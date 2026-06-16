Con trai, con gái nhà Khánh Thi - Phan Hiển tự tin khoe tài năng trên sân khấu lớn
GĐXH - Khánh Thi mới đây đã chia sẻ hình ảnh hai con tham gia một chương trình nghệ thuật lớn hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân. Tham gia chương trình này, hai bé Kubi và Anna đều nghiêm túc tập luyện và nỗ lực hết mình trên sân khấu.
Hai con của Khánh Thi - Phan Hiển là Kubi và Anna đã tham gia chương trình "Gala Tổ quốc bình yên" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân. Nữ kiện tướng dancesport bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi cùng các con góp mặt trong một chương trình nghệ thuật chính luận ý nghĩa. Không chỉ cảm ơn vì được trao cơ hội đóng góp cho chương trình, Khánh Thi còn tự hào chia sẻ về tài năng của hai con.
2 con Khánh Thi - Phan Hiển biểu diễn trong chương trình "Gala Tổ quốc bình yên".
Khánh Thi và Phan Hiển không chỉ được biết đến là cặp đôi vàng của làng dancesport Việt Nam còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc bên ba người con. Trong đó, hai con đầu là Kubi và Anna luôn nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ ngoại hình sáng, tính cách đáng yêu và nhiều tài năng nổi bật.
Con trai đầu lòng của Khánh Thi - Phan Hiển tên thật là Minh Cường, thường được gọi thân mật là Kubi. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã gây chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, lanh lợi và sự tự tin trước ống kính. Được lớn lên trong gia đình có truyền thống dancesport, Kubi sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và niềm đam mê với bộ môn khiêu vũ thể thao.
Dưới sự hướng dẫn của bố mẹ, Kubi đã tham gia nhiều giải đấu và đạt được những thành tích đáng khích lệ ở lứa tuổi thiếu nhi. Không chỉ học tốt, cậu bé còn được nhận xét là người sống tình cảm, biết quan tâm và chăm sóc các em trong gia đình.
Trong khi đó, cô con gái thứ hai Anna lại ghi điểm với khán giả bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu cùng tính cách ngọt ngào. Càng lớn, Anna càng được nhận xét là bản sao của mẹ Khánh Thi với đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ.
Mới tròn 8 tuổi, Anna đã là một cô bé hiểu chuyện, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người. Trên trang cá nhân, Khánh Thi nhiều lần tự hào kể về con gái khi bé luôn biết nhường nhịn em út, quan tâm đến ông bà và giúp đỡ bố mẹ những công việc nhỏ trong gia đình.
Không chỉ vậy, Anna cũng sớm làm quen với dancesport và thể hiện sự tự tin trên sân khấu. Những màn trình diễn của cô bé cùng anh trai Kubi thường nhận được nhiều lời khen từ khán giả bởi sự đáng yêu và tinh thần biểu diễn chuyên nghiệp.
Khánh Thi từng chia sẻ rằng điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải là các con đạt được bao nhiêu thành tích mà là việc các bé lớn lên khỏe mạnh, sống tử tế và biết yêu thương gia đình. Chính vì vậy, vợ chồng cô luôn dành thời gian đồng hành cùng các con trong học tập cũng như cuộc sống thường ngày.
Nhìn hình ảnh Kubi và Anna ngày một trưởng thành, nhiều người cho rằng hai bé không chỉ thừa hưởng ngoại hình nổi bật mà còn tiếp nối những phẩm chất tốt đẹp của bố mẹ. Sự ngoan ngoãn, tài năng và tình cảm của hai anh em chính là niềm tự hào lớn nhất của Khánh Thi và Phan Hiển.
Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.
Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.
Con trai 16 tháng tuổi của Diễm My 9X gây chú ý với cột mốc quan trọng trong đờiGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Diễm My 9X không giấu nổi sự xúc động trong ngày đầu đưa con trai 16 tháng tuổi đến nhà trẻ.
Tin sao 16/6: Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26, Võ Lê Quế Anh nhan sắc 'cực phẩm'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Tiểu Vy chào hè bằng hình ảnh đầy gợi cảm, trong khi đó Võ Lê Quế Anh khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng trước nhan sắc "cực phẩm".
Thiên nhiên hoang dã tại vườn quốc gia Côn Đảo lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên VTVXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Sáng 16/6/2026, VTV ra mắt dự án "Vietnam Wild Live" với thông điệp "Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức". Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, những câu chuyện về thiên nhiên hoang dã được truyền hình trực tiếp tới khán giả.
Một cuộc thi hoa hậu hủy bỏ phần thi áo tắmGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Cuộc thi Miss International 2026 tổ chức tại Tokyo sẽ không có phần thi áo tắm, thay vào đó là sportswear. Sự thay đổi này nhận được nhiều ý kiến từ fan sắc đẹp.
Người đẹp quê Đà Nẵng 'phút chót' mới quyết định thi Miss Grand Vietnam 2026 là ai?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Diễm Quyên - người đẹp Đà Nẵng, đã quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 ngay trước thời gian hết hạn nộp hồ sơ. Điều này khiến fan bất ngờ bởi cô là gương mặt quen thuộc của sân chơi nhan sắc Việt.
Sau 3 năm đăng ký kết hôn với Châu Khải Phong, Thanh Trúc 'thử' váy cô dâuGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Mới đây, diễn viên Thanh Trúc đã chia sẻ hình ảnh diện váy cô dâu xinh đẹp và khiến nhiều người tò mò khi úp mở về việc tổ chức đám cưới.
Lộ kẻ giấu mặt hại công ty của Diệu (Quỳnh Châu)Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Sinh rất sốc khi phát hiện ra kẻ đứng sau vụ Thành giả nhảy cầu để ăn vạ, đòi công ty đền bù tiền.
Ca nương Kiều Anh 'Lá ngọc cành vàng', tuổi 32 sống viên mãn bên chồng gia thếGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Ca nương Kiều Anh xuất thân trong gia đình nhiều đời theo nghiệp ca trù, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc ổn định cô còn có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ.
Cương gặp rắc rối vì bị tung clip ra tay đánh TháiXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Thái giăng bẫy để Cương bị kỷ luật, còn Phi Yến gặp mẹ Tuyết Lan để mách chuyện học nhóm với các học sinh cá biệt trong lớp.
Cuộc sống ở trời Tây sau 3 năm ly hôn của Hoa khôi Thời trang Toàn quốc 2008Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Cựu người mẫu Mạc Anh Thư, Hoa khôi Thời trang Toàn quốc 2008, hiện có cuộc sống bình yên tại Phần Lan bên con gái sau 3 năm ly hôn.
Con trai, con gái nhà Khánh Thi - Phan Hiển tự tin khoe tài năng trên sân khấu lớnGiải trí
GĐXH - Khánh Thi mới đây đã chia sẻ hình ảnh hai con tham gia một chương trình nghệ thuật lớn hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân. Tham gia chương trình này, hai bé Kubi và Anna đều nghiêm túc tập luyện và nỗ lực hết mình trên sân khấu.