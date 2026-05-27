Chồng của Diệu (Quỳnh Châu) quan tâm đặc biệt tới cô gái trẻ đẹp
GĐXH - Dương mắng Diệu chuyện mang sổ đỏ đi thế chấp để cứu công ty, nhưng anh lại quan tâm và dịu dàng với cô gái mới quen.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", sau khi tự ý bán xe ô tô của mình để lấy tiền trả lương cho nhân viên công ty, Diệu (Quỳnh Châu) đã khiến Dương (Tiến Lộc) tức giận vì cho rằng cô không tôn trọng, không bàn bạc với anh trước những quyết định quan trọng. Rút kinh nghiệm, Diệu đã bàn bạc, hỏi ý kiến chồng về việc lấy sổ đỏ đi vay ngân hàng.
Diệu đang cần khoản tiền lớn đầu tư thêm vào nhà xưởng để đạt tiêu chuẩn thì mới có thể ký hợp đồng với đối tác Nhật. Với Diệu, đây là cơ hội "ngàn năm có một" vì cô chờ đợi nó suốt 10 năm thành lập công ty đến nay.
Tuy nhiên, Diệu vừa mở lời, chồng đã phản đối. Anh mắng vợ vì định mang tài sản giá trị nhất của hai vợ chồng để đổ vào công ty đang "hấp hối". Dương cho rằng vợ luôn tham vọng và chỉ nghĩ về công ty của cô, chứ chưa bao giờ nghĩ cho anh.
Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi nhắn tin qua lại với Trang - cô gái mới quen, Dương còn tìm đến tận nhà của cô. Dương lần này lại giúp đỡ Trang khi cô đau bụng dữ dội.
Trong khi chồng không quan tâm và chia sẻ công việc ở công ty, Diệu may mắn có anh Sinh (Quang Sự) - hàng xóm với cô từ nhỏ ở khu tập thể. Sinh hiện đang làm quản đốc cho xưởng may ở công ty Diệu. Anh luôn giúp Diệu vượt qua những khó khăn khi chèo lái công ty.
Tập 6 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 26/5 trên VTV3.
Tập 1 phim 'Phía bên kia thành phố' lên sóng VTV1 tối nay có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 23 phút trước
GĐXH - Khuê và Cương là đôi bạn thân học cùng lớp, cả hai có hoàn cảnh giống nhau đều không có bố.
Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh ĐứcXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Sau khi chính thức hoàn tất quá trình ghi hình bộ phim điện ảnh Ốc mượn hồn, diễn viên Quốc Trường đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh hành trình tham gia dự án, đặc biệt là phân đoạn tình cảm với Anh Phạm (vợ diễn viên Anh Đức) đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.
Cái kết ngọt ngào của Đình Tú và Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Tập cuối phim "Ngược đường ngược nắng" đã chính thức khép lại, mỗi nhân vật đều tìm cho mình được một cái kết đẹp.
Dương tình cờ gặp lại cô gái xinh đẹp từng được anh cứu giúpXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Cô gái mà Dương cứu giúp nay lại tình cờ gặp lại anh, rất có thể cô gái này sẽ xen vào hạnh phúc gia đình Dương.
'Sen đầu Hạ IX" - Hành trình trở về với sự tỉnh thức, an nhiênXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ là không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, Triển lãm "Sen đầu Hạ IX" còn là hành trình trở về với sự tỉnh thức, an nhiên và vẻ đẹp của tâm hồn thông qua hình tượng hoa sen - biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo.
Trung (Đình Tú) muốn sang nhà Mai (Ngọc Huyền) ở rể sau khi cướiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trung về xin bố việc sau khi cưới muốn sang nhà Mai ở rể, đề nghị này bị bố phản đối.
Chốt 5 cái tên từ mùa trước 'đúp lại' Anh trai vượt ngàn chông gai 2026Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - NSX mới đây đã chính thức công bố 5 mảnh ghép cuối cùng, hoàn thiện đội hình 34 anh tài của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'. Đó chính là những gương mặt ở mùa trước: Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Neko Lê và Thanh Duy.
Đánh thức ước mơ tuổi thơ qua vở nhạc kịch “Hành trình kỳ diệu"Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), vở nhạc kịch thiếu nhi "Hành trình kỳ diệu" đã mang đến không gian nghệ thuật đầy sắc màu và cảm xúc cho hàng trăm em nhỏ cùng phụ huynh.
Bà Diện xin lỗi Mai vì từng cấm cản yêu đươngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bà Diện chủ động gặp và xin lỗi Mai, mong Mai đừng vì chuyện người lớn mà đánh mất hạnh phúc của chính mình.
Phim nối sóng 'Ngược đường ngược nắng' trên VTV1 có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Bộ phim "Phía bên kia thành phố" sẽ được phát sóng ngay sau khi bộ phim "Ngược đường ngược nắng" khép lại.
Mai (Ngọc Huyền) bất ngờ được mẹ của Trung (Đình Tú) mời sang nhàXem - nghe - đọc
GĐXH - Sự xuất hiện của ông Tùng khiến bà Diện bất ngờ thay đổi thái độ với Mai.