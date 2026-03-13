Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65

Ba năm trước, chồng tôi mất sau một thời gian dài nằm liệt vì tai biến. Suốt mấy năm trời, cuộc sống của tôi chỉ quẩn quanh trong căn nhà nhỏ ở quê để chăm sóc ông. Ở tuổi 65, khi chồng đi rồi, căn nhà bỗng trở nên trống trải đến lạ. Có những ngày tôi chỉ biết nói chuyện với mấy con gà ngoài sân, cơn đau xương khớp hành hạ khiến việc đứng lên ngồi xuống cũng trở nên khó khăn.

Con gái tôi ở thành phố thỉnh thoảng lại gọi điện nài nỉ: "Mẹ lên ở với con cho vui, ở quê một mình con không yên tâm". Sau nhiều lần do dự, tôi quyết định thu dọn đồ đạc. Ngày đi, tôi chuẩn bị đủ thứ quà quê: túi cá khô tự phơi, vài hũ dưa muối, mấy bó rau khô treo gác bếp... Tất cả là tấm lòng của người mẹ già mang đến cho con cháu.

Giây phút bước vào nhà con gái, thấy hai đứa cháu ngoại chạy ùa ra ôm lấy mình, lòng tôi ấm lại. Tiếng cười đùa của tụi nhỏ khiến tôi ngỡ rằng đây chính là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Thế nhưng, ngay trong bữa cơm tối ấm cúng ấy, khi tôi vừa ngỏ ý: "Chắc mẹ lên đây ở luôn với các con, dưới quê giờ cũng chỉ có mình mẹ", không khí bàn ăn bỗng chốc lặng xuống.

Con rể tôi đặt đũa, nhìn tôi rất chậm rãi: "Mẹ lên chơi với tụi con thì lúc nào cũng được. Nhưng chuyện ở lâu dài… con nghĩ chắc chưa phù hợp". Tôi sững người, tim như thắt lại. Ngay cả con gái tôi cũng bất ngờ lên tiếng trách chồng.

Cậu ấy bình tĩnh tiếp lời: "Mẹ còn nhớ ai đã chăm hai đứa nhỏ suốt từ lúc mới sinh không? Suốt 10 năm qua, mẹ con đã nghỉ việc để ở nhà chăm cháu từ lúc đỏ hỏn cho đến khi đi học. Mẹ con mới về quê chơi và giải quyết việc trong họ. Nếu bây giờ mẹ lên đây ở để tụi con phụng dưỡng, còn mẹ con lại phải về quê sống một mình... con sợ bà sẽ tủi thân. Bà đã dành công sức nuôi dạy tụi nhỏ, con không muốn bà cảm thấy mình như người thừa khi có người khác đến hưởng thành quả đó".

Cả bàn ăn im phăng phắc. Tôi nhìn con rể, rồi nhìn con gái, lòng bỗng chùng xuống. Nhưng lạ thay, tôi không hề giận. Trong lời nói của cậu ấy không có sự bất hiếu, chỉ có tình yêu thương và sự công bằng mà một người con trai đang cố gắng bảo vệ mẹ đẻ của mình – người đã hết lòng chăm lo con cháu tôi trong 10 năm trời ấy. Trong khi đó, suốt thời gian qua tôi bận chăm chồng bệnh, gần như không giúp gì được cho các con.

Nghĩ vậy, tôi chợt thấy con rể mình nói đúng. Sự xuất hiện của tôi lúc này vô tình sẽ đẩy người mẹ chồng kia vào thế khó xử, đẩy con rể vào sự bất hiếu. Đêm đó tôi nằm suy nghĩ rất lâu và nhận ra mình nên biết điểm dừng. Sáng hôm sau, tôi nói với con gái: "Mẹ về quê thôi". Mặc cho con gái hoảng hốt lo tôi giận, tôi chỉ mỉm cười: "Mẹ không giận, mẹ hiểu chồng con và thấy mình nên sống biết điều".

Tôi trở về quê, thuê người phụ giúp việc nhà. Con cái vẫn gọi điện hỏi thăm, thỉnh thoảng lại về thăm tôi. Mối quan hệ giữa hai bên thông gia cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn hẳn. Có lần, bà thông gia gọi điện tâm sự với tôi rất lâu, bà bảo: "Tuổi già tụi mình chỉ mong con cháu yên ấm là minh vui, bà nhỉ".

Ở tuổi 65, tôi mới hiểu ra: Hạnh phúc tuổi già không phải là cố bấu víu vào con cái. Đó là sự trân trọng những người đã hy sinh cho gia đình và giữ lại cho mình một chút tự trọng. Khi mình sống bao dung và biết người biết ta, tình thân sẽ luôn có cách để quay về.

N.An

LTS: Câu chuyện của bà N.An (tên đã thay đổi) chạm đến một góc khuất rất thực tế của đạo hiếu thời hiện đại, giữa con cái với hai bên nội - ngoại. Sự thấu hiểu như bà quả thật là một điểm tựa tinh thần quý giá cho con cái.



