Jennifer Phạm ở tuổi 41: 'Cần buông bớt những điều không còn cần thiết'

Tin sao 27/7: Jennifer Phạm hành hương Tây Tạng, Nguyễn Văn Chung và Hòa Minzy gây chú ý GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm bắt đầu chuyến hành hương Tây Tạng sau chuyến du lịch cùng chồng con ở Mỹ và châu Âu, trong khi Nguyễn Văn Chung và Hòa Minzy có động thái gây chú ý.

Jennifer Phạm có một cuộc sống ở tuổi 41 khiến nhiều người ao ước. Không chỉ có một gia đình viên mãn, người đẹp còn được làm những điều mình thích. Đặc biệt, Jennifer Phạm còn được đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Jennifer Phạm ở Tây Tạng.

Khi đặt chân lên mảnh đất linh thiêng Tây Tạng, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 đã viết những dòng đầy chiêm nghiêm. "Có những khoảnh khắc, thiên nhiên không nói gì nhưng lại khiến lòng người im lặng. Có những hành trình, đích đến không nằm ở nơi đôi chân chạm tới, mà ở nơi tâm mình dần lắng lại. Khi bên ngoài đủ yên, ta mới nghe rõ những điều bấy lâu bị lấn át bởi những ồn ào của cuộc sống.

Càng đi, mình càng nhận ra: Con người không cần sở hữu nhiều hơn để hạnh phúc, mà cần buông bớt những điều không còn cần thiết. Đến một lúc nào đó, bình an không còn là điều mình đi tìm. Mà là điều mình mang theo, ở bất cứ nơi đâu", Jennifer Phạm viết trên trang cá nhân.

Jennifer Phạm và chồng doanh nhân.

Ngoài chia sẻ những dòng viết sâu sắc, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 cũng đăng tải những hình ảnh của bản thân ở Tây Tạng. Sau 20 năm giành vương miện, Jennifer Phạm vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung.

Trong cuộc sống hôn nhân, dù công việc MC bận rộn nhưng cô vẫn ưu tiên dành thời gian chăm sóc gia đình, đồng hành cùng các con trong học tập và cuộc sống hằng ngày. Theo Jennifer Phạm, điều quan trọng nhất trong hôn nhân không phải là những món quà hay sự lãng mạn nhất thời mà là sự đồng hành. Cô nhiều lần bày tỏ sự trân trọng dành cho chồng vì luôn thấu hiểu, tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của vợ.

Một trong những điều khiến công chúng yêu mến Jennifer Phạm là cách cô gìn giữ sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Dù vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, làm MC và xuất hiện tại nhiều sự kiện, người đẹp luôn xem gia đình là ưu tiên hàng đầu.

Gia đình hạnh phúc của Jennifer Phạm.

Hơn 14 năm sau ngày về chung một nhà, Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải vẫn chọn cách yêu bình dị nhưng bền vững. Không phô trương trên mạng xã hội hay tạo nên những câu chuyện gây chú ý, cặp đôi lặng lẽ vun đắp hạnh phúc bằng sự sẻ chia, tôn trọng và trách nhiệm với gia đình.

Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và sở hữu không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp.

Ảnh: NVCC

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