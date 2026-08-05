Nam diễn viên gây sốt trong 'Mùa hè năm ấy', ngoài đời là con trai nghệ sĩ nổi tiếng và giàu có

Diễn viên Long Vũ nổi tiếng với vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ"

Diễn viên Long Vũ tên đầy đủ là Nguyễn Long Vũ, sinh năm 2001. Trước khi nổi tiếng, Long Vũ được biết đến là con trai của nghệ sĩ Vân Dung. Nam diễn viên tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trong suốt 4 năm đại học, Long Vũ không nhận được bất cứ lời mời đóng phim nào dù là con trai nghệ sĩ nổi tiếng. Nữ nghệ sĩ Vân Dung cho biết, không bao giờ ra mặt giúp con trai có vai diễn. Thay vào đó, cô khuyên con trai tự mình đi casting, đi xin vai.

Long Vũ từng góp mặt trong các bộ phim: "Gia đình mình vui bất thình lình", "Cuộc chiến không giới tuyến", "Lối nhỏ vào đời", "Không ngại cưới chỉ cần một lý do", "Đi giữa trời rực rỡ", "Cầu vồng ở cuối chân trời". Long Vũ thừa nhận, lý do anh trở thành diễn viên là do "ảnh hưởng từ mẹ và đi xem mẹ diễn nhiều". Nam diễn viên trẻ luôn tự hào và không bao giờ cảm thấy chạnh lòng trước sự nổi tiếng, thành công của mẹ.

Long Vũ là con trai nghệ sĩ Vân Dung.

Năm 2024, bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ" tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ với câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng giữa Chải và Pu. Trong đó, Long Vũ trở thành gương mặt được chú ý nhất nhờ màn hóa thân thành chàng “thiếu gia giàu nhất bản” ngang tàng, bộc trực nhưng chân thành trong tình yêu. Diễn xuất tự nhiên của Long Vũ giúp anh từ gương mặt trẻ ít người biết đến trở thành hiện tượng của phim truyền hình Việt.

Năm 2025, Long Vũ tiếp tục góp mặt trong bộ phim "Cầu vồng ở cuối chân trời" với vai quản lý quán bar hài hước. Sau đó là phim "Tường lửa Tràng An", thử sức với dạng vai có nội tâm phức tạp hơn. Long Vũ cho biết đó là cơ hội để chứng minh bản thân không bị “đóng khung” sau thành công của Chải.

Long Vũ có duyên với những vai về đề tài miền núi.

Long Vũ gây chú ý khi góp mặt trong phim "Mùa hè năm ấy"

Long Vũ tiếp tục có cơ hội đảm nhận vai chính trong "Mùa hè năm ấy" - bộ phim đang phát sóng trên VTV3. Xuất hiện ngay từ tập đầu, Long Vũ đã gây sốt trên cộng đồng mạng khi vào vai Khánh (thời thanh xuân) cá tính, hoạt ngôn, vui vẻ... nhưng lại khiến gia đình, bạn học cảm thấy "bất an" vì lười học, hay đi học muộn.

Khánh còn nói dối bố mẹ để trốn học thêm, đến quán bar dự sinh nhật chị Thuý - hot girl trường múa. Ở đây, cậu bị Thuý và các bạn của cô nàng chuốc đến say mèm. Sau buổi tiệc sinh nhật đó, Khánh vui mừng vì có bạn gái xinh đẹp, nổi tiếng ở trường múa. Tuy nhiên, ngay sau đó khi phát hiện ra chị Thúy đi vào nhà nghỉ với người đàn ông khác, Khánh vỡ mộng, thất vọng vì "mối tình đầu" vừa chớm nở đã lụi tàn.

Long Vũ vai Khánh trong "Mùa hè năm ấy".

Với vai diễn trong "Mùa hè năm ấy", Long Vũ chia sẻ đây không phải bộ phim đầu tiên của mình nhưng lại là lần đầu tham dự một buổi họp báo phim truyền hình nên không tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Anh cho biết rất trân trọng cơ hội lần này và đã dành nhiều tâm huyết để thể hiện một Khánh nhiệt huyết, nghĩa khí nhưng cũng nhiều tổn thương sau những biến cố cuộc đời.

Nam diễn viên cũng tiết lộ mỗi lần nhận dự án mới đều mang theo cảm giác hồi hộp. Với "Mùa hè năm ấy", đạo diễn yêu cầu dàn diễn viên trẻ dành thời gian sinh hoạt, tập luyện và kết nối với nhau trước khi bấm máy để tạo sự tự nhiên trong từng phân cảnh.

Khán giả chờ đợi màn thể hiện của Long Vũ bởi vai Khánh có nhiều biến cố.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Long Vũ góp mặt trong cùng một bộ phim với mẹ - nghệ sĩ Vân Dung. Tuy nhiên, hai mẹ con không vào vai người thân mà xuất hiện ở hai tuyến nhân vật hoàn toàn khác nhau. Theo nam diễn viên, ngoài đời hai mẹ con thường xuyên trao đổi, thậm chí tranh luận về cách xây dựng nhân vật. Chính những góp ý thẳng thắn của nghệ sĩ Vân Dung giúp anh nhận ra điểm mạnh, điểm yếu để không ngừng hoàn thiện khả năng diễn xuất.

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)

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