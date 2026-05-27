Trước khi gây chú ý với tuyên bố không xét nghiệm ma túy, nữ chính 'Người đẹp Tây Đô' ở tuổi trung niên có cuộc sống ra sao?

Thứ tư, 09:45 27/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Việt Trinh mới đây bị cư dân mạng yêu cầu đi “test” ma túy. Tuy nhiên, chị thẳng thắn cho biết sẽ không đi xét nghiệm và cũng không “đôi co”. Trước khi xảy ra sự việc này, nữ chính Người đẹp Tây Đô đang tận hưởng cuộc sống bình dị ở tuổi trung niên.

GĐXH - Diễn viên Việt Trinh phản ứng hài hước và thẳng thắn khi liên tục bị yêu cầu xét nghiệm ma túy.

Việt Trinh mới đây đã chia sẻ trên trang cá nhân về việc đi "test" ma túy theo yêu cầu của cộng đồng mạng. "Có người kêu tôi đi xét nghiệm ma tuý, thấy người này người kia làm rồi mà tôi chưa làm để đừng bị nghi ngờ. Hôm qua nay rần rần, mọi người bình luận tùm lum trang cá nhân của tôi. Bây giờ tôi đi test thì chỉ tốn tiền, hoặc nó sẽ ra kết quả 1 ngày 5 loại rau hấp, cafe latte không đường, trà gạo lứt Nhật... Tôi không có 'chị mai chị thuý' đâu, mọi người chơi mạng xã hội phải văn minh xíu. Tôi đang phục vụ khối nghỉ hè, không có thời gian đôi co", cô tâm sự.

Việt Trinh vốn là đại mỹ nhân đình đám trong thập niên 90. Nếu như Diễm Hương sở hữu vẻ dịu dàng, ngọt ngào đậm chất Á Đông thì Việt Trinh lại đẹp sắc sảo và "Tây" hơn. Có lẽ vì thế mà các vai diễn của chị cũng có phần cá tính, gai góc hơn đàn chị.

Vai diễn đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Việt Trinh là Bạch Cúc trong phim "Người đẹp Tây Đô". Chị đã hóa thân xuất sắc vào vai một nữ chiến sĩ quân báo gan dạ, thông minh phải trải qua nhiều sóng gió trong đời.

Thời kỳ hoàng kim, Việt Trinh đi đến đâu cũng được săn đón nồng nhiệt. Chị là một trong những ngôi sao nhận cát-sê cao nhất. Người đẹp kể: "Thời ấy, có khi một tháng tôi đóng tới 4 phim, mà hồi xưa đóng một phim mua được mấy cây vàng. Như vậy nghĩa là một tháng tôi kiếm được mười mấy cây vàng".

Dù có sự nghiệp thăng hoa, nhưng cuộc sống của Việt Trinh lại trải qua không ít thăng trầm. Sau một số biến cố đời tư, người đẹp ở ẩn, tạm rời xa showbiz trong một thời gian dài. Phải đến năm 2010, mỹ nhân sinh năm 1972 mới trở lại hoạt động nghệ thuật và thử sức với vai trò đạo diễn.

Tuy vậy đến tháng 1/2022, Việt Trinh chính thức tuyên bố giải nghệ. Sau đó, chị chuyển về sống ở Bình Dương, làm mẹ đơn thân một mình nuôi con trai. Khi còn sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Trinh thuê hai người giúp việc để trông nom vườn. Đến mùa thu hoạch, cô sẽ về quê để mang những loại trái câu, rau củ tươi sạch lên thành phố ăn. Hàng ngày ngoài việc chăm sóc và dạy con học, Việt Trinh thiền, đọc kinh Phật, livestream bán hàng online hoặc trò chuyện với khán giả.

Nữ diễn viên cho biết thu nhập hiện tại vừa đủ cho hai mẹ con sinh hoạt vì nhiều năm nay cô đã chọn cách sống tiết kiệm, không tiêu xài phung phí hay mua đồ hiệu. Thậm chí, nghệ sĩ còn trích lợi nhuận từ việc kinh doanh làm thiện nguyện.

Tâm sự về cuộc sống của mình, Việt Trinh từng thổ lộ trong một livestream: "Hạnh phúc không tìm ở đâu xa cả. Tôi hài lòng với việc một ngày ăn ba bữa, ngủ một giấc thật say và gần gũi với thiên nhiên".

Còn về chuyện tình yêu, Việt Trinh cho hay chị "không cần bờ vai nào khác" ngoài con trai. "Đã hơn 10 năm vượt qua nhiều thị phi, khó khăn và gian khổ. Nay nhìn con trưởng thành và ngoan hiền, mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có con luôn bên cạnh, mẹ thấy mình là người phụ nữ có phúc nhất rồi. Mẹ không cần bờ vai nào khác. Mẹ yêu con nhất trên đời chàng trai của mẹ ạ", nữ diễn viên tâm sự. Ngoài sống trong tình yêu bình yên cùng con trai, cô còn có một cuộc sống vật chất ổ định. Hiện, Việt Trinh và con ở trong một căn biệt thự nhà vườn có diện tích lên đến 2.500m2 với khu vườn trồng rất nhiều loại cây ăn trái và rau sạch.

