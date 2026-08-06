Sắc vóc tuổi trung niên của Hà Phương và Minh Tuyết gây chú ý

Cuộc sống viên mãn của ca sĩ Hà Phương bên ông xã tỷ phú GĐXH - Ca sĩ Hà Phương xuất hiện nổi bật bên ông xã - tỷ phú Chính Chu - trong tiệc mừng 60 năm ngày cưới của bố mẹ chồng.

Dành nhiều giờ đồng hồ để hoàn thiện tạo hình lấy cảm hứng từ cánh bướm, ca sĩ Hà Phương trở thành một trong những gương mặt thu hút nhiều sự chú ý tại show diễn Thu - Đông 2026 của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Đồng hành cùng cô trên thảm đỏ là em gái Minh Tuyết, tạo nên màn hội ngộ hiếm hoi của hai chị em tại một sự kiện thời trang lớn trong nước.

Hà Phương và Minh Tuyết trên thảm đỏ.

Xuất hiện trong thiết kế couture màu trắng của NTK Chung Thanh Phong, Hà Phương ghi dấu ấn với vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng. Bộ trang phục được Chung Thanh Phong thực hiện bằng kỹ thuật xếp nếp thủ công, kết hợp phom dáng điêu khắc và cấu trúc bất đối xứng ở phần vai. Những đường gấp nếp lan tỏa từ eo tạo hiệu ứng như những cánh hoa đang bung nở, mang đến tổng thể mềm mại nhưng vẫn đầy tính nghệ thuật.

Là người luôn quan niệm mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều cần được đầu tư nghiêm túc, Hà Phương không xem thời trang đơn thuần là việc khoác lên mình một bộ trang phục đẹp. Với cô, mỗi lần xuất hiện là cơ hội kể một câu chuyện thông qua hình ảnh.

"Tôi luôn muốn mỗi lần xuất hiện đều có một câu chuyện riêng. Khi mặc thiết kế này, tôi không chỉ nghĩ đến chiếc váy mà còn muốn tạo nên một hình ảnh hoàn chỉnh để mọi chi tiết đều có sự kết nối với nhau", nữ ca sĩ chia sẻ.

Nhan sắc trẻ đẹp của 2 nữ ca sĩ ở tuổi trung niên.

Dù mới chỉ tham dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập của NTK Chung Thanh Phong một lần vào năm 2025, nhưng NTK đã có con mắt nhạy bén hiểu được sở thích của Hà Phương kết hợp cùng tinh thần sáng tạo của nhà tạo mốt nên anh đã chủ động chọn một thiết kế rất vừa vặn dành cho ca sĩ. Ý tưởng cuối cùng chính tay Chung Thanh Phong chọn cho Hà Phương là hình ảnh "nàng bướm" - biểu tượng của sự mềm mại, chuyển mình và vẻ đẹp của người phụ nữ.

Để hoàn thiện concept này, nữ ca sĩ cùng ê-kíp đã dành nhiều giờ chuẩn bị trước khi bước lên thảm đỏ. Từ kiểu tóc, layout trang điểm đến những chi tiết cánh bướm đính trên mái tóc và bờ vai đều được thử nghiệm, điều chỉnh nhiều lần để tạo sự hài hòa với thiết kế. Theo ê-kíp, ngay sát giờ diễn, nhiều chi tiết nhỏ như vị trí phụ kiện, độ phồng của mái tóc hay sắc độ lớp trang điểm vẫn tiếp tục được tinh chỉnh nhằm tạo hiệu ứng tốt nhất dưới ánh đèn sân khấu.

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là màn hội ngộ của Hà Phương và Minh Tuyết. Nếu Hà Phương lựa chọn gam trắng thanh lịch thì Minh Tuyết lại gây ấn tượng với thiết kế đầm đen ôm sát, mang vẻ đẹp hiện đại và cá tính. Hai phong cách đối lập nhưng bổ trợ cho nhau đã tạo nên một khung hình nổi bật trên thảm đỏ. Suốt sự kiện, hai chị em liên tục nắm tay, trò chuyện và chụp ảnh cùng nhau, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời và giới truyền thông.

Hà Phương thời gian gần đây thường xuyên trở về Việt Nam để thực hiện nhiều dự án nghệ thuật.

Đối với Hà Phương, đây cũng là dịp hiếm hoi hai chị em cùng góp mặt tại một sự kiện thời trang lớn ở Việt Nam. Dù mỗi người theo đuổi một hướng đi nghệ thuật riêng, cả hai vẫn luôn dành cho nhau sự đồng hành và ủng hộ trong những cột mốc quan trọng của sự nghiệp.

Khép lại đêm diễn, Hà Phương cho biết cô sẽ tạm gác công việc trong ít ngày để cùng gia đình thực hiện chuyến du lịch đã được lên kế hoạch từ trước. Nữ ca sĩ chia sẻ, mùa hè năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt khi con gái lớn đã bước vào tuổi trưởng thành, con gái nhỏ cũng đã vào đại học, cả hai có lịch học, bạn bè và những kế hoạch riêng. Vì vậy giờ đây cả gia đình phải chủ động ngồi lại để sắp xếp thời gian phù hợp cho một kỳ nghỉ chung.

"Ngày các con còn nhỏ, vợ chồng tôi là người quyết định lịch trình của cả nhà. Bây giờ các con đã lớn, có cuộc sống và những kế hoạch riêng nên để cả gia đình cùng thu xếp được một chuyến đi cũng không còn dễ như trước. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần cả nhà có thể cùng nhau nghỉ ngơi lại càng đáng quý hơn. Sau những ngày làm việc liên tục, tôi luôn trân trọng khoảng thời gian được ở bên gia đình để cân bằng lại năng lượng trước khi bước vào những dự án mới", Hà Phương tiết lộ.

Sau kỳ nghỉ, Hà Phương sẽ trở lại với vai trò giám khảo chương trình Tinh hoa nhí. Nữ ca sĩ cho biết cô mong muốn không chỉ chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn mà còn truyền cảm hứng về sự nghiêm túc, bền bỉ với nghề cho các tài năng trẻ.

Hà Phương hiện tại ngoài chăm chút cho gia đình, cô còn có nhiều dự án âm nhạc mới.

Dù không xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện trong nước, Hà Phương luôn lựa chọn kỹ những chương trình mà cô cảm thấy có sự đồng điệu về giá trị và cảm hứng sáng tạo. Với nữ ca sĩ, mỗi lần góp mặt trước công chúng không chỉ là một lần trình diễn thời trang, mà còn là dịp để kể một câu chuyện bằng hình ảnh, cảm xúc và dấu ấn cá nhân. Chính sự chỉn chu ấy đã giúp Hà Phương tiếp tục tạo nên sức hút riêng, dù không cần xuất hiện dày đặc trên truyền thông.

Ca sĩ Hà Phương là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc trữ tình, quê hương Việt Nam trong thập niên 1990. Cô là chị của ca sĩ Cẩm Ly và em của Minh Tuyết. Trước khi sang Mỹ định cư vào năm 2000, Hà Phương đã tạo dấu ấn với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng và nhiều album nhạc quê hương được khán giả yêu mến