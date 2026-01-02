Mới nhất
Tâm sự

Con trai 30 tuổi mới yêu, tôi lo “đũa lệch” khi cô ấy thu nhập vài ngàn USD/tháng

Thứ sáu, 07:16 02/01/2026 | Tâm sú

Con trai tôi ngoài 30 tuổi, hiền lành và kín tiếng chuyện yêu đương, chưa lần nào nó dẫn bạn gái về nhà. Gần đây, con bất ngờ dẫn một cô gái về nói đã yêu nhau ba năm nhưng yêu xa, bạn gái làm việc cho công ty nước ngoài, thu nhập vài ngàn USD/tháng

Con trai tôi năm nay hơn 30 tuổi, tính hiền, ít nói, đi làm về là quanh quẩn trong nhà. Bạn bè cùng trang lứa đã con cái đề huề, còn nó vẫn lẻ bóng. Tôi từng nhờ người quen làm mối, giới thiệu vài cô gái “môn đăng hộ đối” nhưng lần nào con cũng từ chối, khi thì bảo bận việc, khi lại nói chưa sẵn sàng… Tôi lo con kén chọn, có lúc tôi còn sợ con không muốn lập gia đình.

Vậy mà gần đây, nó dẫn về một cô gái, giới thiệu là bạn gái đã quen nhau 3 năm. Cô ấy không ở lại lâu, chỉ ngồi trò chuyện chừng một tiếng rồi xin phép về vì còn họp online với công ty. Con nói họ yêu xa, cô ấy làm cho công ty nước ngoài, sống chủ yếu ở nước ngoài và giờ hai đứa đã xác định mối quan hệ nghiêm túc nên con đưa bạn về ra mắt.

Con trai 30 tuổi mới yêu, tôi lo “đũa lệch” khi cô ấy thu nhập vài ngàn USD/tháng - Ảnh 1.

Tôi sợ sự chênh lệch ấy sẽ trở thành khoảng cách khi hai đứa về chung nhà. (ảnh minh hoạ: AI)

Nhìn cách hai đứa nói chuyện, tôi nhận ra con trai mình vui vẻ, phấn chấn và rất tự tin. Tôi mừng con không còn đơn độc, nhưng niềm vui ấy đi kèm với một nỗi lo âm ỉ mà tôi không dám nói ra.

Qua vài câu chuyện, tôi biết thu nhập của cô tính bằng vài ngàn USD/tháng, làm việc trong môi trường quốc tế, tư duy hiện đại. Cô gái ấy giỏi giang quá còn con trai tôi, dù chăm chỉ nhưng công việc ổn định vừa phải, lương không cao, tính tình lại an phận, ít tham vọng. Tôi sợ sự chênh lệch ấy sẽ trở thành khoảng cách khi hai đứa về chung nhà.

Tôi từng chứng kiến không ít cặp vợ chồng tan vỡ vì khác biệt quá lớn về thu nhập, lối sống. Người giỏi giang, nhiều mối quan hệ thì suy nghĩ cũng khác, người còn lại cứ loay hoay phía sau, dần dần tự ti rồi xa cách. Tôi sợ con trai mình rơi vào cảnh như vậy.

Tôi muốn khuyên con suy nghĩ kỹ nhưng mỗi lần định mở lời, tôi lại ngại ngần. Con đã hơn 30 tuổi, đây có thể là mối tình nghiêm túc đầu tiên mà con đưa về ra mắt, nếu tôi nói ra nỗi lo của mình, liệu có phải đang gieo nghi ngờ vào hạnh phúc của con? Liệu con có nghĩ tôi coi thường bạn gái của nó, hay không tin vào lựa chọn của con?

Tuổi già không giao hết tài sản: Một câu nói của con trai khiến tôi lặng ngườiTuổi già không giao hết tài sản: Một câu nói của con trai khiến tôi lặng người

GĐXH - Tuổi già, khi nhiều người vẫn loay hoay với câu hỏi "nên để lại bao nhiêu tiền cho con", tôi đã đưa ra một quyết định khiến không ít người xung quanh bất ngờ.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
