Chồng của Diệu (Quỳnh Châu) quan tâm đặc biệt tới cô gái trẻ đẹp

Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", sau khi tự ý bán xe ô tô của mình để lấy tiền trả lương cho nhân viên công ty, Diệu (Quỳnh Châu) đã khiến Dương (Tiến Lộc) tức giận vì cho rằng cô không tôn trọng, không bàn bạc với anh trước những quyết định quan trọng. Rút kinh nghiệm, Diệu đã bàn bạc, hỏi ý kiến chồng về việc lấy sổ đỏ đi vay ngân hàng.

Diệu đang cần khoản tiền lớn đầu tư thêm vào nhà xưởng để đạt tiêu chuẩn thì mới có thể ký hợp đồng với đối tác Nhật. Với Diệu, đây là cơ hội "ngàn năm có một" vì cô chờ đợi nó suốt 10 năm thành lập công ty đến nay.

Dương tức giận khi vợ định cầm cố tài sản để cứu công ty. Ảnh VTV

Tuy nhiên, Diệu vừa mở lời, chồng đã phản đối. Anh mắng vợ vì định mang tài sản giá trị nhất của hai vợ chồng để đổ vào công ty đang "hấp hối". Dương cho rằng vợ luôn tham vọng và chỉ nghĩ về công ty của cô, chứ chưa bao giờ nghĩ cho anh.

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi nhắn tin qua lại với Trang - cô gái mới quen, Dương còn tìm đến tận nhà của cô. Dương lần này lại giúp đỡ Trang khi cô đau bụng dữ dội.

Dương tới nhà Trang lúc cô đang đau bụng dữ dội. Ảnh VTV

Trong khi chồng không quan tâm và chia sẻ công việc ở công ty, Diệu may mắn có anh Sinh (Quang Sự) - hàng xóm với cô từ nhỏ ở khu tập thể. Sinh hiện đang làm quản đốc cho xưởng may ở công ty Diệu. Anh luôn giúp Diệu vượt qua những khó khăn khi chèo lái công ty.

Tập 6 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 26/5 trên VTV3.

