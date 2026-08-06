Vì sao Ngô Thanh Vân nói 'Huy Trần là ông bố tuyệt vời nhất thế gian'?

Mới đây, Ngô Thanh Vân khiến fan thích thú khi chia sẻ video cho thấy hai trạng thái đối lập của ông xã Huy Trần.

Cụ thể, trong video có thể thấy khi đi làm, Huy Trần chạy moto phân khối lớn toát lên vẻ lãng tử, bụi bặm và được vợ nhận xét "ngầu quá". Đối lập với hình ảnh lúc ở nhà, Huy Trần hóa ông bố bỉm sữa cực kỳ đảm đang khi cặm cụi "độ xe đẩy" cho bé Gạo bằng hình unicorn màu hồng ngộ nghĩnh. Sau đó đưa con gái đi dạo chơi trong công viên nội khu.

Chứng kiến sức hấp dẫn "từ nhà ra phố" của bạn đời, Ngô Thanh Vân trầm trồ: "Khi papa đi làm và khi papa ở nhà. Ông bố tuyệt vời nhất thế gian!".

Ngô Thanh Vân khiến fan thích thú chia sẻ hình ảnh Huy Trần khi đi làm "cực ngầu" và Huy Trần ông bố bỉm sữa chính hiệu.

Trước đó vài ngày, trong dịp sinh nhật tuổi mới của con gái đầu lòng, Ngô Thanh Vân cũng xúc động: "Cảm ơn ba Huy vì suốt một năm qua luôn ở bên hai mẹ con, là bờ vai vững chắc để mẹ yên tâm và Gạo lớn lên trong thật nhiều yêu thương. Gia đình mình có được những ngày bình yên như hiện tại là nhờ ba nhiều lắm. Yêu hai ba con nhất trên đời".

Trong một bài phỏng vấn với Gia đình & Xã hội, Ngô Thanh Vân tâm sự từng trải qua giai đoạn trầm cảm sau sinh: "Có những giây phút tôi tự trách bản thân, kiểu như: 'Ủa, tại sao một điều đơn giản như hiểu vì sao con khóc mà mình cũng không làm được?'. Chính những suy nghĩ đó khiến tinh thần tôi suy sụp".

Nhưng nữ diễn viên vượt qua giai đoạn này rất nhanh vì "luôn có ba Huy ở bên cạnh". "Ba Huy chính là điểm tựa tinh thần rất lớn của tôi. Vào những lúc tôi yếu lòng và tự trách mình nhất, chồng chỉ nói: 'No, you're doing a good job' (Không đâu, em đang làm rất tốt mà!), hoặc đôi khi là 'You're doing a good job as a mom' (Em đang làm rất tốt với vai trò là một người mẹ), rồi 'She's amazing, she did a great job!' (Cô ấy thật tuyệt, cô ấy làm tốt lắm)...

Chỉ một lời động viên đó thôi đã đủ giúp tôi thức tỉnh, nhận ra rằng mình đã cố gắng làm điều tốt nhất rồi... Nhờ có sự đồng hành và thấu hiểu của chồng, tôi đã vượt qua những thử thách của lần đầu làm mẹ một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên Vân luôn cảm thấy rất là may mắn khi có Huy đồng hành", Ngô Thanh Vân tâm sự.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần bên con gái trong tiệc thôi nôi bé Gạo hôm 2/8.

Về phía Huy Trần, mỗi lần anh đăng video nấu ăn cho bé Gạo đều nhận được nhiều bình luận khen ngợi kiểu: "Bé đáng yêu và tôi ngưỡng mộ ông bố trẻ lắm. Chăm vợ con cực khéo và hiểu biết"; "Trời ơi, đàn ông giỏi dữ vậy, vừa trông con vừa nấu nướng mà gọn ghẽ luôn"; "Ba Huy tinh tế quá, bật nút máy xay cũng phải từ từ để thăm dò bé Gạo, không làm em giật mình"; "Tôi nghĩ mỗi nhà nên có một Huy Trần"...

Đáp lại những lời tán dương, đầu bếp 9X tri ân bạn đời: "Phải gửi lời cảm ơn chân thành đến bà xã của Huy vì đã rèn em bé từ đầu". Anh cũng gọi vợ là "mẹ bỉm xuất sắc thế giới".

Ngô Thanh Vân cử hành hôn lễ với Huy Trần tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Đầu tháng 5/2025, dịp kỷ niệm 1.000 ngày kết hôn, cô thông báo mang thai sau thời gian nỗ lực làm IVF. Đến đầu 8/2025, con gái đầu lòng của cặp đôi chào đời.

Ngô Thanh Vân chia sẻ 2 hình ảnh khác biệt của Huy Trần.



