến người khác cảm thấy dễ chịu và muốn gắn bó lâu dài.
Nhiều nghiên cứu tâm lý cũng cho thấy, những người sống khiêm nhường và ổn định thường nhận được sự tôn trọng bền vững hơn những người quá thích thể hiện bản thân.
Giá trị thật sự không nằm ở việc được bao nhiêu người chú ý, mà nằm ở việc bạn sống tử tế và đáng tin cậy đến mức nào.
3. “Thiếu nuối tiếc”: Biết buông bỏ nên lòng luôn nhẹ nhõm
Đời người khó tránh khỏi những điều dang dở: một cơ hội bỏ lỡ, một mối quan hệ không trọn vẹn hay những lựa chọn từng khiến ta day dứt.
Nhưng người có phúc thường không để bản thân mãi mắc kẹt trong quá khứ.
Họ hiểu rằng, càng ôm chặt tiếc nuối, cuộc sống hiện tại càng trở nên nặng nề. Có những chuyện dù tiếc đến đâu cũng không thể quay lại, nên thay vì dằn vặt, họ học cách chấp nhận và bước tiếp.
Tâm lý học cho rằng việc liên tục chìm trong cảm giác hối tiếc sẽ ảnh hưởng lớn đến cảm xúc, giấc ngủ và chất lượng sống. Người biết buông bỏ thường có tinh thần ổn định và sống tích cực hơn.
Một người sống nhẹ lòng không phải vì họ chưa từng tổn thương, mà vì họ đã học được cách tha thứ cho quá khứ.
Đôi khi, hạnh phúc không nằm ở việc có được tất cả, mà ở chỗ biết hài lòng với những gì mình đang có.
Phúc khí lớn nhất của đời người là sống đơn giản mà an yên
Nhiều người tưởng rằng phúc khí đến từ sự khôn ngoan, giàu có hay thành công vượt trội. Nhưng đi qua đủ thăng trầm mới hiểu: phúc lớn nhất thực ra là một cuộc sống nhẹ lòng.
Không quá tính toán nên tâm an.
Không tranh giành nên lòng thanh thản.
Không mãi tiếc nuối nên giấc ngủ bình yên.
Ba cái “thiếu” tưởng là thiệt thòi ấy, hóa ra lại là trí tuệ sống của những người càng sống càng có hậu vận.
Người thực sự có phúc không phải là người luôn thắng hơn người khác, mà là người biết sống vừa đủ, biết buông đúng lúc và giữ cho lòng mình bình yên.
Bớt tính toán một chút, bớt tranh giành một chút, bớt day dứt một chút… cuộc sống có thể không hoàn hảo hơn, nhưng chắc chắn sẽ dễ thở và hạnh phúc hơn rất nhiều.
