Con trai, con gái nhà Khánh Thi - Phan Hiển tự tin khoe tài năng trên sân khấu lớn

Con gái 8 tuổi của Khánh Thi biết yêu thương, nhường nhịn và quan tâm đến mọi người GĐXH - Bé Anna - con gái của Khánh Thi vừa tròn 8 tuổi nhưng đã là một cô bé hiểu chuyện, biết yêu thương, nhường nhịn và sẻ chia tình cảm với mọi người trong gia đình.

Hai con của Khánh Thi - Phan Hiển là Kubi và Anna đã tham gia chương trình "Gala Tổ quốc bình yên" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân. Nữ kiện tướng dancesport bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi cùng các con góp mặt trong một chương trình nghệ thuật chính luận ý nghĩa. Không chỉ cảm ơn vì được trao cơ hội đóng góp cho chương trình, Khánh Thi còn tự hào chia sẻ về tài năng của hai con.

2 con Khánh Thi - Phan Hiển biểu diễn trong chương trình "Gala Tổ quốc bình yên".

Khánh Thi và Phan Hiển không chỉ được biết đến là cặp đôi vàng của làng dancesport Việt Nam còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc bên ba người con. Trong đó, hai con đầu là Kubi và Anna luôn nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ ngoại hình sáng, tính cách đáng yêu và nhiều tài năng nổi bật.

Con trai đầu lòng của Khánh Thi - Phan Hiển tên thật là Minh Cường, thường được gọi thân mật là Kubi. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã gây chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, lanh lợi và sự tự tin trước ống kính. Được lớn lên trong gia đình có truyền thống dancesport, Kubi sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và niềm đam mê với bộ môn khiêu vũ thể thao.

Dưới sự hướng dẫn của bố mẹ, Kubi đã tham gia nhiều giải đấu và đạt được những thành tích đáng khích lệ ở lứa tuổi thiếu nhi. Không chỉ học tốt, cậu bé còn được nhận xét là người sống tình cảm, biết quan tâm và chăm sóc các em trong gia đình.

Kubi mới 11 tuổi nhưng đã thể hiện rõ tài năng với bộ môn thể thao khiêu vũ dancesport. Cậu bé giành được rất nhiều huy chương vàng tại các cuộc thi trong và ngoài nước.

Trong khi đó, cô con gái thứ hai Anna lại ghi điểm với khán giả bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu cùng tính cách ngọt ngào. Càng lớn, Anna càng được nhận xét là bản sao của mẹ Khánh Thi với đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ.

Mới tròn 8 tuổi, Anna đã là một cô bé hiểu chuyện, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người. Trên trang cá nhân, Khánh Thi nhiều lần tự hào kể về con gái khi bé luôn biết nhường nhịn em út, quan tâm đến ông bà và giúp đỡ bố mẹ những công việc nhỏ trong gia đình.

Không chỉ vậy, Anna cũng sớm làm quen với dancesport và thể hiện sự tự tin trên sân khấu. Những màn trình diễn của cô bé cùng anh trai Kubi thường nhận được nhiều lời khen từ khán giả bởi sự đáng yêu và tinh thần biểu diễn chuyên nghiệp.

Khánh Thi và con gái Anna.

Khánh Thi từng chia sẻ rằng điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải là các con đạt được bao nhiêu thành tích mà là việc các bé lớn lên khỏe mạnh, sống tử tế và biết yêu thương gia đình. Chính vì vậy, vợ chồng cô luôn dành thời gian đồng hành cùng các con trong học tập cũng như cuộc sống thường ngày.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển.

Nhìn hình ảnh Kubi và Anna ngày một trưởng thành, nhiều người cho rằng hai bé không chỉ thừa hưởng ngoại hình nổi bật mà còn tiếp nối những phẩm chất tốt đẹp của bố mẹ. Sự ngoan ngoãn, tài năng và tình cảm của hai anh em chính là niềm tự hào lớn nhất của Khánh Thi và Phan Hiển.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.



